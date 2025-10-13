Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 13.10.2025

Η αναμενόμενη σημερινή απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων και άνω των 2000 Παλαιστινίων που προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα συνιστά την προεξάρχουσα είδηση στο σύνολο του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Τραμπ πετά στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων» με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πετά στο Ισραήλ και την Αίγυπτο για να επιβλέψει τις κρίσιμες ώρες του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα την ίδια ώρα όπου συγγενείς των ομήρων που κρατά η Χαμάς κρατούν την ανάσα τους εν όψει τις επικείμενης απελευθέρωσής τους . Επισημαίνει ότι για πρώτη φορά η Χαμάς συμφώνησε στην απελευθέρωση και των 48 ομήρων, 20 ζωντανοί και 26 νεκροί ενώ και δυο ακόμη των οποίων οι ζωές βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο. Το άρθρο υπογραμμίζει ακόμη ότι το τελεσίγραφο για την Χαμάς προκειμένου να επιστρέψει τους ομήρους λήγει σήμερα το πρωί στις 9.00 GMT και αναφέρει ότι λίγο αργότερα αναμένεται η απελευθέρωση 1.700 Παλαιστινίων οι οποίοι κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές καθώς και 250 οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια, ενώ θα επιστραφούν στους Παλαιστινίους και οι σοροί 360 Παλαιστινίων με τον Τραμπ να κάνει λόγο «Για ένα πολύ σπουδαίο γεγονός».

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Ο Μακρόν κρατά τον Λεκορνί στο Ματινιόν» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε τελικώς να διορίσει εκ νέου στη θέση του πρωθυπουργού τον Σεμπαστιέν Λεκορνί, μόλις τέσσερα 24ωρα μετά την παραίτησή του. Το άθρο υπογραμμίζει ότι ο ηγέτης του γαλλικού κράτους έδωσε «λευκή επιταγή» στον πιστό του σύμμαχο προκειμένου να επιχειρήσει εκ νέου να βρει μια βιώσιμη πολιτική λύση προκειμένου να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η δεξιά είναι διχασμένη ως προς το ενδεχόμενο υποστήριξης των προσπαθειών του Λεκορνί η Αριστερά αλλά και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός θα καταθέσουν πρόταση μομφής εναντίον του Λεκορνί. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Βενεζουέλα. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο λαμβάνει ένα Νόμπελ άκρως πολιτικό».

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ η USA Today έχει τίτλο : «Οι οικογένειες των ομήρων βλέπουν το τέλος του εφιάλτη τους» και τονίζει ότι Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στους όρους της εκεχειρίας την οποία πέτυχε ο Λευκός Οίκος, η οποία μπορεί να θέσει τέλος στον δίχρονο αιματηρό πόλεμο και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι.