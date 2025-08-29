Ιράν: Αν η Δύση δείξει καλή θέληση, είμαστε έτοιμοι για επανάληψη «δίκαιων» πυρηνικών συνομιλιών

Μετά από τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το Ιράν συνέχισε, την Πέμπτη, λίγες ώρες αφού οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις ενεργοποίησαν τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει πως είναι είναι έτοιμοι να επαναλάβουν «δίκαιες» πυρηνικές συνομιλίες/διαπραγματεύσεις, εάν η Δύση δείξει καλή θέληση.

«Ο Αραγτσί επανέλαβε την ετοιμότητα του Ιράν να επαναλάβει δίκαιες και ισορροπημένες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα άλλα μέρη θα επιδείξουν σοβαρότητα και καλή θέληση και θα αποφύγουν ενέργειες που υπονομεύουν τις πιθανότητες επιτυχίας», ανέφερε σε επιστολή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν νομική δικαιοδοσία να ενεργοποιήσουν την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σε επιστολή του προς την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των τριών ευρωπαϊκών χωρών (E3) να επαναφέρουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είχαν τερματιστεί με το ψήφισμα 2231 είναι άκυρη και αναποτελεσματική.

Αυτό συνέβη μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας να ξεκινήσουν μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν για το αμφισβητούμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, ένα βήμα που πιθανόν να εντείνει τις εντάσεις, δύο μήνες μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν - Η Τεχεράνη «δεν πρόκειται να υποκύψει»

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε αμέσως τις τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι υπονομεύουν τη διπλωματία και διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στην πίεση που ασκείται μέσω της λεγόμενης διαδικασίας «snapback».

Οι τρεις χώρες ανησυχούσαν ότι διαφορετικά θα έχαναν, στα μέσα Οκτωβρίου, το δικαίωμα να επαναφέρουν τις κυρώσεις που είχαν αρθεί βάσει της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις.