Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.8° 16.5°
1 BF
67%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.0° 17.6°
3 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
16°C
16.0° 16.0°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
0 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
88%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
0 BF
60%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
1 BF
54%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.2° 16.2°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.5° 15.8°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.9°
2 BF
66%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
72%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
67%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
82%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
72%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.3° 17.3°
1 BF
77%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
21.8° 21.0°
4 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.1° 14.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 13.3°
1 BF
83%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
58%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.1° 14.1°
0 BF
67%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Λευκός Οίκος
AP Photo/Jacquelyn Martin

Πρώτες απολύσεις κρατικών υπαλλήλων στις ΗΠΑ μετά το shutdown

ΚΟΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, θα απομακρυνθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων.

Σε δημοσιονομική παράλυση βρίσκεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δεν ήρθαν σε συμφωνία για την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να κλείσουν οι περισσότερες υπηρεσίες της.

Πάντως, οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ υποδεικνύουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί μεθόδευσαν το shutdown προκειμένου να το αξιοποιήσουν ως όχημα για την επιβολή των αντιλαϊκών πολιτικών τους, την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων και την επιβολή του αυταρχικού καθεστώτος που επιδιώκουν στην υπερδύναμη.

Όπως είναι αναμενόμενο, το shutdown οδηγεί και σε απολύσεις ομοσπονδιακών εργαζομένων. Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ρας Βόουτ, «ξεκίνησε η μείωση προσωπικού». Το Γραφείο του Βόουτ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς ή να διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάλληλοί του έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, κάτι που αποτελεί «συνέπεια του κλεισίματος της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως υποστήριξε. Οι υπάλληλοι που έλαβαν ειδοποιήσεις από το υπουργείο για την επικείμενη απόλυσή τους, θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους και «το υπουργείο συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί από την 1η Οκτωβρίου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, λόγω του shutdown. Εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τομείς που δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία της χώρας. Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, όπως συμβαίνει με τους 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πρώτες απολύσεις κρατικών υπαλλήλων στις ΗΠΑ μετά το shutdown

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual