Τι δείχναν τα στοιχήματα υπέρ της Ματσάδο λίγο πριν πάρει το Νόμπελ Ειρήνης

Παρατηρήθηκε αύξηση των πονταρισμάτων σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα τζόγου υπέρ της ακροδεξιάς νικήτριας του βραβείου Νόμπελ.

Διαρροή του νικητή του Νόμπελ Ειρήνης, «βλέπουν» οι διοργανωτές της επιτροπής απονομής του βραβείου, λόγο της απότομης και ύποπτης αύξησης των στοιχημάτων υπέρ της λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο νικητής.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, τα διαδικτυακά στοιχήματα για τη Βενεζουελανή ακροδεξιά ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο εκτοξεύθηκαν στην πλατφόρμα τζόγου Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Νορβηγίας, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπέργκ Χάρπβικεν, δήλωσε στο Bloomberg:

«Φαίνεται πως έχουμε πέσει θύμα κάποιου εγκληματικού παράγοντα που θέλησε να κερδίσει χρήματα από την απονομή».

Λίγες ώρες αργότερα, η Ματσάδο τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2025. Ενημερώθηκε για τη νίκη της στις 10:50 ώρα Νορβηγίας από τον διευθυντή του Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπέργκ Χάρπβικεν.

Ωστόσο, δύο νορβηγικές εφημερίδες, η Aftenposten και η Finansavisen, εντόπισαν ασυνήθιστη κινητικότητα στις αγορές στοιχημάτων πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Μέχρι την Πέμπτη, η Γιούλια Ναβάλναγια —οικονομολόγος και χήρα του πρώην Ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι— ήταν το φαβορί στην Polymarket, αφήνοντας πίσω όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Η πλατφόρμα αυτή έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή τόπο για στοιχήματα που αφορούν πολιτικά γεγονότα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των πονταρισμάτων να αφορά την αμερικανική πολιτική. Πολλά από τα πιο «εξειδικευμένα» στοιχήματα επηρεάζονται από φήμες και εικασίες, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τις αποδόσεις και τις πληρωμές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Νορβηγίας), οι αποδόσεις για τη Ματσάδο ήταν μόλις 3,75%, πίσω από τη Ναβάλναγια και τον Ντόναλντ Τραμπ. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, όμως, εκτοξεύθηκαν στο 72,8%, δείχνοντας μεγάλη αύξηση στα στοιχήματα υπέρ της νίκης της.

Σε μία περίπτωση, ένας χρήστης κέρδισε πάνω από 65.000 δολάρια ποντάροντας στη Ματσάδο· άλλος νικητής χρησιμοποίησε λογαριασμό που δημιουργήθηκε την ίδια μέρα με το στοίχημα, σύμφωνα με τη Finansavisen.

Ο Γιέργκεν Βάτνε Φρίντνες, επικεφαλής της επιτροπής Νόμπελ, δήλωσε στην Aftenposten ότι η ομάδα «συνήθως είναι πολύ καλή στο να κρατά μυστικά», επικαλούμενος μια αυστηρά μυστική διαδικασία που ακολουθείται εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια.

Ο Χάρπβικεν πρόσθεσε στην ίδια εφημερίδα ότι είναι «πολύ νωρίς για να είμαστε βέβαιοι» αν υπήρξε διαρροή, αλλά εξέφρασε την προσδοκία του ότι θα ξεκινήσει έρευνα.