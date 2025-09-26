Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 26.9.2025

Η καταδίκη του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζι σε πέντε χρόνια φυλάκισης με τις κατηγορίες της διαφθοράς, το μπλοκάρισμα από την Microsft του συστήματος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την παρακολούθηση εκατομμυρίων Παλαιστινίων πολιτών και η δραματική αύξηση των καρκίνων τα τελευταία 33 χρόνια αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Η Microsoft μπλοκάρει την χρήση από το Ισραήλ τεχνολογίας μαζικής παρακολούθησης» και στο σχετικό αποκλειστικό άρθρο αναφέρει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός τερμάτισε την παροχή τεχνολογίας στον ισραηλινό στρατό η οποία επέτρεπε σε ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης να συλλέγει στοιχεία από εκατομμύρια τηλέφωνα Παλαιστινίων πολιτών στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Η Microsoft είπε στους ισραηλινούς αξιωματούχους της μονάδας αντικατασκοπείας 8.200 ότι παραβίασε τους όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς ενώ απαγορευόταν κρατούσε όλα τα στοιχεία στην πλατφόρμα Azure cloud. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ο Σαρκοζί αντιμετωπίζει φυλάκιση. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την συνομωσία με την Λιβύης». Για το ίδιο θέμα ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Σαρκοζί καθίσταται ο πρώτος πρόεδρος (στην ιστορία της χώρας) ο οποίος φυλακίζεται καθώς καταδικάζεται σε πενταετή φυλάκιση για την συνομωσία της Λιβύης».

Στη Γαλλία όπου η καταδίκη Σαρκοζί είναι το πρώτο θέμα σε όλο το γαλλικό τύπο η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδό τίτλο : «Ο σεισμός» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για διαφθορά και ειδικότερα για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από την Λιβύη και τον τότε ηγέτη της Μουαμάρ Καντάφι. Η Le Monde από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο αριθμός των καρκίνων παρουσιάζει έκρηξη σε ολόκληρο τον πλανήτη» και γράφει ότι σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύεται στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση Lancet τα κρούσματα της νόσου από το1990 μέχρι το 2023 έχουν υπερδιπλασιαστεί. Παράλληλα την ίδια περίοδο ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο αυξήθηκε κατά 74% φθάνοντας τα 10,4 εκατομμύρια νεκρούς το 2023.

Στη Γαλλία στην καταδίκη του Γάλλου πρώην Προέδρου Νικολά Σαρκοζί αναφέρεται σχόλιο της Frankfurter Rundschau, το οποίο σημειώνει: «Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού απάλλαξε τον πρώην Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες για δωροδοκία και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας με εκατομμύρια του Καντάφι. Ωστόσο του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αναφέρει ότι κυρίως οι στενότεροι συνεργάτες του, Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ, ταξίδεψαν επανειλημμένα στην Τρίπολη για να εξασφαλίσουν, σύμφωνα με το δικαστήριο, «οικονομική στήριξη» από το καθεστώς Καντάφι για την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί. Γράφει ακόμη ότι ο Σαρκοζί θα μπει σύντομα στη φυλακή, παρά την έφεση που άσκησε και ότι επιπλέον, φέρει τη σφραγίδα ενός πολιτικού αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης.

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Postέχει τίτλο : «Ο δολοφόνος του Ντάλας είχε σκοπό να πλήξει τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης» και , μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι δολοφόνος είχε χαράξει στις σφαίρες του συνθήματα εναντίον της συγκεκριμένης κυβερνητικής υπηρεσίας.