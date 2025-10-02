Αθήνα, 19°C
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
Sumud_Diadiloseis_Evropi_1020_5
AP

Οι Ευρωπαίοι βγήκαν στους δρόμους για το Sumud [εικόνες+βίντεο]

ΚΟΣΜΟΣ
efsyn.gr
Πολίτες από Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ρώμη, Νάπολη, Μιλάνο και άλλες πόλεις διαδήλωσαν απαιτώντας, η πειρατεία του Ισραήλ κατά ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα, να μη μείνει αναπάντητη

Όπως συνέβη στην Ελλάδα, έτσι και σε ολόκλητη την Ευρώπη οι πολίτες βγήκαν τη νύχτα της Τετάρτης και διαμαρτυρήθηκαν με συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών, η οποία είχε συμβεί λίγο νωρίτερα.

Πολίτες από πολλές χώρες της γηραιάς ηπείρου απαίτησαν από τους υπουργούς Εξωτερικών των κυβερνήσεών τους τους να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε αφενός τα πληρώματα να επανέλθουν σε κατάσταση ασφάλειας και ελευθερίας και αφετέρου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η υπαίτια γενοκτονίας κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστούν κυρώσεις για την παράνομη πράξη τους να καταλάβουν πλοία ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα και για το σύνολο της θηριωδίας στην οποία υποβάλλουν τον παλαιστινιακό λαό. Απαίτησαν από τις κυβερνήσεις τους, διακοπή κάθε σχέσης και συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ισραήλ και άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης. Οι Ευρωπαίοι έδειξαν ότι αρνούνται να μείνουν θεατές στον ευτελισμό του διεθνούς δικαίου από την υπαίτια γενοκτονίας, κυβέρνηση του Ισραήλ.

Βρυξέλλες:

Βερολίνο:

Ρώμη:

AP PHOTO

Νάπολη:

Μιλάνο:

Στο Μιλάνο για άλλη μια φορά οι πολίτες που στέκονται αλληλέγγυοι στο λαό της Παλαιστίνης κατέλαβαν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης:

AP
AP
AP
