Εδώ ζούμε τη φύση αλλιώς!

Φθινοπωρινές δραστηριότητες που θα σας ανα-ζωογονήσουν, θα σας χαλαρώσουν, αλλά και θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη!

Στο δυτικό άκρο της θεσσαλικής πεδιάδας, στις παρυφές της Πίνδου και των Αγράφων, σας ταξιδεύουμε σε προορισμούς που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Εδώ, η φύση συναντά την περιπέτεια και κάθε στιγμή κρύβει μια νέα εμπειρία.

Ξεκινάμε από την ευρύτερη περιοχή του Σμοκόβου, έναν τόπο ήρεμο και γοητευτικό, που προσφέρεται για εξερεύνηση και αποδράσεις κοντά στο νερό. Αμέσως μετά, οι φημισμένες ιαματικές πηγές στα Λουτρά Σμοκόβου σάς καλούν σε μία από τις πιο αναζωογονητικές βουτιές της ζωής σας.

Η περιοχή κρύβει πολλές εκπλήξεις: παραδοσιακά χωριά, ιστορικά μοναστήρια, πανέμορφα ελατοδάση και ένα φυσικό τοπίο γύρω από τη νεοσύστατη λίμνη Σμοκόβου που θα σας μαγέψει.

Η διαδρομή μας συνεχίζεται λίγο βορειότερα, προς το Μουζάκι, μία ζωντανή κωμόπολη με έντονο γεωργικό χαρακτήρα, που κρύβει όμως και πολλές ανεξερεύνητες γωνιές. Εδώ βρίσκουν θέση και ιδέες για περιπέτειες, όπως ο αιωροπτερισμός για τους τολμηρούς, αλλά και πεζοπορίες σε άγνωστες πλαγιές που αποκαλύπτουν απρόσμενα τοπία. Αν αγαπάτε την οδήγηση σε ορεινούς δρόμους, εδώ η «άγονη γραμμή» της συναρπαστικής Αργιθέας θα σας μυήσει στη σκληρή αλλά ακαταμάχητη πλευρά της ορεινής Ελλάδας.

Ιαματικά λουτρά στις παρυφές των Αγράφων

Η μεγάλη πισίνα με το ιαματικό νερό στα Λουτρά Σμοκόβου | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Μόλις 28 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας, με εύκολη πρόσβαση μέσω του εθνικού δρόμου Ε65, συναντάμε έναν παραμυθένιο τόπο στις πλαγιές των Αγράφων. Σε μια πυκνοδασωμένη κόγχη του βουνού και σε υψόμετρο 400 μέτρων, αναβλύζουν από τα σπλάχνα των Αγράφων οι φημισμένες ιαματικές πηγές. Οι πηγές Σμοκόβου, γνωστές για τις ευεργετικές και θεραπευτικές τους ιδιότητες, ήταν ξακουστές ήδη από την αρχαιότητα. Τα Λουτρά απέκτησαν φήμη όταν τα επισκέφθηκε ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων για να θεραπευτεί από μυοσκελετικές παθήσεις.

Με την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, οι πηγές πέρασαν στο Δημόσιο και το 1923 χτίστηκε εδώ το πρώτο υδροθεραπευτήριο. Σήμερα, αν ο επισκέπτης εντάξει την περιοχή στους επόμενους ταξιδιωτικούς του προορισμούς, μπορεί να απολαύσει μία υπέροχη εκδρομή που συνδυάζει πολλές δραστηριότητες. Φυσικά, εύκολα μπορεί να περιηγηθεί στις όχθες της τεχνητής λίμνης, να εξερευνήσει την καταπράσινη κοιλάδα του ποταμού Ονόχωνου –γνωστού και ως Σοφαδίτη– και να ανηφορίσει στο χωριό Λουτροπηγή, με τη μαγευτική θέα στα Αγραφα, τη θεσσαλική πεδιάδα αλλά και τη λεκάνη της λίμνης Σμοκόβου.

Πανοραμική άποψη της λίμνης του Σμοκόβου | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αξίζει επίσης μία στάση στο αρχοντοχώρι της Ρεντίνας, χτισμένο σε υψόμετρο 850 μέτρων και τυλιγμένο από το ελατοδάσος. Στην πλατεία, όπου υπάρχουν όμορφες ψησταριές, θα βρείτε το Εκκλησιαστικό Μουσείο αλλά και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, που στεγάζεται στο παλιό Σχολείο – εκεί όπου στη διάρκεια της Κατοχής λειτούργησε η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ. Και στα δυο μουσεία υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης. Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται το ιστορικό, φρουριακής μορφής μοναστήρι της Ρεντίνας, ένα κτίσμα του 15ου αιώνα με τις θαυμάσιες αγιογραφίες του 17ου αιώνα.

