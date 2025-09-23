Ομόφωνη απόφαση Π.Ε.Δ.Α. για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού

Το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.
Είναι συνέχεια της πρωτοβουλίας δέκα (10) Δήμων: Αθηναίων, Χαλανδρίου, Καισαριανής, Περάματος, Πετρούπολης, Ν.Σμύρνης, Ζωγράφου, Χαϊδαρίου, Ν. Ιωνίας, Κερατσινίου.
Αναλυτικά το ψήφισμα
Η Π.Ε.Δ.Α. καταδικάζει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού και των χιλιάδων παιδιών που λιμοκτονούν στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ, εκφράζοντας τα ομόθυμα αισθήματα του λαού και της νεολαίας της χώρας μας.
Θεωρούμε την πρωτοβουλία αυτή ως μία συμβολή στη μεγάλη και πολυετή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους λαούς του κόσμου και τον λαό μας να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και την στήριξη σε έναν λαό που παλεύει για μια ελεύθερη πατρίδα.
Απαιτούμε:
- Να σταματήσουν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα και να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα από τα παλαιστινιακά εδάφη.
- Να ανοίξουν τώρα όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι, ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.
- Να σταματήσει η κάθε είδους στήριξη και να καταδικάσει η Ελληνική Κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους τους Ισραήλ.
- Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας