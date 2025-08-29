Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.7° 30.2°
4 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.8° 27.6°
3 BF
46%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
33.0° 30.5°
2 BF
35%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
23%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
29°C
28.5° 28.5°
3 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
15%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
3 BF
14%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.8°
3 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 28.8°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.5° 25.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
51%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
2 BF
35%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 28.8°
3 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
31.1° 29.8°
2 BF
30%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 27.1°
3 BF
50%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
34%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
πυρηνικά όπλα
© Pei Lin | Dreamstime.com

Ιράν: Αν η Δύση δείξει καλή θέληση, είμαστε έτοιμοι για επανάληψη «δίκαιων» πυρηνικών συνομιλιών

ΚΟΣΜΟΣ
efsyn.gr
Μετά από τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το Ιράν συνέχισε, την Πέμπτη, λίγες ώρες αφού οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις ενεργοποίησαν τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει πως είναι είναι έτοιμοι να επαναλάβουν «δίκαιες» πυρηνικές συνομιλίες/διαπραγματεύσεις, εάν η Δύση δείξει καλή θέληση.

«Ο Αραγτσί επανέλαβε την ετοιμότητα του Ιράν να επαναλάβει δίκαιες και ισορροπημένες διπλωματικές διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα άλλα μέρη θα επιδείξουν σοβαρότητα και καλή θέληση και θα αποφύγουν ενέργειες που υπονομεύουν τις πιθανότητες επιτυχίας», ανέφερε σε επιστολή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν νομική δικαιοδοσία να ενεργοποιήσουν την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σε επιστολή του προς την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των τριών ευρωπαϊκών χωρών (E3) να επαναφέρουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είχαν τερματιστεί με το ψήφισμα 2231 είναι άκυρη και αναποτελεσματική.

Αυτό συνέβη μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας να ξεκινήσουν μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν για το αμφισβητούμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, ένα βήμα που πιθανόν να εντείνει τις εντάσεις, δύο μήνες μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν - Η Τεχεράνη «δεν πρόκειται να υποκύψει»

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε αμέσως τις τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι υπονομεύουν τη διπλωματία και διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στην πίεση που ασκείται μέσω της λεγόμενης διαδικασίας «snapback».

Οι τρεις χώρες ανησυχούσαν ότι διαφορετικά θα έχαναν, στα μέσα Οκτωβρίου, το δικαίωμα να επαναφέρουν τις κυρώσεις που είχαν αρθεί βάσει της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ιράν: Αν η Δύση δείξει καλή θέληση, είμαστε έτοιμοι για επανάληψη «δίκαιων» πυρηνικών συνομιλιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual