Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.1° 18.0°
2 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.2° 14.8°
1 BF
81%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.8° 16.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
82%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
1 BF
76%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
0 BF
82%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
73%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
17°C
17.7° 17.5°
1 BF
70%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.0° 14.4°
1 BF
69%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
0 BF
59%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
66%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
77%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
64%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.8° 16.2°
2 BF
68%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 19.8°
1 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.8°
0 BF
51%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
17°C
16.6° 12.3°
0 BF
77%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
1 BF
91%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
66%
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Σκίτσο της Εφ.Συν. [John Antono 30.10.2025]

John Antono
