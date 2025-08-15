Θερμό κλίμα στην πρώτη επαφή Τραμπ - Πούτιν, σε εξέλιξη οι συνομιλίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη, στην Αλάσκα, οι συνομιλίες που έχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, με κυρίαρχο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Ap photo

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό στην πρώτη τους επαφή, καθώς οι δύο άντρες χαιρετήθηκαν θερμά αμέσως μόλις κατέβηκαν από τα αεροπλάνα τους, με τα χαμόγελα να περισσεύουν. Οι δύο ηγέτες είχαν και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Πούτιν συνόδεψε τον Τραμπ στην προεδρική του λιμουζίνα. Αντάλλαξαν και δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε «Αλάσκα 2025» πριν επιβιβαστούν και οι δύο στο ίδιο αυτοκίνητο.

Ap photo

Σε κάθε περίπτωση, είναι ασυνήθιστο ο ένας πρόεδρος να συνοδεύει τον άλλον στο όχημά του, ειδικά όταν πρόκειται για «αντίπαλο» κι όχι για σύμμαχο. Επίσης, ασυνήθιστη είναι η εικόνα των δύο προεδρικών αεροπλάνων (ΗΠΑ και Ρωσίας) το ένα δίπλα στο άλλο, σε αμερικανικό έδαφος: πόσο μάλλον σε αμερικανική στρατιωτική αεροπορική βάση.

Ap photo

Δεν έγιναν δηλώσεις πριν τη σύνοδο

Μετά τις 10:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) έγινε γνωστό ότι Τραμπ και Πούτιν άρχισαν τη σύνοδό τους. Οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις καθώς κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνοδεύεται από τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον διπλωματικό του σύμβουλο, δήλωσε το Κρεμλίνο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Η συνάντηση αυτή είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα γινόταν κατ' ιδίαν, μεταξύ των δύο προέδρων μόνο. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα είναι παρόντες ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, μετέδωσε επίσης το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ.

AP Photo

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν στο ταξίδι του ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

Μετά την πρώτη συνάντηση θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, με περισσότερους υπουργούς και συμβούλους. Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα παραχωρήσουν στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου σε δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, μπροστά από ένα μπλε φόντο με την επιγραφή «Επιδιώκοντας την Ειρήνη».

► Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ είπε πως θέλει εκεχειρία, ει δυνατόν και σήμερα. «Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως επιθυμεί «να σταματήσουν οι σκοτωμοί». Ωστόσο, δεν θεωρεί καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. «Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο σε πέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

► Η επαφή Τραμπ - Πούτιν γίνεται ερήμην του Κιέβου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Μόσχα λέει τώρα ότι μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία στην επόμενη συνάντηση, υπό τον όρο ότι στην Αλάσκα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

► «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.