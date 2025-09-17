Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 17.9.2025

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, η επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο θάνατος του Αμερικάνου ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ συνιστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Τραμπ προσγειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η επίσκεψή του φέρνει ακτίδα ελπίδας για τον Στάρμερ» με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ελπίζει σε μια σημαντική πολιτική ώθηση από την σημερινή επίσκεψη του Τραμπ καθώς οι δύο χώρες υμνούν μια τεράστια εμπορική συμφωνία μεταξύ τους. Το άρθρο τονίζει ακόμη ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θέλει απεγνωσμένα να καταγράψει πρόοδο στην παγκόσμια σκηνή μετά την απόλυση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον και την παραίτηση δύο ακόμη συμμάχων του. Αναφέρει ακόμη ότι οι δύο άνδρες αποκάλυψαν μια συμφωνία στον τομέα της τεχνολογίας στην οποία περιλαμβάνονται επενδύσεις 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στη Βρετανία. Ακόμη ο Τράμπ δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει το Λονδίνο στον εμπορικό τομέα, ενώ εκθείασε το βασιλιά Κάρολο αποκαλώντας τον «φίλο του» προσθέτοντας ότι είναι ένας «ευγενικός κύριος». Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Το είδωλο του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ρέντφορντ πεθαίνει στα 89 του» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε ενώ κοιμόταν.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Επίθεση στην πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία» με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι χθες το Ισραήλ ξεκίνησε μια νέα στρατιωτική φάση στη Γάζα η οποία συνδυάζει μαζικούς βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις. Επισημαίνει δε ότι η κλιμάκωση αυτή λαμβάνει χώρα έξι ημέρες μετά το πλήγμα στο Κατάρ το οποίο είχε στόχο διαπραγματευτές της Χαμάς, ενέργεια η οποία προκάλεσε θυμό στον αραβικό κόσμο. Προσθέτει ότι 23 μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούν αντικείμενο κατηγοριών για γενοκτονία καθώς ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμά ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πληρούν τους όρους του ορισμού της γενοκτονίας. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο ξανθός άγγελος του Χόλιγουντ» και φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στον εκλιπόντα ηθοποιό.

Στη Γερμανία η Tagesspiegel γράφει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή : «Η Σπάρτη τελικά έπεσε. Και ο Νετανιάχου δεν είναι ο Λεωνίδας, ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο οποίος με τους 300 Σπαρτιάτες του αντιστάθηκε μέχρι τον θάνατό του στις Θερμοπύλες. Ο Νετανιάχου δεν κάνει όσα κάνει από ευγενή διάθεση, ούτε μπορεί να τον αποκαλέσει κανείς ήρωα. Αντίθετα, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ισραηλινοί».

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ προωθούνται στην πόλη της Γάζας υποχρεώνοντας χιλιάδες να την εγκαταλείψουν» με το δημοσίευμα να επισημαίνει ότι η νέα επίθεση επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη ανθρωπιστική κρίση.