Ιράν... έτοιμο για όλα!

Οι απειλές της Δύσης προς την Τεχεράνη για νέες κυρώσεις αν δεν υπάρξει άμεσα πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το περσικό πυρηνικό πρόγραμμα προκαλούν οργή στην κυβέρνηση του Ιράν, η οποία από τη μία προσπαθεί να διατηρήσει τις γέφυρες εποικοινωνίας αλλά από την άλλη επανεξοπλίζεται... για παν ενδεχόμενο

Μόλις δυόμισι μήνες από την πισώπλατη επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, τον «Πόλεμο των Δώδεκα Ημερών» που απέτυχε να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν επανήλθε στο προσκήνιο. Από τη μια μεριά οι νέες διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του ατομικού προγράμματος παραμένουν κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού, με τον ΟΗΕ να απειλεί το Ιράν με νέες σκληρές εμπορικές κυρώσεις αν δεν «συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις». Και από την άλλη, πληθαίνουν συνεχώς οι ενδείξεις ότι η μεγάλη ισλαμική χώρα επανεξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς και γενικά προετοιμάζεται πυρετωδώς για έναν δεύτερο και ίσως πιο αποφασιστικό γύρο εχθροπραξιών με τους ορκισμένους εχθρούς της.

Πράγματι, τα τελευταία 24ωρα, οι πιέσεις προς την ισλαμική Δημοκρατία κορυφώθηκαν, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να συναντιέται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Γάλλο, τον Βρετανό και τον Γερμανό ομόλογό του (την αποκαλούμενη «ομάδα Ε3»). Οι Πέρσες, με το δίκιο τους, πνέουν μένεα κατά του νέου τελεσίγραφου των Ευρωπαίων... κακοθελητών, αλλά δεν θέλουν και να γκρεμίσουν μόνοι τους τις τελευταίες γέφυρες με τη Δύση. «Υπό το φως της αδικαιολόγητης και παράνομης ενέργειας για επανεπιβολή των κυρώσεων [που είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παλαιότερα σε βάρος του Ιράν], τέθηκαν στη συνάντηση ορισμένες ιδέες και προτάσεις και συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις», ανέφερε ενδεικτικά το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν στην τελευταία ανακοίνωσή του, την ώρα που οι Ευρωπαίοι τραβούσαν κι άλλο το σκοινιά, τονίζοντας ότι προς το παρόν «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε να αποφευχθεί η επαναφορά των κυρώσεων» και ότι εάν δεν υπάρξει πρόοδος μέχρι το Σάββατο, το snapback, δηλαδή η «αυτόματη» επαναφορά του εμπάργκο, είναι μονόδρομος.

Φυσικά, τόσο ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, όσο και ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ επανέλαβαν πως το Ιράν –σε αντίθεση με όλα τα... ραδιενεργά μόνιμα μέλη του Οργανισμού, αλλά και άλλα κράτη, όπως το Ισραήλ, η Βόρεια Κορέα, το Πακιστάν και η Ινδία– δεν έχει πρόθεση να φτιάξει πυρηνικά όπλα, αλλά φυσικά αυτή η δέσμευση δεν εμπόδισε τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να επιμείνουν στο τελεσίγραφο. Για την Ιστορία, να πούμε ότι οι κυρώσεις του ΟΗΕ προβλέπονταν από την ιστορική συμφωνία του 2015, την οποία είχε υπογράψει ο Ομπάμα, αλλά απέρριψε μονομερώς ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία και δεν επανενεργοποίησε ο Μπάιντεν, παρά τις σχετικές υποσχέσεις του.

Και βέβαια το Ιράν έχει κάθε λόγο να είναι ακόμη πιο καχύποπτο με τους διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς απ’ ό,τι στο παρελθόν, καθώς κατά την πρόσφατη πισώπλατη επίθεση που δέχτηκε είδε να βομβαρδίζονται ακριβώς εκείνες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχονταν από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ και να δολοφονούνται μαζί με τις οικογένειες και τους γείτονές τους πολλοί κορυφαίοι επιστήμονές του που συνεργάζονταν με τους ξένους επιθεωρητές – ενώ και η ίδια η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια του υποτιθέμενου διπλωματικού «διαλόγου» με τις ΗΠΑ, μια «διαπραγμάτευση» που αποδείχτηκε φτηνό μαφιόζικο τέχνασμα για να διευκολύνει τους φονιάδες… Αλλωστε ο νυν επικεφαλής της ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος παρεμπιπτόντως απέφυγε ακόμη και να καταδικάσει τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου, θεωρείται persona non grata στο Ιράν, ενώ αντίθετα οι ΗΠΑ τον «σπρώχνουν» για πιθανό αντικαταστάτη του Γκουτέρες στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ.

«Σπόνσορας της τρομοκρατίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, από τη μεριά του, χαρακτήρισε και πάλι το Ιράν «υπ’ αριθμόν 1 σπόνσορα της τρομοκρατίας, που δεν θα του επιτραπεί ποτέ να αποκτήσει το πιο επικίνδυνο όπλο», κατά την ανατριχιαστική ομιλία του στον ΟΗΕ. Οσο για τον Χαμενεΐ, αυτός απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, λέγοντας ότι «δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τεχεράνης και θα αποδεικνύονταν αδιέξοδες» – ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε χθες «απάτη» τις δηλώσεις του απεσταλμένου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ότι δήθεν η Ουάσινγκτον συνομιλεί με το Ιράν και επιθυμεί μια μόνιμη διπλωματική λύση: «Ο ισχυρισμός της Αμερικής για επιθυμία για διπλωματία δεν είναι τίποτε άλλο παρά απάτη και κραυγαλέα αντίφαση. Δεν μπορεί κανείς να βομβαρδίζει μια χώρα ενώ συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις και να μιλάει για διπλωματία»...

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, είναι προφανές ότι το Ιράν ετοιμάζεται αφ’ ενός για την επαναφορά του διεθνούς εμπάργκο που έχει προφανή σκοπό να στραγγαλίσει την οικονομία του και αφ’ ετέρου για μια νέα «προληπτική» πολεμική αντιπαράθεση με Ισραήλ και ΗΠΑ, όπου όμως αυτή τη φορά είναι αποφασισμένο να μην πέσει πάλι θύμα αιφνιδιασμού και να απαντήσει με συντριπτικά πλήγματα. Ετσι, τα τελευταία 24ωρα οι Ιρανοί παρέλαβαν την πρώτη παρτίδα ρωσικών μαχητικών MiG-29, εν αναμονή της άφιξης των πιο εξελιγμένων αεροσκαφών Sukhoi Su-35, ενώ περιμένουν μέσα στο 2025 τις πρώτες συστοιχίες του πανίσχυρου ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 και του ανάλογου (αν όχι και εφάμιλλου) κινεζικού αντιπυραυλικού συστήματος HQ-9 «σε σημαντικούς αριθμούς».

Σύμφωνα μάλιστα με τα ανήσυχα ισραηλινά και αμερικανικά δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για «ανατροπή της στρατηγικής ισορροπίας» στην περιοχή, οι «ζαβολιάρηδες» Κινέζοι ετοιμάζονται ακόμη να στείλουν ραντάρ επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας και προηγμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ συζητούν την πώληση στην Τεχεράνη και των νέων μαχητικών J-35. Και έχουν κάθε λόγο να το κάνουν, αφού το Πεκίνο είναι ο μακράν μεγαλύτερος πελάτης του ιρανικού πετρελαίου και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τις αγορές από την Τεχεράνη. Ενώ και η Ινδία ζήτησε χθες επισήμως από τις ΗΠΑ –με ισχυρή δόση ανατολίτικης ειρωνείας– να άρουν τις κυρώσεις και να της επιτρέψουν να αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο, αν όντως θέλουν να περιορίσει τις αγορές ρωσικού!