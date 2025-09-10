Iσραηλινή επίθεση εκφοβισμού με drone στον Global Sumud Flotilla

Πρώτα ακούστηκε ένα δυνατό βουητό και μετά η έκρηξη. Ακολούθησαν οι κραυγές εκείνων που φρουρούσαν τη γέφυρα του πλοίου και σήμαναν συναγερμό, ξυπνώντας το πλήρωμα, ενώ όλοι φώναζαν «βγείτε έξω, στη φωτιά, στη φωτιά». Τα ξημερώματα της Τρίτης ένα στρατιωτικό drone, πιθανότατα ισραηλινών συμφερόντων, στόχευσε και χτύπησε περίπου 500 μέτρα έξω από το λιμάνι Σίντι Αμπού Σάιντ της Τύνιδας στην Τυνησία πλοίο του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) στο οποίο επιβαίνουν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Πρόκειται για το σκάφος Family, στο οποίο ταξίδευαν αρκετά μέλη της επιτροπής, μεταξύ των οποίων η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Γιασεμίν Ακαρ και ο Τιάγκο Αβιλα. Από την τρομοκρατική επίθεση που προκάλεσε φωτιά στο πλοίο δεν υπήρξαν, ευτυχώς, τραυματίες. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι καθώς αυτές τις μέρες συγκεντρώνονται έξω από την Τύνιδα τα δεκάδες πλοία της αποστολής, τα οποία θα συναντήσει και το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», με στόχο να σπάσει ο αποκλεισμός και να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για την πολιορκημένη Γάζα.

Οπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό τμήμα του March to Gaza, «η επίθεση έγινε βαθιά μέσα στα τυνησιακά χωρικά ύδατα και αποτελεί ξεκάθαρη κλιμάκωση της ισραηλινής επιθετικότητας. Η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Τυνησίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασυδοσία που απολαμβάνει το Ισραήλ: χωρίς καμία τιμωρία ή κύρωση, συνεχίζει να βομβαρδίζει πλήθος χωρών και περιοχών. Μόνο τις τελευταίες τρεις μέρες, πέρα από τον συνεχή και ανελέητο βομβαρδισμό της Γάζας, έχει πλήξει Συρία, Λίβανο και Υεμένη. Για μια ακόμη φορά αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του κράτους-δολοφόνου: μετά την τρομοκρατική επίθεση στο πλοίο Conscience τον Μάη έξω από τη Μάλτα, εξαπέλυσε νέα επίθεση σε πλοίο του Στόλου. Ο Παγκόσμιος Στόλος Αλληλεγγύης και η ελληνική αποστολή γνώριζαν ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να επαναληφθεί μια τέτοια επιχείρηση εκφοβισμού. Δεν μας τρομοκρατούν οι ενέργειες του Ισραήλ, γιατί τις περιμέναμε. [...] Η ελληνική κυβέρνηση φέρει απόλυτη ευθύνη για ό,τι συμβεί στην ελληνική αποστολή και στους Ελληνες πολίτες που συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης».

Φήμες

Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση κυκλοφόρησαν ανυπόστατες φήμες που προσπαθούσαν να στρέψουν αλλού τα αίτια. «Είναι προφανές πως η τυνησιακή κυβέρνηση δεν επιθυμούσε να φανεί ότι έχει γίνει ένα τέτοιο πλήγμα εντός της επικράτειάς της. Δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση στην αρχή. Είναι όμως απολύτως σίγουρο, υπάρχει οπτικό υλικό που το επιβεβαιώνει. Η συγκεκριμένη επίθεση δεν μας πτοεί. Κανένα μέλος της ελληνικής αποστολής δεν έχει αναθεωρήσει και δεν έχουμε αλλάξει τη συλλογική μας απόφαση. Είμαστε αποφασισμένοι να προσεγγίσουμε τη Γάζα», λέει στην «Εφ.Συν.» η ιστορικός και διδάσκουσα στο Πάντειο, Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Global Sumud Flotilla και μια εκ των Ελλήνων/-ίδων που θα επιβιβαστούν στο πλοίο «Οξυγόνο» το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει από την Ερμούπολη το Σαββατοκύριακο. «Θα είμαι σαφής. Ηταν ένα drone που έριξε μια βόμβα στο κατάστρωμα του πλοίου μας», επιβεβαίωσε σε ξένα ΜΜΕ και ο Μιγκέλ Ντουάρτε, ακτιβιστής στο πλοίο Family και αυτόπτης μάρτυρας.

«Η κίνηση του Ισραήλ να στείλει drone τόσα χιλιόμετρα μακριά από τον εναέριο χώρο του σε μια ξένη χώρα αποκαλύπτει το πώς δρα το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι καμία κυβέρνηση δεν θα του επιβάλει κυρώσεις ή καμία χώρα δεν θα ζητήσει την απομόνωσή του. Αυτή η ασυδοσία του Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Στα καράβια του Global Sumud Flotilla δεν επιβαίνουν μόνο τα πληρώματα - μεταφέρεται η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια του κόσμου όλου. Αυτή η διεθνής πρωτοβουλία είναι μια μικρή εξιλέωση για όλα όσα δεν κάνουν οι κυβερνήσεις. Γιατί ξέρουμε καλά πως όσα δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη, τα πράττουν οι λαοί», υπογραμμίζει το ΜέΡΑ25, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση «να δεσμευτεί για ασφαλή απόπλου του ελληνικού πλοίου της αποστολής».