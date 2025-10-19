«Γελοιογραφώντας» τη δολοφονία Κερκ

Σκιτσογράφοι αμερικανικών -και όχι μόνο- εφημερίδων σχολίασαν με τις γελοιογραφίες τους τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και τη ζοφερή πραγματικότητα στις ΗΠΑ του Τραμπ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα συγκλόνισε τις ΗΠΑ. Ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής (κατά τους υποστηρικτές του) ή ακροδεξιός προπαγανδιστής (κατά τους αντιπάλους του) πυροβολήθηκε θανάσιμα στον λαιμό μπροστά σε ένα κοινό 3.000 ατόμων λίγα λεπτά μετά την έναρξη της εκδήλωσής του. Η εν λόγω δολοφονία ήρθε να επιβεβαιώσει την επάνοδο ενός νέου κύματος πολιτικής βίας που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και να προστεθεί σε μια σειρά από πολιτικές δολοφονίες που έχουν στιγματίσει την αμερικανική ιστορία.

Ταυτόχρονα, προκαλεί ενδιαφέρον η αντανάκλαση που είχε το αιματηρό αυτό περιστατικό στον δημόσιο λόγο, εντός και εκτός ΗΠΑ. Και αυτό γιατί ο δολοφονημένος υπήρξε μια ιδιαίτερα πολωτική προσωπικότητα, με φανατικούς φίλους και εχθρούς. Πέρα από την αυτονόητη καταδίκη της δολοφονίας του, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο Κερκ ήταν ένας προβοκάτορας με διχαστική ρητορική βαθιά ριζωμένη στον αμερικανικό ρατσισμό και σε έναν ιδιότυπο, τραμπικής κοπής, «χριστιανικό» εθνικισμό.

Monte Wolverton (CagleCartoons.com, 12.9.2025)

Οι μισαλλόδοξες απόψεις του κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των μαύρων, των φεμινιστριών και όσων γενικά δεν συμμερίζονταν την υστερική anti-woke ατζέντα της νέας Δεξιάς, αλλά και η άνευ όρων υποστήριξή του στην οπλοχρησία δηλητηρίαζαν τον δημόσιο λόγο. Η απάνθρωπη δολοφονία του δεν μπορεί να διαγράψει την παραπάνω πραγματικότητα, ούτε το γεγονός ότι αυτή εργαλειοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ για να εξαπολύσει στη συνέχεια έναν νέο, εσωτερικό «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

2Lani («City Press», 14.9.2025)

Εχοντας τη δυνατότητα να αποτυπώνουν την ιστορία εν τω γίγνεσθαι, οι πολιτικοί γελοιογράφοι κατέγραψαν τις κυριότερες τάσεις που επικράτησαν τις ημέρες αμέσως μετά τη δολοφονία του Κερκ. Επιλέξαμε κάποιες ελάχιστες από τις δημιουργίες τους για να αναδείξουμε τις κυριότερες γελοιογραφικές προσεγγίσεις.

Guffo (TheCartoonMovement.com, 11.9.2025)

Μία από αυτές είναι η καταδίκη της βίας. Οπως έκανε ο Μεξικανός σκιτσογράφος Guffo, ο οποίος την επόμενη μέρα ανέβασε στο cartoonmovement.com ένα σκίτσο που κάνει focus σε δύο χέρια: του Αγάλματος της Ελευθερίας με πεσμένο τον πυρσό και του Τσάρλι Κερκ με πεσμένο το μικρόφωνο. Ή ο Monte Wolverton από το CagleCartoons.com, που απεικόνισε τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών να σχίζεται στα δύο από την πολιτική βία.

Pat Bagley («The Salt Lake Tribune», 16.9.2025)

Από τη μεριά του, ο Pat Bagley από τη «The Salt Lake Tribune» καλεί όσους θρηνούν τον Κερκ να τιμήσουν τη μνήμη του χωρίς να δικαιώσουν τα ψέματα, το μίσος και τα άλλα «σκουπίδια» του λευκού εθνικισμού του.

Οι περισσότερες γελοιογραφίες, πάντως, επικεντρώθηκαν στο πρόβλημα της οπλοκατοχής. Ο Κερκ, προτού γίνει άλλο ένα θύμα της, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της, κάτι που υπενθυμίζεται με τη διαβόητη φράση του «Αξίζει να έχουμε κάποιους θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία» (Clay Jones, Claytoonz.com). Οι ΗΠΑ, προφανώς, δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν το «αυτοκτονικό» τους δόγμα, παρότι τους στοιχίζει εκατόμβες θυμάτων κάθε χρόνο, όπως επισημαίνει το σκίτσο του 2Lani στη νοτιοαφρικανική «City Press».

Graeme MacKay («The Hamilton Spectator», 12.9.2025)

Στο ίδιο μοτίβο, ο Graeme MacKay της καναδέζικης «The Hamilton Spectator» δείχνει δύο στραπατσαρισμένα οχήματα στη διασταύρωση 1ης και 2ης Τροπολογίας, με το ένα να αναγράφει «Δυσανεκτική ρητορική» και το άλλο «Ελεύθερη οπλοχρησία», υπονοώντας ότι ο Κερκ επιβιβαζόταν ταυτόχρονα και στα δύο.

Tim Campbell («Tribune Content Agency», 18.9.2025)

Τέλος, ο Tim Campbell από την «Tribune Content Agency» σχολιάζει σκωπτικά τις μαζικές απολύσεις Αμερικανών πολιτών που εκδήλωσαν στο tiktok την ικανοποίησή τους για τη δολοφονία, παρουσιάζοντας δύο νεκροφόρες: η μία μεταφέρει τη σορό του Κερκ και η άλλη τις καριέρες των ανθρώπων που τον επέκριναν.