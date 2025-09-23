Ομόφωνη απόφαση Π.Ε.Δ.Α. για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού

Η Π.Ε.Δ.Α. καταδικάζει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού και των χιλιάδων παιδιών που λιμοκτονούν στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ, εκφράζοντας τα ομόθυμα αισθήματα του λαού και της νεολαίας της χώρας μας.

Θεωρούμε την πρωτοβουλία αυτή ως μία συμβολή στη μεγάλη και πολυετή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους λαούς του κόσμου και τον λαό μας να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και την στήριξη σε έναν λαό που παλεύει για μια ελεύθερη πατρίδα.

Απαιτούμε: