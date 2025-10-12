Μύρισε Φθινόπωρο!

Από τον ορεινό Μοριά ώς τα βουνά της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, τα δάση ντύνονται με τα πρώτα φθινοπωρινά χρώματα. Είναι η ιδανική εποχή για σύντομες αποδράσεις με το αυτοκίνητο, μέσα από διαδρομές που συνδυάζουν φύση, μοναδικά τοπία και παραδοσιακά χωριά που αξίζει να γνωρίσετε

Στο ιδιαίτερο αυτό ταξιδιωτικό αφιέρωμα προτείνουμε τέσσερις διαδρομές, κατάλληλες για όλους, που οδηγούν στην καρδιά μερικών από τα ομορφότερα δασικά συμπλέγματα της χώρας. Αυτή την εποχή, τα φυλλώματα των δέντρων παίρνουν ζεστές αποχρώσεις του χρυσού και του κόκκινου, χαρίζοντας εικόνες που θυμίζουν πίνακες ζωγραφικής.

Ξεκινώντας από το αρχαιότερο δρυοδάσος της Πελοποννήσου, συνεχίζουμε προς τα βουνά της Ρούμελης και έπειτα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, ακολουθώντας δρόμους του τοπικού οδικού δικτύου που μπορεί ο καθένας να απολαύσει με το αυτοκίνητο. Εκεί, η γλυκιά και μελαγχολική γοητεία του φθινοπώρου ξεδιπλώνεται μπροστά μας, μετατρέποντας κάθε περιήγηση σε μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο.

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Στο δρυοδάσος της Φολόης

Φθινοπωρινή περιπλάνηση στο δρυοδάσος της Φολόης | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Το όρος Φολόη δεν ανήκει στα ψηλότερα βουνά της Πελοποννήσου, καθώς η κορυφή του αγγίζει μόλις τα 798 μέτρα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ήπιο βουνό που δεσπόζει στα δυτικά του νομού Ηλείας. Κι όμως, σε αυτό το «χαμηλοβούνι», πολύ κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές του Ιονίου, κρύβεται το μεγαλύτερο και αρχαιότερο δρυοδάσος του Μοριά!

Ακολουθώντας τον δρόμο από την Αρκαδία προς την Ηλεία -με προορισμό την Αρχαία Ολυμπία ή και αντίστροφα- θα περάσετε μέσα από ένα μεγάλο τμήμα αυτού του μοναδικού δάσους. Σε πολλά σημεία, η άσφαλτος χάνεται κάτω από τις σκιές των θεόρατων και επιβλητικών δρυών, προσφέροντας ανεπανάληπτες εικόνες φυσικής ομορφιάς.

Φτάνοντας στη θέση Κούμανης (υπάρχουν σχετικές πινακίδες), θα συναντήσετε χώρους αναψυχής ιδανικούς για στάση και ξεκούραση.

Αν έχετε διάθεση για μικρές αποδράσεις, αξίζει να παρεκκλίνετε λίγο από την κύρια πορεία και να ακολουθήσετε κάποιον από τους πολλούς χωματόδρομους που τρυπώνουν βαθύτερα στο ορεινό οικοσύστημα· εκεί θα νιώσετε την απόλυτη ησυχία της βουνίσιας φύσης.

🔶 Αν σας αρέσει η πεζοπορία μπορείτε από Κούμανη να ακολουθήσετε το μονοπάτι που διατρέχει το Φαράγγι των Κενταύρων και οδηγεί στο χωριό Φολόη όπου υπάρχει και ταβέρνα. Για φαγητό ή καφέ μπορείτε να σταματήσετε στο χωριό Λάλας, ενώ αμέσως μετά η Αρχαία Ολυμπία σάς περιμένει για να συνδυάσετε το φυσικό τοπίο με μια ανεπανάληπτη ιστορική περιήγηση.

ΡΟΥΜΕΛΗ

Ψηλά στη Γραμμένη Οξιά

Το ορειβατικό καταφύγιο στην Οξιά | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Στην καρδιά της Ρούμελης, στα όρια των νομών Φωκίδας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, ανάμεσα στις ορεινές γειτονιές του Βελουχίου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας, ξεπροβάλλει ένα σχετικά άγνωστο στους πολλούς βουνό: η Οξιά. Το ύψος της, αλλά και η γενικότερη μορφή της, δεν εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Κι όμως, η ψηλότερη κορυφή της, η «Σαράνταινα», σκαρφαλώνει στα 1.926 μέτρα.

Αυτό που κάνει το βουνό να ξεχωρίζει από τους γείτονές του είναι το πυκνό, ενιαίο δάσος οξιάς που σκεπάζει σχεδόν ολόκληρες τις ανατολικές πλαγιές.

Το φυλλοβόλο αυτό δέντρο βρίσκει εδώ το νοτιότερο όριο εξάπλωσής του στην Ελλάδα και, κατ’ επέκταση, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν αρκετές οδικές διαδρομές που οδηγούν στο ορεινό αυτό οικοσύστημα, όμως η πιο ολοκληρωμένη και όμορφη ξεκινά από το κεφαλοχώρι της Σπερχειάδας, στον νομό Φθιώτιδας.

Από εκεί ξεδιπλώνεται ένα ιδιότυπο «ορεινό ασανσέρ»: ξεκινώντας από τις όχθες του ποταμού Σπερχειού, η πορεία ανηφορίζει επί 25 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό Γαρδίκι (υψόμετρο 1.050 μ.), όπου λειτουργεί ξενοδοχείο και εστιατόριο. Στη συνέχεια, η ανάβαση γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Ο δρόμος, αν και παραμένει ασφαλτοστρωμένος, γεμίζει στροφές και διασχίζει το νοτιότερο δάσος οξιάς της Γηραιάς Ηπείρου. Μέχρι τη διασταύρωση για το καταφύγιο, η άσφαλτος κρατά, αλλά από εκεί κι έπειτα δίνει τη θέση της σε χωματόδρομο, που καταλήγει στο Ορειβατικό Καταφύγιο Οξιάς, σε υψόμετρο 1.740 μέτρων.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στα δάση του Ασπροπόταμου

Οκτώβρης στην κοίτη του Αχελώου

Η κοιλάδα στον άνω ρου του Αχελώου (Ασπροπόταμου) είναι γνωστή για τα υπέροχα χρώματα που αποκτούν τα φυλλοβόλα δάση τώρα το φθινόπωρο. Είτε βρεθείτε στην ακροποταμιά, όπου κυριαρχούν τα πλατάνια, τα σφενδάμια και οι ιτιές, είτε ψηλότερα, όπου τα δάση βελανιδιάς και οξιάς αλληλοσυμπλέκονται, τα φθινοπωρινά χρώματα είναι εκτυφλωτικά.

Η βασική οδική διαδρομή που προτείνουμε ξεκινά από την Καλαμπάκα και ανηφορίζει προς την Καστανιά. Στη συνέχεια, ένα ομοιογενές δάσος οξιάς σκύβει και αγκαλιάζει το ασφαλτόστρωτο οδόστρωμα μέχρι τη δασική τοποθεσία Κουκουφλί. Αξίζει μια μικρή παράκαμψη από την αρχική πορεία για να επισκεφθείτε το ιστορικό μοναστήρι των Τίμιου Σταυρού Δολιανών.

Επειτα, η πορεία κατηφορίζει προς τα Τριπόταμα, όπου συναντάμε τον Αχελώο. Αν επιλέξετε να συνεχίσετε προς βορρά, η διαδρομή θα σας αποζημιώσει με πανέμορφα παραποτάμια τοπία ώς το χωριό Χαλίκι.

Εύκολα θα επισκεφθείτε το γεφύρι του Μίχου και τη μονή Γαλακτοτροφούσας.

Αν έχετε διάθεση για ακόμη περισσότερα φθινοπωρινά χιλιόμετρα, μπορείτε να ακολουθήσετε τον δρόμο που περνά από το χωριό Ανθούσα, με τα υπέροχα πέτρινα αρχοντόσπιτα. Η διαδρομή διασχίζει το πυκνό δάσος οξιάς στη θέση Ρόνα και καταλήγει στο Στεφάνι, το υψηλότερο χωριό του νομού Τρικάλων.

🔶 Για φαγητό, προτείνουμε το χωριό Καστανιά στην αρχή της διαδρομής, τη δασική τοποθεσία Κουκουφλί, όπου λειτουργεί ψαροταβέρνα, καθώς και την παραδοσιακή ταβέρνα στο χωριό Χαλίκι.

ΠΙΕΡΙΑ

Εδώ οι οξιές φλέγονται

Τα Πιέρια, με ψηλότερη κορυφή τα 2.189 μ., υπάγονται γεωγραφικά στην Κεντρική Μακεδονία και εντοπίζονται ανάμεσα στον Ολυμπο και στο Βέρμιο. Το βουνό είναι σκεπασμένο με συμπαγή δάση οξιάς, που φημίζονται από την αρχαιότητα για την ομορφιά τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, εδώ κατοικούσαν οι Πιερίδες Μούσες, προστάτιδες των καλών τεχνών, του θεάτρου, της ποίησης και της αρμονίας.

Χάρη στη γειτνίαση με την εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, οι Βορειοελλαδίτες μπορούν εύκολα να κάνουν ακόμη και μια μονοήμερη εκδρομή στα Πιέρια και να χαρούν την υπέροχη ορεινή φύση. Η πιο όμορφη και ευχάριστη οδική διαδρομή είναι αυτή που ξεκινά από την Κατερίνη και συνεχίζει προς το Παλιό και το Νέο Ελατοχώρι (25 χλμ.). Τα δύο αυτά χωριά διαθέτουν αρκετές επιλογές για διαμονή και φαγητό, ενώ λόγω του χιονοδρομικού κέντρου, που λειτουργεί ψηλότερα, θεωρούνται ιδιαίτερα δημοφιλής χειμερινός προορισμός.

Γύρω από τις ορεινές γειτονιές των δύο χωριών υπάρχουν πανέμορφες δασικές τοποθεσίες, στις οποίες μπορείτε να φτάσετε είτε με το αυτοκίνητο είτε ακολουθώντας βατά μονοπάτια. Μία από αυτές είναι η εξοχική θέση «Κεραμίδα», με τα θεόρατα πλατάνια, τις ξύλινες γεφυρούλες, τα τρεχούμενα νερά και τους μικρούς καταρράκτες. Το σημείο είναι ειδυλλιακό για ξεκούραση, χαλάρωση και μικρές πεζοπορικές βόλτες.

Από το Νέο Ελατοχώρι, ένας βατός χωματόδρομος που διασχίζει ένα απίστευτο δάσος οξιάς θα σας φέρει στη θέση που είναι γνωστή ως «Σπηλιά του Γιαγκούλα». Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, εδώ βρισκόταν το ορμητήριο του περιβόητου ληστή.

🔶 Από το Ελατοχώρι μπορείτε εύκολα να συνεχίσετε ώς τις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου, απολαμβάνοντας μια διαδρομή υψηλής αισθητικής, που αυτή την εποχή παραμένει ιδιαίτερα ήσυχη.

