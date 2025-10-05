Εξώστες στο πέλαγος

Στα παιχνίδια του καιρού η φθινοπωρινή αύρα της βουνίσιας εξοχής συναντά χωριά που αγναντεύουν το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των ανατροπών, σε λίγες μόνο ώρες ο καιρός μπορεί να σε μεταφέρει από την ψύχρα του χειμώνα στη θαλπωρή μιας λαμπερής λιακάδας που κρατά ακόμη το άρωμα του καλοκαιριού. Κι αν υπάρχει τόπος για να νιώσεις αυτές τις εναλλαγές πιο έντονα, είναι τα ορεινά χωριά της χώρας μας που στέκουν σε ύψωμα με το βλέμμα στραμμένο στο ανοιχτό πέλαγος.

Σε αυτή την ταξιδιωτική περιπλάνηση επιλέξαμε τρία από τα πιο ξεχωριστά χωριά, που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από τη θάλασσα συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα του βουνού με την απέραντη γαλήνη του ορίζοντα.

Από τον Παλιό Παντελεήμονα στις παρυφές του Ολύμπου, μέχρι τη Ζαγορά που αγναντεύει το Αιγαίο και τον Λαύκο που κοιτάζει τον Παγασητικό, η Ελλάδα κρύβει χωριά-εξώστες που στέκουν ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα. Καθένα με τον δικό του χαρακτήρα, τις γειτονιές, τις ιστορίες και τις μυρωδιές του, προσφέρει μια εμπειρία που δύσκολα επαναλαμβάνεται αλλού. Αν κάτι μένει κοινό σε όλα, είναι η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε τόπους οικείους και αυθεντικούς, όπου το βλέμμα ταξιδεύει μακριά αλλά η ψυχή αυτούς τους δύσκολους καιρούς επιτέλους, έστω και για λίγο, γαληνεύει…

Παλιός Παντελεήμονας

Ατενίζοντας το βουνό και τη θάλασσα

Ο Παλιός Παντελεήμονας. Στο βάθος ξεχωρίζουν οι ακρογιαλιές της Λεπτοκαρυάς | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόκειται για ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά ορεινά χωριά της Ελλάδας. Υπάγεται στον νομό Πιερίας και απλώνει τις γειτονιές του σε υψόμετρο περίπου 450 μέτρων στις δασωμένες παρυφές του Κάτω Ολύμπου.

Η πρόσβαση είναι εύκολη μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, γεγονός που καθιστά το χωριό ιδανικό προορισμό για τους κατοίκους της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας. Με ανατολικό προσανατολισμό ο Παλιός Παντελεήμονας χαρίζει απίστευτη θέα στις ακτές της Πιερίας, στο Κάστρο του Πλαταμώνα και στο Αιγαίο, ενώ σε μέρες με καθαρό ορίζοντα η ματιά φτάνει μέχρι τη Χαλκιδική και ακόμη παραπέρα ώς και τη Λήμνο.

Στον οικιστικό ιστό δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα· η ησυχία στην κεντρική πλατεία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα καφενεία και εστιατόρια, είναι εγγυημένη. Τα περισσότερα σπίτια είναι διώροφα, χτισμένα στον ρυθμό της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, με πέτρα και ξύλο να κυριαρχούν ως δομικά υλικά. Το χωριό περιβάλλεται από μικτό δάσος με καστανιές, καρυδιές, βελανιδιές και οξιές, ενώ από εδώ ξεκινούν πολλά μονοπάτια: άλλα για σύντομους περιπάτους κι άλλα για πολύωρες διαδρομές στον Ολυμπο.

Οπωσδήποτε αξίζει να ακολουθήσετε την οδική διαδρομή που οδηγεί στο ορεινό κεφαλοχώρι του Ολύμπου, τη Καλλιπεύκη (υψόμετρο 1.050 μ.). Στη διαδρομή η στάση στον Προφήτη Ηλία χαρίζει μοναδική θέα, ενώ μια μικρή παράκαμψη οδηγεί στο επίσης ορεινό χωριό Ανω Σκοτίνα.

Για θαλασσινές βόλτες οι απλωτές παραλίες του Παντελεήμονα, του Πλαταμώνα και της Λεπτοκαρυάς είναι σε απόσταση αναπνοής. Και φυσικά δεν νοείται επίσκεψη χωρίς μια στάση στο θρυλικό κάστρο που δεσπόζει σε περίοπτη θέση ανάμεσα στον Ολυμπο και τις απέραντες αμμουδιές.

Ζαγορά

Μπαλκόνι στο Αιγαίο

Η Ζαγορά με τις τέσσερις γειτονιές της, με φόντο το Αιγαίο | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Η Ζαγορά είναι το μεγαλύτερο από τα ορεινά χωριά του Πηλίου. Με τις τέσσερις γειτονιές της χτισμένες σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων, απλώνεται σε μεγάλη έκταση στις ανατολικές παρυφές του βουνού των Κενταύρων. Διάσημη για τα μήλα της, τα πυκνά δάση της, τη θέα της στο απλωμένο Αιγαίο αλλά και τη μακραίωνη ιστορία της, αποτελεί από μόνη της έναν ξεχωριστό προορισμό.

Το χωριό διαθέτει εξαιρετικούς ξενώνες, λίγες αλλά ποιοτικές επιλογές για καλό φαγητό και μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για άφθονες πεζοπορικές ή οδικές περιπλανήσεις στο μαγευτικό θεσσαλικό βουνό.

Οπωσδήποτε αξίζει μια επίσκεψη στο «Ελληνομουσείο», γνωστό και ως «Σχολή του Ρήγα», όπου φοίτησε ο Ρήγας Φεραίος. Το παραδοσιακό κτίσμα λειτουργεί σήμερα ως μουσείο–εκθεσιακός χώρος.

Αν σας αρέσουν οι βόλτες στις παραδοσιακές συνοικίες, στη Ζαγορά θα βρείτε τον ιδανικό τόπο. Οι γειτονιές της σχηματίζουν ένα δαιδαλώδες πλέγμα που μοιάζει ατελείωτο, ενώ πάντα ξεπροβάλλει μια μικρή πλατεία ή ένα πλάτωμα με κρήνη έτοιμη να προσφέρει δροσιά και ανάπαυση στον επισκέπτη.

Αξίζει και μια σύντομη εκδρομή στο γειτονικό ορεινό χωριό Πουρί (6 χλμ.), το οποίο χαρίζει επίσης εντυπωσιακή θέα στο ανοιχτό πέλαγος. Εξίσου εύκολα από τη Ζαγορά θα κατηφορίσετε προς τις παραλίες του Χορευτού, των Αγίων Σαράντα, της Παρίσαινας, της Ελίτσας και της Ανάληψης, που σήμερα παραμένουν πιο ήσυχες και ερημικές.

Για περαιτέρω εξερευνήσεις προτείνουμε την επίσκεψη στη Μονή της Παναγιάς Ράσοβας, ένα κτίσμα του 17ου αιώνα που κρύβεται μέσα στο δασωμένο ανάγλυφο του βουνού. Και μπορεί η συγκομιδή των περίφημων μήλων της Ζαγοράς να έχει μόλις ολοκληρωθεί, όμως η περιπλάνηση στους μηλεώνες που αγκαλιάζουν το χωριό παραμένει πάντα μια υπέροχη αφορμή για απολαυστικούς περιπάτους!

Λαύκος

Θέα στον Παγασητικό

Στη φθινοπωρινή πλατεία του Λαύκου | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ας κατευθυνθούμε τώρα νοτιότερα από τη Ζαγορά, στο σύμπλεγμα των χωριών που απαρτίζουν τον Δήμο Νοτίου Πηλίου. Εκεί, κοντά στο κεφαλοχώρι της Αργαλαστής -που αποτελεί και την έδρα του δήμου-, στο «φρύδι» μιας χαμηλής αλλά κατάφυτης έξαρσης του βουνού, συναντάμε το παραδοσιακό χωριό του Λαύκου.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα πιο ατόφια και αυθεντικά χωριά του Πηλίου. Μπορεί να έχει αναπτυχθεί τουριστικά, όμως διατηρεί τους χαμηλούς τόνους και την αίσθηση του ανεπιτήδευτου προορισμού. Ο Λαύκος απέχει μόλις 9 χλμ. από την Αργαλαστή και 6 χλμ. από το παραθαλάσσιο χωριό της Μηλίνας.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η ανυπέρβλητη θέα προς τις ακτές του Παγασητικού κόλπου και τα μικρά νησάκια που στολίζουν αυτή την κλειστή, γαλήνια θάλασσα. Φυσικά αξίζει μια βόλτα στην παλαιά κεντρική πλατεία, όπου εκτός από το παραδοσιακό καφενείο θα βρείτε όμορφες ταβέρνες και φούρνο που ψήνει στο ξύλο το πιο μυρωδάτο ψωμί. Μια σύντομη διαδρομή θα σας φέρει στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, απ’ όπου η θέα προς τον Παγασητικό κόλπο ανοίγεται σε σχεδόν αεροπορικές διαστάσεις. Αξίζει να καθίσετε εδώ μέχρι το σούρουπο, για να απολαύσετε ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας.

Για όσους αγαπούν την πεζοπορία, ένα παλιό λιθόστρωτο καλντερίμι συνδέει τον Λαύκο με την Αργαλαστή και τη Μηλίνα προσφέροντας μια διαδρομή γεμάτη εικόνες και αρώματα του βουνού. Από τον Λαύκο επίσης εύκολα μπορείτε να επισκεφτείτε τις Μηλιές, τη Βυζίτσα και τα υπόλοιπα χωριά του νότιου Πηλίου. Κι αν αναζητάτε θαλασσινές αποδράσεις, κοντά βρίσκονται τα καλοκαιρινά θέρετρα του Χόρτου και της Μηλίνας αλλά και το πιο απομακρυσμένο και πάντα γοητευτικό Τρίκερι.

Διαμονή

Στα προτεινόμενα χωριά υπάρχουν αρκετές επιλογές για ποιοτική διαμονή, ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

Ζαγορά

● «Αρχοντικό Πρίγκου», τηλ. 24260-23627

● «Αρχοντικό Στάμου», τηλ. 24260-23880

● «Ζαγορά», τηλ. 24260-22062

Παλιός Παντελεήμονας

● «Pantheon Luxury Guesthouses», τηλ. 23520-22717

● «Ξενώνας Πλειάδες», τηλ. 23520-22661

● «Το Χάνι», τηλ. 23520-22367

● «Ξενώνας Καστανία Γη», τηλ. 23520-22333

Λαύκος

● «Λαγού Ράχη», τηλ. 24230-65144

● «Εσπερος», τηλ. 24230-65532

● «Ξενώνας των Χρωμάτων», τηλ. 24230-65225

