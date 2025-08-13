Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 13.8.2025

Η δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη Βρετανία, η μεθαυριανή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και ο ισχυρός καύσωνας που συνεχίζει να πλήττει τη Γαλλία αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Οι μετανάστες που διασχίζουν την Μάγχη με πλεούμενα φτάνουν με ρυθμούς ρεκόρ» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν διασχίσει τα Στενά της Μάγχης με μικρά πλοιάρια εδώ και 13 μήνες οπότε ανέλαβε την διακυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ο Κιρ Στάρμερ, αριθμός που συνιστά τον μεγαλύτερο που έχει ποτέ καταγραφεί από τότε που άρχισε η μεταναστευτική κρίση. Πάντως υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης είπαν ότι δεν ευθύνονται για την μεταναστευτική κρίση. Για το ίδιο θέμα ο Guardian έχει τίτλο : «Ο διάπλους (της Μάγχης) με μικρά πλοιάρια έφθασε τις 50.000 επί κυβέρνησης των Εργατικών» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εσωτερικών η αύξηση του αριθμού των μεταναστών ήταν 48% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Το Κίεβο λέει ότι δεν θα δώσει εδάφη για να πετύχει μια εκεχειρία» και σημειώνει ότι αυτό τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ο οποίος υποστήριξε ότι ο Τράμπ στηρίζει τα αιτήματα της Ρωσίας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ θα λειτουργήσει ως ένας σωστός διαμεσολαβητής στην μεθαυριανή συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Στη Γαλλία η είδηση που κυριαρχεί στον τύπο είναι ο ισχυρός καύσωνας με την Le Monde να γράφει στο πρωτοσέλιδό της : «Η Γαλλία σπάει εκ νέου τα ρεκόρ της ζέστης» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα από τις 8 Αυγούστου εξαπλώνεται στο Βορρά και τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Επισημαίνει ότι οι πόλεις του Μπορντό, του Κονιάκ και της Ανκγουλέμ κατέρριψαν κάθε ρεκόρ ζέστης με θερμοκρασίες ακόμη και άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Τονίζει ότι 14 διαμερίσματα της χώρας παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό με τους δήμους να ανακοινώνουν σειρά μέτρων για την προστασία των πολιτών. Για το ίδιο θέμα η Le Figaro έχει τίτλο : «Η Γαλλία αμύνεται απέναντι στους επαναλαμβανόμενους καύσωνες» και τονίζει ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες υποχρεώνουν τις γαλλικές πόλεις να προσαρμοστούν στις ακραίες κλιματικές συνθήκες με τους πολίτες να κάνουν μαζική χρήση των κλιματιστικών ή αναζητώντας λίγη δροσιά στα συντριβάνια. Από την πλευρά της η Le Parisien έχει τίτλο : «Θερμοκρασία νερού 30 βαθμοί Κελσίου. Η Μεσόγειος βράζει».

Στη Γερμανία σε άρθρο με τίτλο : «Ωρολογιακή βόμβα στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης» η Τageszeitung φιλοξενεί δημοσίευμα για το μολυσμένο υπέδαφος στο Ελληνικό, με αφορμή πρόσφατο ρεπορτάζ του Reporters United. «Ήταν μία σοβαρή ανακάλυψη: τον Μάιο κάτοικοι στο Κάτω Ελληνικό βρήκαν πετρέλαιο στα πηγάδια τους. Η ρύπανση πρέπει να σχετίζεται με το κοντινό εργοτάξιο στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι δημοσιογράφοι του RU αποφάσισαν να διασταυρώσουν τις πληροφορίες και να αναζητήσουν την πηγή της μόλυνσης. Έτσι, συνέλεξαν δείγματα από τέσσερις ημέρες του Ιουνίου και τις έστειλαν για ανάλυση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Εν τέλει η ποσότητα υδρογονανθράκων από πετρέλαιο στο νερό ήταν από 6,2 έως 368,8 φορές πάνω από το όριο που ισχύει στη Γερμανία – στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχετικό όριο.

Στις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Πρώην αξιωματούχοι του Τραμπ προειδοποιούν για χειρισμό του από τον Πούτιν» με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα θα είναι ένα τεστ για τις διπλωματικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου να πετύχει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.