Αν σας αρέσουν οι ορεινές διαδρομές, η σύνδεση Ρεντίνας (νομός Καρδίτσας) με τη Φουρνά (νομός Ευρυτανίας) θα σας μείνει αξέχαστη: απέραντη φυσική ομορφιά, εντυπωσιακό ελατοδάσος και συνεχείς εναλλαγές τοπίων που χαρίζουν μία αίσθηση αυθεντικής περιπέτειας. Προσοχή: αν υπάρχει κακοκαιρία ή το δελτίο καιρού προβλέπει βροχές ή χιονοπτώσεις, καλύτερα να μην επιχειρήσετε αυτήν τη διάσχιση. Μετά την περιήγηση, η ώρα για χαλάρωση: ένα θεσπέσιο ιαματικό μπάνιο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου. Μία βουτιά στη μεγάλη κλειστή πισίνα, με την ανοιχτή θέα προς το πλατανόδασος, διώχνει την κούραση. Για πιο στοχευμένη εμπειρία, υπάρχουν ατομικές σάουνες ή ιδιωτικά λουτρά, ενώ το μασάζ –που γίνεται κατόπιν ραντεβού από πτυχιούχους θεραπευτές– ολοκληρώνει την ευεργετική αίσθηση.

• Στα Λουτρά Σμοκόβου λειτουργούν εξαιρετικές ταβέρνες, όπου μπορείτε να απολαύσετε εκτός από τα ντόπια κρέατα –για τα οποία φημίζεται η περιοχή– και σπιτικές γεύσεις με τοπικές θεσσαλικές σπεσιαλιτέ σε πολύ φιλικές τιμές. Η γενική είσοδος στις εγκαταστάσεις των Λουτρών κοστίζει 7 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο: https://loutra-smokovou.gr/

Από το Μουζάκι... στα σύννεφα

Η σπηλιά όπου γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης βρίσκεται κοντά στο Μουζάκι | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Το Μουζάκι είναι μία δραστήρια αγροτική κωμόπολη, κοντά στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Από παλιά αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό για όσους κατευθύνονταν στον απρόσιτο ορεινό όγκο των Αγράφων και τα χωριά της Αργιθέας. Η περιοχή κατοικείται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα. Εδώ βρισκόταν η μεγάλη θεσσαλική πόλη των Γόμφων, την οποία κατέστρεψε ολοσχερώς ο Ιούλιος Καίσαρας. Από το Μουζάκι, ο ταξιδιώτης μπορεί εύκολα να προσεγγίσει την Πύλη Τρικάλων, για να δει το περίφημο μονότοξο γεφύρι, αλλά και το βυζαντινό μοναστήρι των Μεγάλων Πυλών, γνωστό και ως Πόρτα Παναγιά. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μία εκδρομή στο Μαυρομάτι, όπου σύμφωνα με την παράδοση βρίσκεται η σπηλιά όπου γεννήθηκε ο στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης. Φυσικά, από το Μουζάκι ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει την πορεία του προς την άγρια ομορφιά της Αργιθέας, με τα γραφικά χωριά, τη θρυλική μονή Σπηλιάς, την πανέμορφη λίμνη Στεφανιάδα και να φτάσει ώς τις όχθες του Αχελώου, στα όρια Καρδίτσας – Αρτας.

Το Μουζάκι όμως είναι και παράδεισος για τους φίλους του παραπέντε (αιωροπτερισμού). Πάνω από την πόλη δεσπόζει το όρος Ιταμός και η κορυφή Παλιλιάς, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλάτωμα, προσβάσιμο μέσω δύσβατου χωματόδρομου, βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πίστες απογείωσης αλεξιπτώτων πλαγιάς στη Θεσσαλία.

Αφού απογειωθούν, οι αθλητές πετούν πάνω από τον ποταμό Πάμισο και τη θεσσαλική πεδιάδα, φτάνοντας μέχρι τα Μετέωρα, πριν προσγειωθούν σε διαμορφωμένο χώρο κοντά στο Μουζάκι. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και ο χειριστής έμπειρος, η πτήση μπορεί να διαρκέσει έως και 5 ώρες.

• Στο Μουζάκι θα βρείτε ξενοδοχειακές μονάδες για ποιοτική διαμονή, καθώς και εστιατόρια, ταβέρνες και πιτσαρίες. Αν θέλετε να μυηθείτε στο άθλημα του αιωροπτερισμού ή να δοκιμάσετε άλλες υπαίθριες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Αργιθέας, των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιστότοπο https://www.meteoraflyadventure.com/ ή να επικοινωνήσετε με τον κ. Λευτέρη Στεφανάκη στο τηλέφωνο 6997 696063.

