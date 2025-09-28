Μια εικόνα, 343 λέξεις

Τον Θοδωρή Μπαργιώτα τον έχει κλέψει για τα καλά η ζωγραφική εδώ και χρόνια. Τα κόμικς όμως εξακολουθούν να βρίσκονται, κάποιες φορές φανερά και κάποιες άλλες βαθιά κρυμμένα αλλά υπαρκτά για όποιον έχει διάθεση να ψάξει, στα περισσότερα από τα έργα του. Κι αυτό φαίνεται σε όλες τις εκθέσεις του τα τελευταία χρόνια, στις «Μικρές Τελετουργίες» το 2022, στη «Θεογονία» το 2024 και ακόμα πιο εμφατικά στην έκθεσή του με τον εμπνευσμένο από τον «Αρχοντα των Μυγών» του William Golding τίτλο «The beast was harmless and horrible» που εγκαινιάζεται την επόμενη Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, στην Alma Gallery (Σκουφά 24Α, Κολωνάκι) και θα διαρκέσει ώς την 1η Νοεμβρίου.

Ο κόσμος των ελληνικών κόμικς γνώρισε τον Μπαργιώτα το 2012 με το εντυπωσιακά δομημένο και βαθύτατα πολιτικό «Pernilongo» (εκδ. Jemma Press) στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και τον ξανασυνάντησε στην ανθολογία «Ενα Γλυκό Ξημέρωμα» το 2019 με μια ιστορία για την Αθήνα της Κατοχής. Ενδιάμεσα ο Μπαργιώτας είχε λάβει μέρος στη σειρά «Η Μέρα της Κρίσης» στο «Καρέ Καρέ» το 2015, ενώ η ιστορία του περιλαμβάνεται στην ομώνυμη συλλογή 50 έργων που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Chaniartoon Press. Μεσολάβησαν και η ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα σε ζητήματα Υλικού Πολιτισμού και Φιλοσοφίας της Γενετικής και στη συνέχεια η εκλογή του σε θέση επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου.

Η ζωγραφική καταλαμβάνει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής και διδακτικής του δραστηριότητας, αλλά τα κόμικς εξακολουθούν να βρίσκονται στο έργο του σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Ειδικά στην επερχόμενη έκθεσή του, το «τέρας» του τίτλου, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, αποκτά πολλές όψεις και εμφανίζεται σε διάφορες εκδοχές, όπως στα κόμικς και τις εικόνες του Geof Darrow, του Nicolas de Crecy, του Gottfried Helnwein και άλλων σπουδαίων σχεδιαστών.

Ο Μπαργιώτας με το έργο του συνομιλεί με αυτούς και με πολλούς ακόμα μεγάλους καλλιτέχνες, τόσο ζωγράφους όσο και δημιουργούς κόμικς και αποδεικνύει ότι η «καθαρότητα» στις εικαστικές τέχνες είναι μια αυταπάτη. Αντιθέτως, όπως και στη ζωή, τα υβρίδια, οι συνδυασμοί και οι διασταυρώσεις έχουν συνήθως μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ομορφιά.