Η δεύτερη ζωή του Νικήτα

Πώς το συμπαθές «τέρας» του Κωνσταντίνου Μοσχονά επανήλθε στη ζωή μαζί με την παρέα του, χαρίζοντάς μας ξανά σπαρταριστές στιγμές γέλιου

Ηταν αρχές του 2014, όταν με πρωτοβουλία του Νικόλα Στεφαδούρου δημιουργήθηκε στο facebook η ερασιτεχνική ομάδα Comic Book Bubble. Σε αυτήν συμμετείχε μια παρέα σκιτσογράφων, δημοσιεύοντας ο καθένας και η καθεμιά τα στριπάκια τους με εβδομαδιαία συχνότητα. Ανάμεσά τους και ο Κωνσταντίνος Μοσχονάς, ο οποίος δημιούργησε επί τούτου τον πιο ιδιόρρυθμο αλλά και πιο δημοφιλή χαρακτήρα της κομιξίστικης παρέας: τον Νικήτα!

«Νικήτας» είναι το επιτηδευμένα αταίριαστο όνομα για το τέρας που εμφανισιακά παραπέμπει στον γνωστό «γιο του Φρανκενστάιν». Οι ομοιότητές του, όμως, με τη γοτθική νουβέλα που έγραψε η Μαίρη Σέλεϊ το 1816 (και από το 1931 έγινε franchise σειράς ταινιών) σταματούν εδώ. Και αυτό γιατί ο Νικήτας συνιστά από μόνος του ένα ιδιότυπο σουρεαλιστικό σύμπαν απαράδεκτων λογοπαίγνιων, με επιρροές από τη νεοελληνική πραγματικότητα και την ευρύτερη ποπ κουλτούρα.

Η σειρά δημοσιευόταν διαδικτυακά σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση από το 2014 έως το 2018. Ενδιάμεσα, τα πρώτα επεισόδια κυκλοφόρησαν σε λεύκωμα από τις Εκδόσεις του Κάμπου. Ο Νικήτας, λοιπόν, έκανε το ντεμπούτο του στο τμήμα αυτοεκδόσεων του Comicdom Con Athens 2016, συνοδευόμενος, στο παράρτημα του άλμπουμ, από φανάρτ που φιλοτέχνησαν συνάδελφοι του δημιουργού, εντός και εκτός CCB.

Το δεύτερο άλμπουμ της σειράς επρόκειτο να κυκλοφορήσει μέσα στο 2018. Ενα ατύχημα, όμως, τεχνικής φύσεως, σε συνδυασμό με το πλημμελές backup -η αιώνια κακοδαιμονία και το διαχρονικό, αενάως επαναλαμβανόμενο αμάρτημα των καλλιτεχνών- ανέτρεψε το πλάνο του Μοσχονά. Για ενάμιση χρόνο, η απώλεια των αρχείων και η ματαίωση της έκδοσης του δεύτερου άλμπουμ έδωσαν χώρο στην απογοήτευση.

Να, όμως, που η πανδημία, αντιστρόφως ανάλογα με την πλειονότητα του πληθυσμού, λειτούργησε θετικά ως προς την κινητοποίηση του δημιουργού και την εκ νέου επανεκκίνηση για την υλοποίηση του στόχου. Ετσι, ο άπλετος χρόνος της καραντίνας έδωσε τη δυνατότητα στον Μοσχονά να σχεδιάσει από την αρχή τα απολεσθέντα στριπάκια, βασισμένος στα ψηφιακά τους αντίγραφα μια που, ευτυχώς, ήταν ανεβασμένα -σε χαμηλή ανάλυση- στη σελίδα.

Αισίως για τους φαν της σειράς, ο Νικήτας, η κοπέλα του Θεώνη και το ζόμπι Βρασίδας, αναστάντες εκ του ψηφιακού τους τάφου, μας έδωσαν τη χαρά να τους κρατήσουμε ξανά έντυπους στα χέρια μας, με έξι χρόνια καθυστέρηση, στο δεύτερο σπαρταριστό άλμπουμ «Ρώτα τον Νικήτα», που πρωτοκυκλοφόρησε στο 6o LAComics Festival το φθινόπωρο του 2024. Το αλμπουμάκι, τυπωμένο σε φορμάτ μακρόστενης λωρίδας (επανασυνδέοντάς μας οπτικά με τις αρχέγονες καταβολές του όρου «comic-strip») θα το βρείτε στο κατάστημα Project ΙππόΚαμπος (Τζαβέλλα 75α, Λάρισα), στον πάγκο του Κωνσταντίνου Μοσχονά στα κατά τόπους comics con και κατόπιν παραγγελίας, μέσω των μέσων κοινωνικής του δικτύωσης.