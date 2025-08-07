Γάζα 2025 όπως Χιροσίμα 1945

«Από ψηλά η Γάζα θυμίζει σκηνικό αποκάλυψης». Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο και ένα εξίσου συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ η Guardian έδειξε σε τι ακριβώς έχει μετατραπεί σήμερα η Γάζα ύστερα από 22 μήνες ανηλεών βομβαρδισμών: σε έναν κρανίου τόπο. «Οταν τη βλέπεις από ψηλά, η Γάζα θυμίζει ερείπια αρχαίου πολιτισμού που ήρθαν στο φως ύστερα από αιώνες στο σκοτάδι. Ενα συνονθύλευμα από τσιμεντένιους σκελετούς και κομματιασμένους τοίχους, γειτονιές διάσπαρτες με κρατήρες, ερείπια και δρόμους που οδηγούν στο πουθενά. Τα απομεινάρια πόλεων που σβήστηκαν από τον χάρτη».

Η Γάζα από ψηλά

Ετσι περιγράφει όσα είδε ο ρεπόρτερ της Guardian, Λορέντζο Τόντο, ο οποίος μαζί με τον φωτογράφο Αλέσιο Μάμο επιβιβάστηκαν σε ένα πολεμικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, από εκείνα που κάνουν ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος. Βλέποντας εκείνες τις φωτογραφίες μιας «ξυρισμένης» έκτασης, στερημένης από κάθε ίχνος ανθρώπινης ζωής, δεν μπορούσες να μην κάνεις αυτομάτως τον συνειρμό με ένα άλλο σκηνικό φρίκης και καταστροφής. Ηταν και η επέτειος που στο θύμιζε αναγκαστικά, μαζί με ένα άλλο πρωτοσέλιδο, εκείνο της γαλλικής L’Humanite, το οποίο επιλέξαμε μαζί με της Guardian για τη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας μας με τα πρωτοσέλιδα του ξένου Τύπου, όπως κάθε μέρα.

Χθες συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τις 6 Αυγούστου του 1945, όταν στις 8.15 το πρωί τοπική ώρα το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay έριχνε στη Χιροσίμα ένα καινούργιο υπερόπλο που δοκιμαζόταν για πρώτη φορά: μια ατομική βόμβα ουρανίου με την ειρωνική ονομασία Little Boy (αγοράκι) που εξαφάνισε μέσα σε λίγα λεπτά ολόκληρη σχεδόν την ιαπωνική πόλη, σκότωσε ακαριαία 70.000 ανθρώπους, ενώ άλλοι τόσοι πέθαναν μέχρι το τέλος του χρόνου από τα τραύματά τους ή από την έκθεση στη ραδιενέργεια. Τρεις μέρες αργότερα την ίδια φρίκη θα ζούσε και το Ναγκασάκι. Αυτή τη φορά από βόμβα πλουτωνίου (έπρεπε να δοκιμαστεί και εκείνο το μοντέλο) η οποία σκότωσε άμεσα περίπου 40.000 ανθρώπους, με τον τελικό απολογισμό να φτάνει τους 73.884. Οι Ιάπωνες μετρούν αλλιώς τα θύματα. Μόνο στη Χιροσίμα πέθαναν συνολικά 350.000 άνθρωποι, συνυπολογίζοντας τους «Χιμπακούσα», τους επιζήσαντες της ατομικής βόμβας οι οποίοι πέθαιναν στη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν από καρκίνο ή άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη ραδιενέργεια.

Επανάληψη

Ογδόντα χρόνια μετά η ανθρωπότητα μοιάζει να μην έχει διδαχτεί τίποτα. Εξακολουθεί να σπέρνει τον θάνατο με συμβατικά όπλα, ενώ αρκετά κράτη διατηρούν τα πυρηνικά για επίδειξη ισχύος και ως μέσο εκφοβισμού. Χθες στην εκδήλωση μνήμης που έγινε στη Χιροσίμα παρουσία εκπροσώπων από 120 χώρες, ανάμεσά τους και από την Παλαιστίνη για πρώτη φορά, ο δήμαρχος Καζούμι Ματσούι αναφέρθηκε στα μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας πως αυτοί οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι έχουν συνεισφέρει στο να γίνονται τα πυρηνικά όπλα ολοένα και πιο αποδεκτά.

«Αυτές οι εξελίξεις συνιστούν μια κατάφωρη περιφρόνηση των διδαγμάτων που θα έπρεπε να είχε αντλήσει η διεθνής κοινότητα από τις τραγωδίες της Ιστορίας» είπε ο δήμαρχος της Χιροσίμα στην ομιλία του. «Απειλούν», συνέχισε, «να γκρεμίσουν τα ειρηνευτικά πλαίσια τα οποία τόσοι πολλοί εργάστηκαν τόσο σκληρά για να τα φτιάξουν» και κάλεσε τις νεότερες γενιές να αναγνωρίσουν ότι η αποδοχή της πυρηνικής προοπτικής ενδέχεται να έχει «άκρως απάνθρωπες» συνέπειες για το μέλλον τους.

Νέοι θάνατοι

Την ίδια στιγμή πίσω στη Λωρίδα της Γάζας το υπουργείο Υγείας ανακοίνωνε ότι πέντε άνθρωποι είχαν πεθάνει από πείνα την προηγούμενη μέρα. Αλλοι 20 είχαν σκοτωθεί στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Λωρίδας, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε τρόφιμα ανατράπηκε μέσα σ’ ένα πλήθος ανθρώπων. Σήμερα, θεωρητικά, ξημερώνει μια πολύ κρίσιμη μέρα. Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, που αναβλήθηκε προχθές λόγω έντονων διαφωνιών ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον στρατό, αναμένεται να συγκληθεί σήμερα προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει τα σχέδια του καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου πρωθυπουργού του Ισραήλ για ολική κατάληψη της Γάζας. Με τον Τραμπ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να διαμηνύει κυνικά σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου ότι η κατάληψη της Γάζας «είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το Ισραήλ».