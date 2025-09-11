Διπλό χτύπημα σε 24 ώρες στον Στόλο Αλληλεγγύης

Ιδιο μέρος, ίδια ώρα –μία μέρα μετά–, ίδια επίθεση, ίδια στόχευση. Μέσα σε 24 ώρες δύο διαφορετικά πλοία του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) που ετοιμάζεται να σαλπάρει για τη Γάζα, το «Family» και το «Alma», δέχθηκαν επίθεση από στρατιωτικά drones, πιθανότατα ισραηλινών συμφερόντων, έξω από το λιμάνι Σίντι Αμπού Σάιντ της Τύνιδας στην Τυνησία. Προχθές το βράδυ, λίγο μετά τις 11 τοπική ώρα, ήταν η σειρά του πλοίου «Alma», βρετανικής σημαίας, με πλήρωμα από διάφορες χώρες, να δεχθεί επίθεση, με αποτέλεσμα να υπάρξει πυρκαγιά η οποία δεν πήρε έκταση, ενώ ευτυχώς ούτε αυτή τη φορά υπήρξαν τραυματίες.

Μέλος του πληρώματος του «Alma» είναι και η Ελληνίδα Μαρία Κοσμίδη, ακτιβίστρια του March to Gaza, η οποία σε βίντεό της πάνω στο πλοίο μετά το χτύπημα ανέφερε: «Μετά τις 11 το βράδυ δεχθήκαμε επίθεση στο καράβι μας από κάποιo drone το οποίο πέταξε κάποιου είδους βόμβα στην οροφή. Αμέσως το αντιληφθήκαμε και μέσα σε δυο λεπτά η φωτιά είχε σβήσει. Δεν θα σταματήσει φυσικά η αποστολή. Οι επιθέσεις γίνονται για να μας τρομοκρατήσουν. Αυτές οι επιθέσεις δεν πλησιάζουν ούτε στο ένα εκατομμυριοστό αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Γι’ αυτούς εκεί γίνεται όλο αυτό. Δεν θα σταματήσουμε να σαλπάρουμε μέχρι να τελειώσει η παράνομη πολιορκία και αυτές οι τακτικές δεν θα μας σταματήσουν».

Μετά και τη δεύτερη επίθεση οι Αρχές της Τυνησίας προσπαθούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση για τα περιστατικά, διατεινόμενες ότι δεν εντόπισαν κανένα drone, σε μια προσπάθεια να μη χρεωθούν την προφανή παραβίαση, αν όχι εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, καθώς οι επιθέσεις έγιναν περίπου 500 μέτρα από την ακτή, στα δικά τους χωρικά ύδατα, όπου βρίσκονται πολλά πλοία του Στόλου Αλληλεγγύης.

Βίντεο

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας δήλωσε στο Reuters ότι οι αναφορές για χτύπημα του σκάφους από drone την Τρίτη «δεν έχουν καμία βάση» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο ίδιο το σκάφος. Ενας εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς της Τυνησίας δήλωσε στο γαλλικό AFP ότι «δεν εντοπίστηκε κανένα drone» και ότι η έρευνα συνεχίζεται. Στον αντίποδα, η Φραντσέσκα Αλμπανέζι, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανάρτησε βίντεο από το καμένο σκάφος «Alma» και ανέφερε ότι υποδεικνύει επίθεση με drone.

To ΒBC ανέλυσε προσεκτικά το βίντεο της δεύτερης επίθεσης και κατέληξε στο συμπέρασμα πως το πλοίο χτυπήθηκε με χειροβομβίδα, όπως δήλωσαν δυο διαφορετικοί ανεξάρτητοι ειδικοί σε όπλα, με τον έναν από τους δύο να αναφέρει πως τα χαρακτηριστικά της συσκευής (χειροβομβίδα) είναι «κοινά, αλλά δεν είναι αποκλειστικά σε ορισμένα μοντέλα ισραηλινών χειροβομβίδων. Είναι γνωστό πάντως ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια πυρομαχικά σε προηγούμενες περιπτώσεις», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και να μας τρομοκρατεί. Θα πλεύσουμε για να σπάσουμε τον αποκλεισμό της Γάζας, ό,τι κι αν κάνουν», δήλωσε στο Reuters ο Saif Abukeshek, μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του Global Sumud Flotilla (GSF). Σε χθεσινή ανακοίνωσή του το ελληνικό March to Gaza σημειώνει: «Παρά τις επιθέσεις και τις απειλές ενάντια στα καράβια μας, το GSF συνεχίζει και δυναμώνει. Κάθε πλήγμα που δεχόμαστε, κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης, μεγαλώνει την αποφασιστικότητά μας. [...] Η Μεσόγειος γεμίζει ξανά καράβια αλληλεγγύης. Κι εμείς στην Ελλάδα ετοιμαζόμαστε: σύντομα το ελληνικό καράβι θα σηκώσει άγκυρα από τη Σύρο, για να συναντηθεί με τα αδέλφια μας στη Μεσόγειο. Από την Ιταλία και την Τυνησία, μέχρι την Ισπανία και την Ελλάδα, υφαίνεται ένα δίκτυο λαών που αρνούνται τη συνενοχή και υψώνουν το ανάστημά τους στη γενοκτονία».

Πλοία

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ανεξάρτητα από τις πρόσφατες επιθέσεις, κάποιες αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, η επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων και κυρίως η μέριμνα για την εξασφάλιση του αξιόπλοου όλων των πλοίων που θα αναχωρήσουν από Τυνησία και Ιταλία έχουν προκαλέσει μικρές αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό του απόπλου του στόλου, με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμη γνωστή η ακριβής ημερομηνία αναχώρησης, κάτι που επηρεάζει και το χρονοδιάγραμμα της ελληνικής αποστολής του πλοίου «Οξύγονο».