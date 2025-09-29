Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 29.9.2025

Οι νέες περιπέτειες της γαλλικής κυβέρνησης με αφορμή την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, οι μαζικές επιθέσεις της Μόσχα με drones και πυραύλους στην Ουκρανία και η φραστική επίθεση των Εργατικών στο ακροδεξιό κόμμα του Φάρατζ Reform αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Οι Εργατικοί στρέφουν τα πυρά τους στις ρατσιστικές πολιτικές του κόμματος “Reform” και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι στην πρώτη χθεσινή ημέρα της ετήσιας συνόδου του Εργατικού Κόμματος, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την πολιτική του Reform ως ρατσιστική και ανήθικη μετά την πρότασή του να μη δοθεί άσυλο σε όσους πρόσφυγες και μετανάστες δεν ανήκουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Times από την πλευρά τους έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Είμαστε ήδη σε υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει πρώην αρχηγός της Βρετανικής Αντικατασκοπείας» και επισημαίνει ότι η πρώην αρχηγός του ΜΙ5 βαρόνη Μάνινγκχαμ Μπούλερ, η οποία ήταν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2002 έως το 2007, υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει προχωρήσει σε μία νέα φάση σύγκρουσης με την Βρετανία και τη Δύση.

Στη Γαλλία η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Λεκορνί ήδη υπό την απειλή της πρότασης μομφής από τους Σοσιαλιστές» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του πρωθυπουργού Λεκορνί δεν καλύπτει τα αιτήματα των Σοσιαλιστών οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Μαζικές επιθέσεις drones στην Ουκρανία : Η Μόσχα ακολουθεί την στρατηγική της εξάντλησης» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι περισσότερα από 500 drones και δεκάδες πύραυλοι έπληξαν την Ουκρανία προκαλώντας τουλάχιστον 4 θανάτους και σοβαρότατες υλικές ζημιές. Η Le Monde από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Μέση Ανατολή. Απομονωμένος ο Νετανιάχου επιτίθεται στα Ηνωμένα Έθνη» και αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε σχεδόν άδεια έδρανα καθώς περισσότεροι από 150 αντιπρόσωποι χωρών εγκατέλειψαν την αίθουσα λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Στην Αυστρία η φιλελεύθερη εφημερίδα «Der Standard» φιλοξενεί μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα με αφορμή επίσκεψή του στη Βιέννη. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, θεωρεί δικαιολογημένα τα διακατεχόμενα από ευφορία δημοσιεύματα για την ελληνική οικονομία. Αναφέρει χαρακτηριστικά : «Η οικονομική μας ανάπτυξη είναι διπλάσια από αυτήν της ευρωζώνης.. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού 4% και πλεόνασμα ακόμη και μετά τις πληρωμές τόκων. Το εθνικό χρέος κάποτε αντιπροσώπευε το 200% του ΑΕΠ. Τώρα μειώνεται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, και αναμένεται να φτάσει φέτος στο 143%. Προσθέτει ότι «αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η χώρα της Ευρωζώνης με το υψηλότερο επίπεδο χρέους».

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει κεντρικό τίτλο : «Τουλάχιστον 4 νεκροί στο Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια μακελειού λέει η αστυνομία» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει η πυρπόληση εκκλησίας και τα πυρά από τον δράστη προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων και σημειώνει ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί καθώς μπορεί να υπάρχουν ακόμη σοροί στα ερείπια της εκκλησίας.