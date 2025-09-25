Αθήνα, 24°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν
Ap photo

Υποσχέσεις Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ενώπιον Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ
efsyn.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ' ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

