Κατά φαντασίαν ειρηνοποιός σε νέες περιπέτειες

Ετοιμος να συναντηθεί με τον κληρονομικό κομμουνιστή ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ. Το επιχείρημά του ήταν ατράνταχτο.

«Κάποια μέρα θα τον δω [τον Κιμ]. Ανυπομονώ να τον δω. Ηταν πολύ καλός μαζί μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος του έτους.

Αφού (δεν) «έλυσε» το Ουκρανικό, το Μεσανατολικό, τη διένεξη Ινδίας - Πακιστάν για το Κασμίρ, τις μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις Ταϊλάνδης - Καμπότζης και Ρουάντας - Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αφού επαίρεται ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, ο κατά φαντασίαν ειρηνοποιός ξεκινάει για νέες περιπέτειες.

Μόνο που ξεχνάει κάτι: το μηδενικό αποτέλεσμα των τριών προηγουμένων συναντήσεών του με τον Κιμ. Χειραψίες, ελπίδες, μιντιακό σόου και... τέλος. Τίποτα δεν δείχνει ότι ο 41χρονος δικτάτορας θα δεχτεί να εγκαταλείψει το υπερόπλο της «πυρηνικής αποτροπής», πόσο μάλλον που η Βόρεια Κορέα είναι σε θέση να κατασκευάζει τουλάχιστον 10 πυρηνικές κεφαλές κάθε χρόνο (σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών μυστικών υπηρεσιών) και να εκσυγχρονίζει τους βαλλιστικούς της πυραύλους.

Τον Ιούνιο του 2018, στο πρώτο τους τετ α τετ στη Σιγκαπούρη, Τραμπ και Κιμ συμφώνησαν στην «πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου» – όσο την είδατε εσείς την είδαν και αυτοί.

Τον Φεβρουάριο του 2019 στο Ανόι η δεύτερη συνάντηση διακόπηκε άρον άρον με αμοιβαίες καταγγελίες για απροθυμία συνεργασίας. Και τον Ιούνιο του 2019 το φιάσκο ολοκληρώθηκε με ένα τυπικά τραμπικό κακό θέατρο. Ο Αμερικανός ηγέτης παράτησε σύξυλους τους ηγέτες του G20 στην Οζάκα της Ιαπωνίας, έφτασε στην «παγωμένη» μεθόριο Νότιας και Βόρειας Κορέας και... διέσχισε με τα πόδια τη γραμμή για να χτυπήσει φιλικά στην πλάτη τον Κιμ. Οι διπλωματικοί καρποί ήταν και πάλι τζούφιοι. Ο ισχυρός άνδρας της Βόρειας Κορέας επέστρεψε στην Πιονγιάνγκ και συνέχισε να χαϊδεύει τα κουμπιά τού 100% ανεξέλεγκτου πυρηνικού του οπλοστασίου.

Πογκρόμ (και) εναντίον ξένων φορτηγατζήδων

Ενας νέο ανθρωποκυνηγητό προανήγγειλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ με στόχο μετανάστες που οδηγούν φορτηγά. Αφορμή στάθηκε τροχαίο που προκάλεσε στη Φλόριντα ένας Ινδός επαγγελματίας φορτηγατζής, ο οποίος έκανε αναστροφή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο, οι τρεις επιβαίνοντες του οποίου σκοτώθηκαν.

«Η Καλιφόρνια, η Ουάσινγκτον και το Νέο Μεξικό θα χάσουν εκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακά κονδύλια εάν μέσα σε 30 μέρες δεν εξετάσουν την επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας και τη νομιμότητα των εγγράφων παραμονής όλων των μη Αμερικανών υπηκόων που οδηγούν φορτηγά επαγγελματικά». Αυτό το τελεσίγραφο διατύπωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, (άλλος ένας) τηλεπαρουσιαστής του Fox News τον οποίο ο Τραμπ μάζεψε στο υπουργικό συμβούλιο.

Η σχετική ομοσπονδιακή εντολή δόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, αλλά κατά τον Ντάφι οι κυβερνήτες των τριών συγκεκριμένων Πολιτειών «δεν συμμορφώθηκαν». Συμπτωματικά είναι όλοι Δημοκρατικοί και επικριτές του Τραμπ.