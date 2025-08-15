«Θερμή» η πρώτη επαφή Τραμπ - Πούτιν, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες

Το βλέμματα όλου του πλανήτη στην Αλάσκα, για τη σύνοδο κορυφή που έχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με μικρή ομάδα συνεργατών τους, με κυρίαρχο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Ap photo

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό στην πρώτη τους επαφή, καθώς οι δύο άντρες χαιρετήθηκαν θερμά αμέσως μόλις κατέβηκαν από τα αεροπλάνα τους, με τα χαμόγελα να περισσεύουν. Φτάνοντας πρώτος στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του στον διάδρομο του αεροδρομίου και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκροτούσε.

Οι δύο ηγέτες είχαν και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Πούτιν συνόδεψε τον Τραμπ στην προεδρική του λιμουζίνα. Αντάλλαξαν και δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε «Αλάσκα 2025» πριν επιβιβαστούν και οι δύο στο ίδιο αυτοκίνητο.

Ap photo

Σε κάθε περίπτωση, είναι ασυνήθιστο ο ένας πρόεδρος να συνοδεύει τον άλλον στο όχημά του, ειδικά όταν πρόκειται για «αντίπαλο» κι όχι για σύμμαχο. Επίσης, ασυνήθιστη είναι η εικόνα των δύο προεδρικών αεροπλάνων (ΗΠΑ και Ρωσίας) το ένα δίπλα στο άλλο, σε αμερικανικό έδαφος: πόσο μάλλον σε αμερικανική στρατιωτική αεροπορική βάση.

Ap photo

Ολοκλήρωση των συνομιλιών, αναμένεται η συνέντευξη Τύπου

Περίπου στη 1:10 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την αμερικανική αντιπροσωπεία σε «στενή σύνθεση». Στις συνομιλίες αυτές, εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, συμμετείχε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ. Από πλευράς Ρωσίας, εκτός του Πούτιν, παρόντες ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, μετά την πρώτη συνάντηση θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, με περισσότερους υπουργούς και συμβούλους. Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σε δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, μπροστά από ένα μπλε φόντο με την επιγραφή «Επιδιώκοντας την Ειρήνη».

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν μετά τις 10:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας). Πριν από την έναρξη, οι δύο ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις καθώς κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον.

AP Photo

► Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ είπε πως θέλει εκεχειρία, ει δυνατόν και σήμερα. «Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως επιθυμεί «να σταματήσουν οι σκοτωμοί». Ωστόσο, δεν θεωρεί καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. «Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο σε πέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

► Η επαφή Τραμπ - Πούτιν γίνεται ερήμην του Κιέβου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Μόσχα λέει τώρα ότι μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία στην επόμενη συνάντηση, υπό τον όρο ότι στην Αλάσκα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

► «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.