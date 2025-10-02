Οι Ευρωπαίοι βγήκαν στους δρόμους για το Sumud [εικόνες+βίντεο]

Πολίτες από Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ρώμη, Νάπολη, Μιλάνο και άλλες πόλεις διαδήλωσαν απαιτώντας, η πειρατεία του Ισραήλ κατά ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα, να μη μείνει αναπάντητη

Όπως συνέβη στην Ελλάδα, έτσι και σε ολόκλητη την Ευρώπη οι πολίτες βγήκαν τη νύχτα της Τετάρτης και διαμαρτυρήθηκαν με συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών, η οποία είχε συμβεί λίγο νωρίτερα.

Πολίτες από πολλές χώρες της γηραιάς ηπείρου απαίτησαν από τους υπουργούς Εξωτερικών των κυβερνήσεών τους τους να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε αφενός τα πληρώματα να επανέλθουν σε κατάσταση ασφάλειας και ελευθερίας και αφετέρου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η υπαίτια γενοκτονίας κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστούν κυρώσεις για την παράνομη πράξη τους να καταλάβουν πλοία ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα και για το σύνολο της θηριωδίας στην οποία υποβάλλουν τον παλαιστινιακό λαό. Απαίτησαν από τις κυβερνήσεις τους, διακοπή κάθε σχέσης και συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ισραήλ και άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης. Οι Ευρωπαίοι έδειξαν ότι αρνούνται να μείνουν θεατές στον ευτελισμό του διεθνούς δικαίου από την υπαίτια γενοκτονίας, κυβέρνηση του Ισραήλ.

Βρυξέλλες:

⭕️ Belgium | Spontaneous demonstration in Brussels this evening in defense of the Global Sumud Flotilla, which has begun to be intercepted by the Israeli navy.



After Place Bourse, the demonstration is heading towards the Ministry of Foreign Affairs.pic.twitter.com/MlC5dGDs6A — MenchOsint (@MenchOsint) October 1, 2025

Βερολίνο:

Bei der Demonstration im Berliner Hauptbahnhof zur Unterstützung der »Gaza Sumud Flotilla« nimmt die Polizei mehrere Menschen fest. Wir fordern die @polizeiberlin auf, Angriffe auf unsere Kolleginnen und Kollegen zu unterlassen. Die freie Berichterstattung muss gewährleistet… https://t.co/67sGw0B7V8 pic.twitter.com/uiA70RiygP — junge Welt (@jungewelt) October 1, 2025

Ρώμη:

AP PHOTO

Νάπολη:

Protests erupt in Naples, Italy after the Global Sumud Flotilla's interception.

Keeping their promise to act if crew were harmed, Italian Unions and protesters block the Naples train station pic.twitter.com/6h8YsPtWp3 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Μιλάνο:

Στο Μιλάνο για άλλη μια φορά οι πολίτες που στέκονται αλληλέγγυοι στο λαό της Παλαιστίνης κατέλαβαν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης:

AP

AP