Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 7.8.2025

Η αισιοδοξία Τραμπ για εκεχειρία στην Ουκρανία, η καταστροφική μεγάλη πυρκαγιά στην περιφέρεια Όντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και τα σχόλια του γερμανικού τύπου για την δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς εντύπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί καλούν την κυβέρνηση να αναστείλει την απαγόρευση της Palestine Action» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι δεκάδες ακαδημαϊκοί και συγγραφείς υπέγραψαν επιστολή στην οποία καλούν την κυβέρνηση Στάρμερ να αναστείλει την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action. Αναφέρει ότι το γράμμα που υπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Ναόμι Κλάιν και Άντζελα Ντέιβις κάνει λόγο για συλλογική αντίδραση και τονίζει ότι εκατοντάδες άνθρωποι ρισκάρουν τη σύλληψή τους επειδή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία» και εκφράζοντας έτσι την υποστήριξή τους στην οργάνωση. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ο Τραμπ λέει ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία καταγράφουν μεγάλη πρόοδο» και σημειώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στίβεν Γουίτκοφ και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο.

Στη Γαλλία κυρίαρχη είδηση συνιστά η πυρκαγιά την περιφέρεις Όντ με την Le Monde να γράφει στον τίτλο της : «Φωτιά, Ο δήμος Κορμπιέρ καταστρέφεται από τις φλόγες και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι xθες το πρωί ξέσπασε η μεγαλύτερη φωτιά τους καλοκαιριού η οποία έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής πάνω από 120.000 στρέμματα στην περιφέρεια Όντ. Επισημαίνει ότι ο προσωρινός απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένας ακόμη αγνοείται ενώ εννέα άνθρωποι έχουν τραυματισθεί. Για το ίδιο θέμα η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Στην Όντ η μεγαλύτερη φωτιά που γνώρισε η Γαλλία από την αρχή του αιώνα» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι παρά την κινητοποίηση 2.000 πυροσβεστών η πυρκαγιά, τα αίτια της οποία παραμένουν άγνωστα συνεχίζει να κατακαίει την περιοχή και έχει ήδη κάνει στάχτη περισσότερα από 160.000 στρέμματα καθώς και κατοικίες και αυτοκίνητα.

Στη Γερμανία η εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει για το μεσανατολικό : «Μια εκεχειρία οποιασδήποτε μορφής, προσπάθειες αποκλιμάκωσης, πόσο μόνο μια ειρηνευτική λύση δεν ταιριάζουν ούτε στους πολιτικούς υπολογισμούς της Χαμάς ούτε της ισραηλινής κυβέρνησης. Όσο αυτή η κατάσταση παραμένει έτσι, η βία θα φέρνει βία και ο πόλεμος θα τροφοδοτεί τον πόλεμο. Σχεδόν ποτέ άλλοτε οι πιθανότητες αποκλιμάκωσης δεν ήταν χειρότερες από τώρα. Σημειώνει ότι αν υπάρχει μια σταθερά στη στρατηγική Νετανιάχου, αυτή είναι μία : όπως η Χαμάς, έτσι και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα με τη βία. Αυτό ισχύει, τόσο για τη Γάζα, όσο και για τη Δυτική Όχθη. Αλλά ακόμα κι αν ο Νετανιάχου το πετύχει χάρη στην υπεροχή του στρατού του, θα δημιουργήσει ένα φρούριο για τo Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν ανοίγει τον δρόμο για μια νέα ειρηνική τάξη πραγμάτων».

Στις ΗΠΑ τέλος η Washington Post έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν για την Ουκρανία» και υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη εκεχειρίας χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Προσθέτει ότι από την πλευρά του ο Ζελένσκι είπε ότι το Κρεμλίνο δεν πρέπει να απογοητεύσει τις ΗΠΑ ή την Ουκρανία.