Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 24.9.2025

Η παράδοξη ομιλία Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη, οι νέες παραβιάσεις του εναερίου χώρου, αυτή τη φορά της Πολωνίας, από ιπτάμενα αντικείμενα και η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και πολλές ακόμη χώρες συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Καταρρίψτε τα ρωσικά αεροσκάφη που πετούν στους ουρανούς του ΝΑΤΟ λέει ο Τραμπ» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι τις δηλώσεις αυτές έκανε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σηματοδοτώντας μια σκλήρυνση της στάσης του απέναντι στη Μόσχα. Ανέφερε ακόμη ότι οι μετανάστες καταστρέφουν την Ευρώπη, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Τούσκ δήλωσε από την πλευρά του ότι θα καταρρίψει χωρίς δεύτερη κουβέντα όποιο ιπτάμενο αντικείμενο εισβάλλει στον εναέριο χώρο της χώρας του. Επιπροσθέτως ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι τον όποιο χαρακτήρισε ως «γενναίο άνδρα» και ανέβασε στο Διαδίκτυο σχόλιο που αναφέρει πως πιστεύει ότι «η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία». Για την ομιλία Τραμπ ο Guardian έχει τίτλο : «Οι χώρες σας πηγαίνουν στην κόλαση λέει ο Τραμπ στους ευρωπαίους ηγέτες», ενώ σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα έχει τίτλο : «Οι ειδικοί απορρίπτουν τους ισχυρισμούς (Τραμπ) περί αυτισμού για την παρακεταμόλη».

Στη Γαλλία η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο : «Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης» και στο σχετικό άρθρο γράφει ότι : «ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος κάτι που όπως ανάφερε θα ανοίξει έναν δρόμο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σημειώνει ότι η Γαλλία και άλλες χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση δέχθηκαν κριτική από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η La Croix από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Μια ειρήνη που πρέπει να δομηθεί» και τονίζει ότι μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από μια ακόμη δεκάδα χώρες ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει εξαιρετικά δύσκολος. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Στον ΟΗΕ ο Τράμπ δίνει μαθήματα στην Ευρώπη κα τον κόσμο» ενώ σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα έχει τίτλο : «Το ΝΑΤΟ ανεβάζει τους τόνους μετά την εισβολή ρωσικών drones». Η La Depeche du midi έχει τίτλο : «Ο (πρωθυπουργός) Λεκορνί απέναντι στον φόρο Ζουκμάν» και αναφέρει ότι η φορολόγηση των υπερπλούσιων παραμένει ένα ζήτημα που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Γαλλίας.

Στη Γερμανία αναφορικά με την ομιλία Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη η εφημερίδα Tagesspiegel κάνει λόγο για μια «περίεργη ομιλία». Όπως επισημαίνει «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για ένα 'ξεκαθάρισμα λογαριασμών' με τον ΟΗΕ. Επιπλέον, αποκάλεσε την κλιματική αλλαγή 'τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών' και απηύθυνε προειδοποίηση για την παράνομη μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη. Ταυτοχρόνως, επαίνεσε τον εαυτό του, λέγοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και εξήρε τις ικανότητές του ως επιχειρηματία στην αγορά ακινήτων».

Στις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η ομιλία του Τράμπ στα Ηνωμένα Έθνη προκαλεί παράπονα που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη» και τονίζει ότι ,μεταξύ άλλων, ο Τραμπ είπε ότι ο ΟΗΕ οδεύει προς την κόλαση ενώ χαρακτήρισε την κλιματική ως την μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει στον πλανήτη.