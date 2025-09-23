Πυρά Ερντογάν για τη γενοκτονία στη Γάζα, προκλητικός για τα κατεχόμενα

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου εκθέτει ανεπανόρθωτα τις χώρες της Δύσης για την στάση τους στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού • Ζήτησε αναγνώριση των κατεχομένων της Κύπρου

Το γεγονός πως ο Ερντογάν εμφανίζεται ως «φιλειρινιστής» και εκπρόσωπος της ανθρωπιάς στη 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αναλγησία της Δύσης και την παντελή αποτυχία της να λάβει αποφασιστικές δράσεις για να σταματήσει τις θηριωδίες που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε όλα τα κράτη που συμμετέχουν στην Συνέλευση για την ανικανότητά τους να σταματήσουν το κράτος - τρομοκράτη του Ισραήλ, χαιρετίζοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες μιας σειράς χωρών να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Βέβαια, την ίδια στιγμή που κατήγγειλε το Ισραήλ, τόνισε προκλητικά ότι δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές αξιώσεις μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή. «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια κάλεσε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, το συντομότερο δυνατόν, στη Λωρίδα της Γάζας. «Μια γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, την ώρα που εμείς συναντιόμαστε εδώ αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν» είπε ο Ερντογάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Έπειτα, ζήτησε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και να καταστεί υπόλογη η ομάδα γενοκτονίας του Ισραήλ, όπως την αποκάλεσε. «Δεν υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, δεν υπάρχουν δύο πλευρές στη Γάζα, αυτό είναι εισβολή, γενοκτονία, μια πολιτική μαζικής σφαγής», είπε χαρακτηριστικά.

«Στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα δίπλα στους 86 εκατομμύρια πολίτες μου, αλλά και για τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας, των οποίων οι φωνές φιμώνονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, και καλώ όλες τις άλλες χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμα να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν».

Ο Ερντογάν προέβαλε εικόνες της καθημερινής ζωής στη Γάζα, που απεικονίζει πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας για λίγη τροφή.

Ap Photo

«Απλά ακούστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην εξής ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε λογική δικαιολογία για αυτή τη στυγνή βαρβαρότητα το 2025;», είπε κατά την ομιλία του.

«Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εξελίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται για 23 μήνες τώρα».

Ο Ερντογάν, χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Γάζα ως μια από τις σκοτεινότερες στιγμές της ανθρωπότητας, δείχνοντας στη συνέχεια μια άλλη φωτογραφία που απεικονίζει ένα σοβαρά υποσιτισμένο παιδί.

«Ποια συνείδηση ανθρώπου μπορεί να αντέξει αυτό; Πώς μπορεί κάποιος να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό; Σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από πείνα και έλλειψη φαρμάκων, μπορούμε να έχουμε ηρεμία και ειρήνη;»

Εκτός ελέγχου το Ισραήλ

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, κατηγορώντας το ότι αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ειρήνη. «Επιπλέον, το Ισραήλ δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά εξαπολύει επιθέσεις στη Συρία, το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο, απειλώντας επίσης την περιφερειακή ειρήνη», δήλωσε.

«Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επίθεση σε μια συνάντηση αντιπροσωπείας στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις εκεχειρίας. Η επίθεση στο Κατάρ έχει επίσης δείξει ότι η ισραηλινή ηγεσία είναι πλέον εντελώς εκτός ελέγχου», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτήν την τρέλα πια».

«Πρέπει να υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ερντογάν. «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέλθει χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε, καλώντας να λογοδοτήσουν εκείνοι που διαπράττουν γενοκτονία.

«Όλοι αυτοί που σιωπούν είναι συνένοχοι σε αυτήν τη βαρβαρότητα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, καλώντας τους παγκόσμιους ηγέτες «να σταθούν σθεναρά δίπλα στους καταπιεσμένους Παλαιστινίους και δίπλα στην ανθρωπότητα».

«Γιατί ο λαός σας πίσω στη χώρα σας αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα; Δείξτε θάρρος για να αναλάβετε δράση εδώ. Εκτελέστε το ανθρωπιστικό σας καθήκον προς τη Γάζα, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν παιδιά», πρόσθεσε.

Ρεσιτάλ προκλητικότητας για Κύπρο

«Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειος λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών γίνονται σεβαστά», δήλωσε ο Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία», κυρίως σε ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι «περιμένουμε το ίδιο από τους γείτονές μας».

Παράλληλα, προκαλώντας ανέφερε ότι «δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο», ισχυριζόμενος ότι η Άγκυρα έχει «δικαιώματα και δικαιοδοσία στα δυτικά της Κύπρου», ενώ οι «Τουρκοκύπριοι διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί». «Η Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία προτείναμε προηγουμένως, θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινού εδάφους» είπε ο Ερντογάν.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, απέρριψε εκ νέου το ομοσπονδιακό μοντέλο, σημειώνοντας ότι «έχει δοκιμαστεί πολλές φορές αλλά απέτυχε λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς». Υποστήριξε ότι στο νησί «υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί» και ότι «οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος, καλώντας «τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση της ΤΔΒΚ», ζητώντας την έναρξη διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με αυτήν.

Διαμεσολαβητής για το ουκρανικό

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στον ουκρανικό πόλεμο, καθώς στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μια σειρά από γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέγοντας πως θα συνεχίσει να επιδιώκει την εκεχειρία.

«Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών κρατουμένων και σωμάτων, και εργαστήκαμε για τον καθορισμό των τρόπων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη μεταξύ των μερών», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει νικητής στον πόλεμο και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έχοντας αυτό στο μυαλό, και τις επόμενες μέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική εκεχειρία», πρόσθεσε.