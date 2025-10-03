Όλος ο κόσμος μια γροθιά για την Παλαιστίνη [εικόνες+βίντεο]

Από την Ελλάδα έως το Μεξικό, χιλιάδες κόσμου βγήκαν χθες Πέμπτη στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στα περισσότερα από τα πλοία του Διεθνούς Στολίσκου αλληλεγγύης.
Βροντοφώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ καταδίκασαν τις κυβερνήσεις τους που επιμένουν να στηρίζουν τη γενοκτονία, παρά τις «κορώνες» για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.
Στην Ιταλία, τα συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία σε ένδειξη υποστήριξης στο Global Sumud Flotilla, με τη χώρα να παραλύει από τουλάχιστον 100 διαδηλώσεις.
Φοιτητές κατέλαβαν πανεπιστήμια όπως το Στατάλε του Μιλάνου και τη Λα Σαπιέντσα της Ρώμης, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια με ελαστικά αυτοκινήτων. Στο Τορίνο, εκατοντάδες άνθρωποι απέκλεισαν την κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο.
Οι λιμενεργάτες έκλεισαν τα λιμάνια καταδικάζοντας τη στρατηγική σχέση της κυβέρνησής τους με το Ισραήλ. Οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι θέλουν η Ιταλία να «αναστείλει όλες τις εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες συνεργασίας με το Ισραήλ, να άρει το ανθρωπιστικό εμπάργκο και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».
Γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση στη Ρώμη, κατά την οποία διαβάστηκαν τα ονόματα των 1.677 υγειονομικών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό.
Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο επέκρινε τις κινητοποιήσεις που είχαν πιο μαχητικό χαρακτήρα, μένοντας στις ταραχές που προκλήθηκαν.
«Πιστεύει πραγματικά κανένας ότι αποκλείοντας έναν σταθμό, ένα αεροδρόμιο, έναν αυτοκινητόδρομο ή καταστρέφοντας ένα κατάστημα στην Ιταλία θα φέρει ανακούφιση στον παλαιστινιακό λαό;» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων ή έγραψαν με σπρέι αντιισραηλινά συνθήματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι αλυσίδες Starbucks, Burger King και Carrefour, τις οποίες κατηγορούν για συνέργεια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
«Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», είπε η Άκραμ Αθαομάρας, σημειώνοντας όμως ότι ο βανδαλισμός καταστημάτων είναι αντιπαραγωγικός. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει (να διαδηλώνουμε) ειρηνικά, με τα λόγια, όχι με πράξεις», πρόσθεσε.
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές στη Γενεύη της Ελβετίας οι οποίοι διαμαρτύρονταν το βράδυ της Πέμπτης για την αναχαίτιση από το Ισραήλ της νηοπομπής Global Sumud Flotilla (GSF) που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.
«Αποχωρούσαμε και ξαφνικά μας έριξαν χημικά», δήλωσε διαδηλωτής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, περιγράφοντας ένα αίσθημα καύσου στα μάτια και δυσκολίας στην αναπνοή.
Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Reuters από αυτόπτη μάρτυρα στη Γενεύη έδειχνε μια μεγάλη στήλη λευκού καπνού σε δρόμο γεμάτο διαδηλωτές, που υποδήλωνε ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία.
Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε όχημα της αστυνομίας με κανόνι νερού να επιχειρεί να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, κάτι που επιβεβαιώνεται από πλάνα που μετέδωσε η ελβετική τηλεόραση.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Γενεύη δήλωσε ότι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
«Υποχρεωθήκαμε να καταφύγουμε σε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού», υποστήριξε. Διευκρίνισε πως οι διαδηλωτές δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά ορισμένοι εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και προκάλεσαν βανδαλισμούς με γκράφιτι.
Σε όλη την Ευρώπη, χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους του Δουβλίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου. Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στο Μπουένος Άιρες, την Πόλη του Μεξικού και το Καράτσι.
Στην Κωνσταντινούπολη, το πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Το Ισραήλ σφαγιάζει την ανθρωπότητα, όχι τη Γάζα» και «Μην μένετε σιωπηλοί, μην κάθεστε, εγερθείτε».
Και στην Αθήνα, η κινητοποίηση ήταν δυναμική, με παλμό και πολλά ηχηρά συνθήματα, με κυρίαρχο το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».
Από τα συνθήματα και τα πανό δεν απουσίαζαν οι βολές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η ξεκάθαρη δήλωση για «καμιά συμμετοχή στη γενοκτονία» που λαμβάνει χώρα στη Λωρίδα της Γάζας.
