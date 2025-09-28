«Γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο;»

Το «Δεν φταις εσύ» του Κωνσταντίνου Κάτσου είναι ένα διασκεδαστικό και ευαίσθητο κόμικς για τα παιδιά, το bullying, την αυτοεκτίμηση και τον παιδόκοσμο της δεκαετίας του ’90!

Η επιστροφή στα σχολεία αναπόφευκτα ήρθε και για πολλά παιδιά σημαίνει είτε την επιστροφή στη χαρά του σχολικού περιβάλλοντος και της μαθητικής τους παρέας, είτε την επιστροφή στην αγγαρεία και την ανιαρή, υποχρεωτική καθήλωση στο θρανίο. Για κάποια παιδιά, όμως, σημαίνει κάτι ακόμα: την επιστροφή σε καταπιεστικές σχέσεις, σε συνομήλικους που τους ασκούν bullying.

Με αφορμή αυτά τα παιδιά, ο δημιουργός κόμικς και εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνος Κάτσος βουτά στα προσωπικά του βιώματα και ανασύρει μια ιστορία bullying από τη δική του παιδική ηλικία. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάδυσης είναι το «Δεν φταις εσύ», ένα κόμικς για κάθε ηλικία.

O 10χρονος Κωνσταντίνος αλλάζει σχολείο στη μέση της χρονιάς και ξεκινά σε μια άλλη Δ' Δημοτικού ως «ο καινούργιος». Δεν θα αργήσει να αποκτήσει δύο νέους φίλους που θα παίζουν μαζί μπάλα στο διάλειμμα. Θα αποκτήσει, όμως, και δύο νέους… δυνάστες, δύο αγόρια της Εκτης, που βάζουν στο στόχαστρο το αγαπημένο (και αχώριστο από το κεφάλι του) καπέλο της ομάδας του, της ΠΑΕ Σαματάς!

Η καθημερινή επιθετικότητα των μεγάλων παιδιών που κλέβουν και πατούν το καπέλο του Κωνσταντίνου τού προκαλεί σύγχυση, θυμό, θλίψη: για ποιον λόγο το κάνουν αυτό και τι θέλουν από εκείνον; Πώς θα χειριστεί ο 10χρονος ήρωας την κατάσταση και ποια λύση θα χρησιμοποιήσει για να βάλει τέλος σε όλα;

Ο Κάτσος, με την ενδοσκοπική διεισδυτικότητα και το μπόλικο χιούμορ που χαρακτηρίζει κάθε του δουλειά («Πριγκίπσσα», «ΓΚΑΓΧ!»), παρουσιάζει μια αληθινή ιστορία για την κοινοτοπία του bullying και βάζει τον αναγνώστη στην άβολη καρέκλα ενός θύματός του. Αποτυπώνει την παιδική ψυχοσύνθεση και συμπεριφορά με ευαισθησία και χιούμορ, διανθισμένες με παλιά σνακ, μπάλες, μεταλλικές παιδικές χαρές και άλλα στοιχεία από την αύρα των ελληνικών 90s, ενώ το καρτουνίστικο σχέδιο και η καλοδουλεμένη σκηνοθεσία δεν δίνουν περιθώρια στον αναγνώστη να αφήσει το κόμικς από τα χέρια του.

Το «Δεν φταις εσύ», είναι ένα κόμικς για κάθε παιδί που υφίσταται bullying και για τους γονείς του, μια ιστορία που υπόσχεται να διασκεδάσει τον μικρό αναγνώστη και να του δείξει πως για ό,τι περνάει σίγουρα δεν φταίει εκείνος!

* Το κόμικς «Δεν φταις εσύ» του Κωνσταντίνου Κάτσου κυκλοφορεί στα κομικσάδικο «Solaris» (Αθήνα).