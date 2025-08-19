Ο Τραμπ δρομολογεί διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι

Ξεχωριστές συζητήσεις με Μόσχα και Κίεβο • Θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση με συμμετοχή των ΗΠΑ • Η διευρυμένη συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και η θερμή υποδοχή του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Σημαντικό βήμα προόδου στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται πως έλαβε χώρα στον Λευκό Οίκο, εάν τουλάχιστον κρίνουμε από όσα αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ στο (δικό του) κοινωνικό δίκτυο Truth Social, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη διεξαγωγή πρώτα διμερούς και στη συνέχεια τριμερούς συνάντησης, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανάφερε ότι (μετά το πέρας της διευρυμένης συνάντησης που είχε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες) «τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη συνάντηση αυτή, θα έχουμε μια Τριμερή Συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι, μαζί με εμένα».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ «συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία», προφανώς για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της διμερούς συνάντησης και να καθοριστεί ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί, εάν τελικά υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι στη διευρυμένη συζήτηση που έγινε στον Λευκό Οίκο συμμετείχαν (εκτός του Τραμπ και του Ζελένσκι), οι «κηδεμόνες» του Ουκρανού προέδρου που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, δηλαδή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εν λόγω συζήτηση διακόπηκε όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν, προφανώς για το θέμα της διμερούς συνάντησης.

Ικανοποίηση από Στάρμερ και Μερτς

Ερωτηθείς από το CNN για το τι συμφωνήθηκε στη διευρυμένη σύνοδο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο: «Αρκετά» πράγματα.

«Ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες», δήλωσε από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά το πέρας της διευρυμένης συνάντησης.

Τι προηγήθηκε

Την επιθυμία τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και την ικανοποίησή τους για τις εγγυήσεις ασφαλείας που (φαίνεται πως) παρέχουν οι ΗΠΑ, εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε δηλώσεις τους πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τον Τραμπ.

Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι, αφού ευχαρίστησαν τον Τραμπ για τη δέσμευσή του, μίλησαν για την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας στην Ουκρανία αλλά και στην Ευρώπη, και τόνισαν ότι στόχος είναι η ειρήνη στην περιοχή. Παράλληλα, μίλησαν για τη σημασία να διεξαχθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Ζελένσκι και του Πούτιν.

«Ήταν η καλύτερη συνάντηση που έχουμε κάνει» είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στο τετ-α-τετ που προηγήθηκε με τον Τραμπ. «Συζητήσαμε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας», είπε και επανέλαβε «ότι όλοι θέλουν να δώσουν τέλος στον πόλεμο».

Όσο για τον Τραμπ, εκτός από το θέμα της ασφάλειας και της τριμερούς συνάντησης, μίλησε ξεκάθαρα και για το μεγάλο «αγκάθι» των συνομιλιών, δηλαδή το θέμα των εδαφικών διεκδικήσεων από πλευράς Μόσχας. «Θα συζητήσουμε τις ανταλλαγές εδαφών», είπε ο Τραμπ, ο οποίος τόνισε επίσης ότι «εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», «ανακουφίζοντας» τους Ευρωπαίους.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα», είπε επίσης ο Τραμπ, αφού πρώτα άκουσε τους Ευρωπαίους. «Όλοι εδώ είναι αποφασισμένοι - και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση», τόνισε και έκανε λόγο για «δύο μέρη που είναι πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία...».

► Εγκάρδιας υποδοχής έτυχε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στόχος ο τερματισμός του πολέμου, δήλωσαν αμφότεροι, χωρίς να γίνει κάποια αναφορά σε εδαφικές διεκδικήσεις, αλλά στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά στην πρόσφατη επαφή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως «πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας και πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε κάπου σήμερα».