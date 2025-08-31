Το μεγάλο φεστιβάλ κόμικς της Θεσσαλίας

«La Risa» σημαίνει «το γέλιο» στα ισπανικά, γι’ αυτό η Λάρισα φοράει για ακόμα μία χρονιά το χαμόγελό της και προετοιμάζεται για μια εκρηκτική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη και τη δημιουργία: κόμικς, εικονογράφηση, μεταξοτυπία, animation, μουσική και street art είναι μερικές από τις πτυχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας που θα αναδειχτούν το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου στον Μύλο του Παππά, με επιλογές που μαρτυρούν την αδυναμία της διοργάνωσης στην underground αισθητική.

Διεθνείς καλεσμένοι

Επίσημοι προσκεκλημένοι της διοργάνωσης φέτος είναι μερικές πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες από όλο το φάσμα της εικονογραφικής έκφρασης. Ο Σουηδός εικονογράφος Ματίας Αντόλφσον έχει εργαστεί μεταξύ άλλων για computer games και 3D modelling, ενώ έχει συνεργαστεί με κολοσσούς όπως οι New York Times, ο New Yorker, η Disney, η Dreamworks, η Google και πολλές ακόμα εταιρείες κινουμένων σχεδίων και θεάματος.

Ο Δημήτρης Τριμίντζιος (Taxis) έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς κόμικς, μεταξύ των οποίων αυτόν του «9» της «Ελευθεροτυπίας», ενώ για περισσότερα από 20 χρόνια δρα ως street artist δημιουργώντας γκράφιτι. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο φεστιβάλ θα δημιουργήσει για πρώτη φορά στην πόλη της Λάρισας ένα μεγάλο mural με το χαρακτηριστικό καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Rob Snow

Ακόμα διεθνείς καλεσμένοι είναι ο Ρομπ Σνόου, βραβευμένος Βρετανός εικονογράφος με περισσότερα από τριάντα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και δεκαπέντε χρόνια ακαδημαϊκής διδασκαλίας ως λέκτορας και ο Γερμανός 2D και 3D designer, Νόα Μπέξτε.

Καλλιτέχνες, εκθέσεις και δράσεις

Περισσότεροι από 120 δημιουργοί κόμικς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα φιλοξενηθούν εκείνες τις ημέρες στο Artist Alley της διοργάνωσης, ενώ θα υπάρχει και το Local Artist Alley με τοπικά, «θεσσαλικά» ταλέντα. Από την άλλη, τέσσερις εκθέσεις θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ: η έκθεση Noir et Blanc που πρωτοπαρουσιάστηκε στο φετινό Comicdom Con Athens, η προσωπική έκθεση του διεθνούς προσκεκλημένου, Mattias Adolfsson, It’s not that complicated, με 40 έργα του καταξιωμένου Σουηδού εικονογράφου, η έκθεση LGBTQIA+ Art – Η Ανθηση της Εγχώριας Queer Εικονογράφησης με 14 εικονογραφήσεις που εξερευνούν ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου, σε συνεργασία με το Queer Con, καθώς και η έκθεση του ταλαντούχου street artist Nikoliiis, Patience.

Mattias Adolfsson





Κατά τα λοιπά, όπως κάθε χρόνο, εργαστήρια και masterclasses, προβολές animation και θεματικά αφιερώματα σε συνεργασία με το Thessaloniki Animation Festival (TAF), επιτραπέζια RPG, DJ sets, lives όπως το καθιερωμένο ετήσιο EτK Raps Live με τους Sadomas & DJ Waif (2ΚΓ), Andri J Univers, 1x1 Records και Hikae, καθώς και σεμινάρια μεταξοτυπίας στο 1ο Mini Fest Μεταξοτυπίας και λοιπών Γραφικών Τεχνών, σε συνεργασία με τις ομάδες Wellness Press (Μιλάνο), Mow Press Studio (Τρίκαλα) και Art & Design (Λάρισα), συνθέτουν το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης.

ℹ️ LAComicsFestival vol. 7

Πού: Μύλος του Παππά, Λάρισα

Πότε: Παρασκευή 5 έως Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Είσοδος ελεύθερη

Διοργανωτές: Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου και Project ΙππόΚαμπος