Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 2.10.2025

Η στροφή του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ στο μεταναστευτικό, η αναμενόμενη αποδοχή ή μη του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και ο δραματικός απολογισμός του σεισμού στις Φιλιππίνες αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Καταστολή παράνομης μετανάστευσης. Η μεγάλη στροφή 180 μοιρών στα ανθρώπινα δικαιώματα για να σταματήσει τις βάρκες του Φάρατζ» με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει πώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε μια στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησής του αναφορικά με τα διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία δέχεται κριτική καθώς καθιστά πιο εύκολη της απέλασή τους. Ειδικότερα ο Στάρμερ είπε ότι η κυβέρνησή του θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα Βρετανικά δικαστήρια εφαρμόζουν την Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάτι που σημαίνει ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες που αιτούνται ασύλου δεν θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν την απέλαση κάτι που όπως τονίζει η εφημερίδα συνιστά μια ριζική αλλαγή πολιτικής του Ηνωμένο Βασίλειου στο μεταναστευτικό ζήτημα. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ο πρίγκηπας Χάρι ισχυρίζεται ότι ιδιώτες ερευνητές προσελήφθησαν από εφημερίδα για να κατασκοπεύουν τον Ουίλιαμ».

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Σχέδιο Τραμπ για Γάζα : Η Χαμάς υπό πίεση» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε προθεσμία τριών ή τεσσάρων ημερών στο παλαιστινιακό κίνημα προκειμένου να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε την Δευτέρα. Αναφέρει ότι καθώς οι κάτοικοι της Γάζας περιμένουν εναγωνίως μια ειρηνευτική συμφωνία η Χαμάς φαίνεται να απορρίπτει την συμφωνία καθώς ανησυχεί για την απόσυρση του ισραηλινού στρατού. Τονίζει ακόμη ότι αν και δημοσίως εγκρίνουν το σχέδιο του Τραμπ, οι αραβικές χώρες σημειώνουν ότι αυτό περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά συμβιβασμών των Παλαιστινίων απέναντι στο Ισραήλ. Ειδικότερα αντιδρούν στην απουσία αναφοράς για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, αλλά και στην παντελή έλλειψη αναφοράς στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Οι Ευρωπαίοι ψάχνουν απάντηση στα ρωσικά drones».

Στη Γερμανία η Süddeutsche Zeitung γράφει πως ο Τραμπ βλέπει τις ΗΠΑ στο ρόλο της δύναμης που θα επιβάλει την τάξη στη Μέση Ανατολή και σχολιάζει : «Το να πει κανείς ότι ο Τραμπ είναι επιρρεπής σε υπερβολές θα ήταν μάλλον μετριοπαθές. Όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, μίλησε για «δυνητικά μια από τις μεγαλύτερες μέρες του πολιτισμού». Ο Τραμπ δηλαδή παραμένει Τραμπ. Εντούτοις, πρέπει να του αναγνωριστεί ότι ο συχνά επιπόλαιος Πρόεδρος των ΗΠΑ φέρνει τώρα μια κινητικότητα στην ολέθρια κατάσταση της Γάζας και σημειώνει ότι το ειρηνευτικό του σχέδιο φαίνεται να αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο».

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Δεκάδες σκοτώνονται από τον σεισμό στις Φιλιππίνες» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι τουλάχιστον 69 άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίσθηκαν από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, με τα σωστικά συνεργεία εκτιμούν ότι δεκάδες άτομα παραμένουν θαμμένα στα ερείπια.