Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 8.8.2025

Η απόφαση Νετανιάχου να προχωρήσει σε κατάληψη ολόκληρης της Γάζας, οι πληροφορίες για μακελειό με 1.500 νεκρούς στο Νταρφούρ και οι τεράστιες πυρκαγιές στην περιφέρεια της Όντ στη Γαλλία αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο o Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : « Ο Νετανιάχου πεισμωμένος αψηφά τις προειδοποιήσεις για στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας» και στο σχετικό άρθρο αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας παρά τις προειδοποιήσεις ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σε νέους αμέτρητους θανάτους Παλαιστινίων, θα αυξήσει τις μαζικές μετακινήσεις και θα θέσει σε κίνδυνο τους ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται από την Χαμάς στην περιοχή. Το άρθρο πάντως επισημαίνει ότι για να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια ο Νετανιάχου πρέπει το υπουργικό συμβούλιο να εγκρίνει αυτή την απόφαση. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Τρείς ημέρες τρόμου. Περισσότερα από 1.500 άτομα μπορεί να έχουν πεθάνει στην σφαγή σε προσφυγικό καταυλισμό του Νταρφούρ» και σημειώνει ότι φαίνεται ότι αυτό το μακελειό θα συνιστά το δεύτερο μεγαλύτεροι έγκλημα πολέμου που έχει καταγραφεί στην ιστορία της καταστροφικής διαμάχης που ταλανίζει εδώ και χρόνια το Νταρφούρ.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Πυρκαγιές στην Οντ. «Έμοιαζε με την Αποκάλυψη» με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι οι φλόγες κατέκαψαν το δήμο του Κορμπιέρ και επισημαίνει ότι πρόκειται για την χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίου μισού αιώνα. Η La Depeche du midi από την πλευρά της έχει τίτλο : «Πυρκαγιά στην Όντ : Η κολοσσιαία φωτιά επιτέλους υπό έλεγχο» και υπογραμμίζει ότι η φωτιά κατέκαψε 17.000 εκτάρια βλάστησης και πευκοδάσους και προσθέτει ότι πάνω από 2.000 πυροσβέστες αγωνίστηκαν να θέσουν υπό έλεγχο της φωτιά παρά τις σχετικές ελλείψεις σε εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Το εμπορικό έλλειμα, ή άλλη αποτυχία της γαλλικής οικονομίας» και σημειώνει ότι παράλληλα με την πτώση των δημοσίων εσόδων το εξωτερικό εμπόριο συνεχίζει να χειροτερεύει κι όλα αυτά την ώρα που ο πόλεμος των δασμών δεν έχει ακόμη προκαλέσει τα αποτελέσματά του.

Στη Γερμανία η Welt γράφει : «εκεί που έκαναν διακοπές η Κάλλας και ο Ωνάσης. Η επιστροφή της λαμπερής ελληνικής ακτής» και μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ αναφέρεται στην παλιά αίγλη της «χρυσής ακτής» της Αττικής, με διασημότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, η Γκρέις Κέλι, η Μπριζίτ Μπαρντό να κάνουν εκεί διακοπές. Σημειώνει ότι πλέον, «μετά από δεκαετίες στην αφάνεια, το γκλάμουρ επιστρέψει δυναμικά», με υπερπολυτελή ξενοδοχεία και προσβάσιμες ακτές από τη Γλυφάδα μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η θάλασσα είναι καθαρή και η περιοχή παραμένει ζεστή και ιδανική για εκδρομές που συνδυάζουν πόλη και θάλασσα μέχρι και τον Οκτώβριο, σημειώνει το ρεπορτάζ.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος οι New York Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Ο ισραηλινός έλεγχος ολόκληρης της Γάζας δηλώνεται ως στόχος» και αναφέρει ότι ο Νετανιάχου έκανε λόγο για προσωρινό έλεγχο με στόχο την ασφάλεια της χώρας του κι αυτό παρά τις προειδοποιήσεις ανώτατων στρατιωτικών ότι κάτι τέτοιο θα θέσει σε κίνδυνο την ζωή των ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς.