Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 12.8.2025

Η πολυαναμενόμενη σύνοδος Τραμ-Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, οι δολοφονίες δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα και ο ισχυρότατος καύσωνας που πλήττει για τέταρτη ημέρα τη Γαλλία αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Τραμπ : Θα προσπαθήσω να δώσω κάποια εδάφη πίσω στην Ουκρανία» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ορισμένες αλλαγές στα σύνορά της για να επιτύχει την ειρήνη, ενώ άσκησε κριτική στον Ζελένσκι επειδή αρνείται να παραχωρήσει γη και επανέλαβε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να τερματισθεί ο πόλεμος. Μάλιστα πρόσθεσε ότι διαφωνεί κάθετα με τον Ζελένσκι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την πολεμική σύγκρουση και τόνισε ότι θα τον καλέσει Ζελένσκι μόνο εάν ο Πούτιν προτείνει μια τίμια συμφωνία. Πάντως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι μια εκεχειρία μπορεί να συμφωνηθεί μόνο αν η μεθοριακή γραμμή των 1000 χιλιομέτρων παραμείνει ως έχει και κάλεσαν τον Τραμπ να μην αποδεχθεί μια συμφωνία η οποία θα δίνει στον Πούτιν περισσότερη γη. Ο Guardian από την πλευρά του έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Η αλήθεια πέθανε : Παγκόσμια οργή καθώς ισραηλινή επιδρομή σκοτώνει δημοσιογράφους» και αναφέρεται εκτενώς στις δολοφονίες ομάδας δημοσιογράφων και εικονοληπτών του Al Jazzera από τον ισραηλινό στρατό.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ανησυχίες πριν τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν» και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι η σύνοδος της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα φαίνεται να ευνοεί το Ρώσο πρόεδρο. Σημειώνει ακόμη ότι απομένουν τρία 24ωρα μέχρι οι Ευρωπαίοι να πείσουν τον Πούτιν ότι μόνο εάν ασκηθεί ασφυκτική πίεση στην Ουάσιγκτον θα μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Υπογραμμίζει πάντως ότι αν και η πλειοψηφία των Ουκρανών επιθυμεί έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου οι αξιώσεις της Μόσχας και η αστάθεια του Τραμπ τους καθιστούν σκεπτικούς για το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η σύνοδος της Αλάσκας. Η Liberation από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Καύσωνας όταν η ανωμαλία καθίσταται καθημερινότητα» και προσθέτει ότι το κύμα καύσωνα που πλήττει εδώ και τέσσερις ημέρες τη Γαλλία συνιστά απότοκο της κλιματικής κρίσης και προσθέτει ότι η Γαλλία έχει θέσει σήμερα 14 περιφέρειές της σε κόκκινο συναγερμό.

Στη Γερμανία η ΤΑΖ αναφέρεται «στις φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περιόδου». Υπογραμμίζει δε ότι «ισραηλινά ΜΜΕ προειδοποιούν για ταξίδια στην Ελλάδα». Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στις 10 Αυγούστου έγιναν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις εναντίον του Ισραήλ για τη Γάζα σε 77 διαφορετικά σημεία, ανάμεσά τους σε 18 νησιά των Κυκλάδων και σε εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς όπως Σαντορίνη, Νάξος, Πάρος και Μήλος, καθώς και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, τις Σποράδες, τον Αργοσαρωνικό και σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ, τέλος η USA Today έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Τραμπ : Τα στρατεύματα πρέπει να σώσουν την Ουάσιγκτον» και αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στην Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα για να επιβάλλει την τάξη.