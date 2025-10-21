Φθινοπωρινές αποδράσεις στις λίμνες Δόξα, Ορεστιάδα, Λούρου, Τριχωνίδας και Στεφανιάδας

Όταν το φθινόπωρο αντικατοπτρίζεται στα ήρεμα νερά μιας ορεινής λίμνης, το τοπίο μεταμορφώνεται σε σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι!
Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site Views of Greece θα προτείνουμε να επισκεφθείτε πέντε ξεχωριστές –γνωστές και λιγότερο γνωστές– λίμνες που στολίζουν την ελληνική φυσιογραφία και μας χαρίζουν μερικές από τις πιο γοητευτικές φθινοπωρινές εικόνες.
Ξεκινώντας από τη Καστοριά, με τη λαμπερή λίμνη της που καθρεφτίζει στα γαλήνια νερά της όλη τη βυζαντινή αρχοντιά, θα ανηφορίσουμε στα άγρια βουνά της Θεσσαλικής Αργιθέας για να ανακαλύψουμε τη μικροσκοπική αλλά εντυπωσιακή λίμνη Στεφανιάδα.
Στη συνέχεια, ακολουθώντας πιο δημοφιλή ταξιδιωτικά μονοπάτια, θα προσεγγίσουμε τη μεγαλοπρεπή λίμνη Τριχωνίδα στην Αιτωλοακαρνανία και τις πυκνόφυτες όχθες της λίμνης Δόξα, στα υψίπεδα της Ορεινής Κορινθίας.
Για το τέλος, αφήνουμε τη λιλιπούτεια και γαλαζοπράσινη επιφάνεια της λίμνης Πηγών Λούρου, στα όρια των νομών Άρτας και Ιωαννίνων, σ’ ένα σημείο όπου τα θεόρατα πλατάνια αγκαλιάζουν τη στρογγυλή λιμνούλα, δημιουργώντας εικόνες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Δείτε ολόκληρο το κείμενο, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από κάθε λίμνη, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα φτάσετε, τι αξίζει να δείτε και τι πρέπει να προσέξετε, ώστε να απολαύσετε χωρίς δυσκολίες τη γλυκιά, νοσταλγική και ταυτόχρονα μαγευτική εποχή του φθινοπώρου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
