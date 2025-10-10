Πρώτες απολύσεις κρατικών υπαλλήλων στις ΗΠΑ μετά το shutdown

Σε δημοσιονομική παράλυση βρίσκεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δεν ήρθαν σε συμφωνία για την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να κλείσουν οι περισσότερες υπηρεσίες της.

Πάντως, οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ υποδεικνύουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί μεθόδευσαν το shutdown προκειμένου να το αξιοποιήσουν ως όχημα για την επιβολή των αντιλαϊκών πολιτικών τους, την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων και την επιβολή του αυταρχικού καθεστώτος που επιδιώκουν στην υπερδύναμη.

Όπως είναι αναμενόμενο, το shutdown οδηγεί και σε απολύσεις ομοσπονδιακών εργαζομένων. Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ρας Βόουτ, «ξεκίνησε η μείωση προσωπικού». Το Γραφείο του Βόουτ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς ή να διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάλληλοί του έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, κάτι που αποτελεί «συνέπεια του κλεισίματος της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως υποστήριξε. Οι υπάλληλοι που έλαβαν ειδοποιήσεις από το υπουργείο για την επικείμενη απόλυσή τους, θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους και «το υπουργείο συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί από την 1η Οκτωβρίου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, λόγω του shutdown. Εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τομείς που δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία της χώρας. Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, όπως συμβαίνει με τους 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.