Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 18.9.2025

Η ιστορικής σημασίας επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές μαζικές διαδηλώσεις για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Γαλλία και τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου για την απομάκρυνση του Ισραήλ από τη δημοκρατία και τις αξίες της συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερές ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Είμαστε συγγενείς, λέει ο βασιλιάς στον Τράμπ» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε χθες το βράδι ότι ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία θα καταστούν οι στενότεροι συγγενείς και εξήρε την ειδική σχέση μεταξύ των δυο χωρών. Αναφέρει ακόμη ότι στην διάρκεια ομιλίας του στο κάστρο του Ουίνδσορ ο Κάρολος δήλωσε ότι μετά την πρώτη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ : «Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο» με τον Τράμπ να απαντά ότι η σχέση των δύο χωρών είναι «ειδικού χαρακτήρα». Ακόμη αναφερόμενος στη πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον η οποία κάθισε δίπλα του στο δείπνο που παρέθεσε ο Κάρολος στον Τράμπ είπε ότι δείχνει «πολύ υγιής και πολύ όμορφη». Για το ίδιο θέμα ο Independent επισημαίνει ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα πραγματοποίησαν μια «επίθεση γοητείας» κατά την επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και επισημαίνει ότι η συνάντηση έγινε μακριά από τις διαδηλώσεις για την άφιξη Τραμπ στο Λονδίνο. Αναφέρει ακόμη ότι οι δυο χώρες κατέληξαν σε τεχνολογικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων με την Microsoft και την Google.

Στη Γαλλία η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Τα διακυβεύματα της κινητοποίησης της 18ης Σεπτεμβρίου» με το σχετικό δημοσίευμα να τονίζει ότι τα εργατικά συνδικάτα κάλεσαν σε απεργία όλους τους τομείς ενάντια στα μέτρα λιτότητας που είχε ανακοινώσει ο προηγούμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαιρού. Τα συνδικάτα κατηγορούν την επιλογή της κυβέρνησης «να πληρώσουν για μία ακόμη φορά το μάρμαρο οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι ασθενείς». Σημειώνει ακόμη ότι σήμερα θα γίνουν διαδηλώσεις σε περισσότερες από 250 πόλεις της Γαλλίας. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Είδωλο του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου» και τονίζει ότι ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός «ενσάρκωνε έναν κινηματογράφο γενναιόδωρο και προοδευτικό. Για τις σημερινές κινητοποιήσεις η Le Figaro επισημαίνει ότι σήμερα αναμένεται να διαδηλώσουν στη Γαλλία έως 900.000 άνθρωποι.

Στη Γερμανία η Handelsblatt σχολιάζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου «θέλει να προστατευθεί καλύτερα από τις κριτικές που κάνουν λόγο για γενοκτονία στη Γάζα μελλοντικά». Επισημαίνει ότι «ως πρότυπο ανέφερε την αρχαία Σπάρτη, η οποία συνδύαζε τη στρατιωτική δύναμη με την πολιτισμική και οικονομική απομόνωση, καθώς και την ιεραρχία σε θέματα ηγεσίας. Πρόκειται για μία αναλογία εξαιρετικά αμφιλεγόμενη στο Ισραήλ, καθώς ενδέχεται να συνδεθεί με την αποστασιοποίηση από τη δημοκρατία και τις αξίες της». Η οικονομική εφημερίδα επισημαίνει επίσης πως «ο Νετανιάχου με τον τρόπο αυτό δεν φέρνει τα πάνω κάτω μόνο τη δική του πολιτική βιογραφία. Θέτει επίσης σε κίνδυνο την οικονομική βάση στην οποία στηριζόταν μέχρι τώρα η εξουσία του : την εμπιστοσύνη των αγορών, των επιχειρηματιών και των παγκόσμιων εταίρων του Ισραήλ».

Στις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια αλλά η διοίκηση της παραμένει διαιρεμένη». Επιπροσθέτως τονίζει ότι μελλοντικά φαίνεται πιθανό να γίνουν περαιτέρω μειώσεις. Αναφορικά με την επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ένα βασιλικό καλωσόρισμα για τον Τράμπ».