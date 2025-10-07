Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 7.10.2025

Η νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, η προτροπή του Βρετανού πρωθυπουργού προς τους φοιτητές να μην κάνουν σήμερα, επέτειο της σφαγής της Χαμάς, διαδηλώσεις και η συνέντευξη του Γερμανού υπουργού Άμυνας Πιστόριους στην Handelsblatt αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Οργή του πρωθυπουργού για τις φοιτητικές διαδηλώσεις της 7ης Οκτωβρίου» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε από φοιτητές και μαθητές να μην συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις για την σημερινή μέρα όπου ακριβώς πριν από δυο χρόνια εκδηλώθηκε η επίθεση της Χαμάς και κατηγόρησε όσους καλούν για βία έχουν χάσει κάθε ίχνος ανθρωπιάς. Ειδικότερα σε άρθρο του στην εφημερίδα ο Κρ Στάρμερ είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστεί αδιάφορο απέναντι στον αντισημιτισμό κάτι που συνιστά μια απειλή για το έθνος και τις αξίες του. Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι περισσότερες από δέκα διαδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί για σήμερα σε Βρετανικά πανεπιστήμια. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Τζίλι Κούπερ 1937-2025» και επισημαίνει ότι η βασίλισσα είπε για την εκλιπούσα διάσημη συγγραφέα ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και μια στοργική φίλη». Ο Independent από την πλευρά τους έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ανταρσία του υπουργικού συμβουλίου για το ζήτημα της φορολόγησης των πλουσίων στον προϋπολογισμό».

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Ο Λεκορνί παραιτείται, μια μεγάλη κρίση αρχίζει» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός υπέβαλλε χθες την παραίτηση του στον πρόεδρο Μακρόν η οποία έγινε αποδεκτή. «Δεν μπορεί κάποιος να είναι πρωθυπουργός όταν οι συνθήκες δεν υφίστανται» δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, ενώ το άρθρο επισημαίνει ότι όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον πρόεδρο Μακρόν καθώς τα περιθώρια των πολιτικών ελιγμών του έχουν στενέψει κατά πολύ. Για το ίδιο θέμα η Le Figaro έχει τίτλο : «Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν ξαναποντάρει στον Λεκορνί» και τονίζει ότι παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού ο Μακρόν του ζήτησε να κάνει εκ νέου διαπραγματεύσεις έως αύριο το απόγευμα με το Γάλλο πρόεδρο να δηλώνει ότι εάν ο Λεκορνί αποτύχει τότε θα αναλάβει τις ευθύνες του.

Στη Γερμανία οικονομική εφημερίδα Handelsblatt επισημαίνει ότι αναφορικά με τη ρωσική απειλή ότι η Γερμανία θα πρέπει να προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Επισημαίνει ότι σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά πτήσεων drones στη Γερμανία και άλλες νατοϊκές χώρες στην Ευρώπη, ο Πιστόριους εκτιμά ότι «ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να επεμβαίνει παντού», καθώς και ότι «πολύ πιο αποφασιστικής σημασίας είναι να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητες η αστυνομία των κρατιδίων μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία, με στόχο την αντιμετώπιση απειλών σε χαμηλά ύψη. Ως προς το θέμα της ενίσχυσης της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, ο Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μερτς εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής του κράτους σε κρίσιμες αμυντικές βιομηχανίες, όπως η κατασκευάστρια αρμάτων KDNS ή ως προς τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων από την Thyssen-Κrupp Marine.

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Γάλλος πρωθυπουργός είναι ο τρίτος που αποχωρεί μέσα σε ένα χρόνο» και τονίζει ότι ο Λεκορνί παραιτήθηκε ενώ βρισκόταν λιγότερο από έναν μήνα στον πρωθυπουργικό θώκο καθώς η πολιτική κρίση πλήττει εκ νέου της Γαλλία.