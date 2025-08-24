Αη Στράτης, Αγαθονήσι, Κάλαμος

Εδώ αράζουμε και απολαμβάνουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει: χωρίς ρολόγια, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος…

Ξεχάστε το αυτοκίνητο, τα «πού θα πάμε σήμερα», τις διαδρομές με GPS. Εδώ έρχεστε για να χαθείτε στον ήχο των κυμάτων, να χαλαρώσετε στο ακρογιάλι, να περπατήσετε στην ενδοχώρα με τον ήλιο στην πλάτη, να πιείτε το ουζάκι σας και να αφήσετε το σούρουπο να σας βρει χωρίς να το καταλάβετε.

Σας προτείνουμε τρία νησιά που -πιστεύουμε- ενσαρκώνουν το όνειρο των διακοπών: ηρεμία, χαλάρωση, ξεγνοιασιά...

Βόρειο Αιγαίο

Αη Στράτης

Ειδυλλιακή εικόνα στο λιμανάκι του Αη Στράτη | ΦΩΤ.: ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΛΑΣ

Σ’ αυτήν τη μικρή κουκκίδα του Αιγαίου είναι χαραγμένες με ανεξίτηλο μελάνι κάποιες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης Ιστορίας μας. Υστερα ήρθαν οι σεισμοί· κι αργότερα, οι «παρεμβάσεις» της χούντας, που με τις μπουλντόζες της γκρέμισε μεγάλο μέρος του παλιού ψαράδικου οικισμού στο μικρό λιμάνι, λες και ήθελε να σβήσει και τις μνήμες. Κι όμως, ο Αη Στράτης -ένα νησί με έκταση μόλις λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων- παραμένει ένας ξεχωριστός καλοκαιρινός προορισμός. Αρκεί να αγαπάς την απλότητα και την ηρεμία που απλόχερα κι εντελώς άδολα θα σου προσφέρει αυτός ο τόπος.

Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου 200 με 250, χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ οι τουριστικές υποδομές περιορίζονται σε λίγα καφέ, ταβέρνες και μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Αυτό, όμως, που είναι ανεξάντλητο στον Αη Στράτη είναι οι φυσικές του ομορφιές. Στο μικρό λιμάνι θα περπατήσετε χαλαρά ανάμεσα σε παλιά και νεότερα σπιτάκια, θα κουβεντιάσετε με τους ψαράδες και τους φιλόξενους ντόπιους, θα γίνετε μια παρέα με τους λιγοστούς καλοκαιρινούς επισκέπτες. Η φυσική κατάληξη μιας τέτοιας βόλτας θα είναι -πού αλλού;- σε ένα από τα καλά ταβερνάκια του νησιού, όπου η ψαροφαγία είναι μάλλον... υποχρεωτική.

Νότια από το λιμάνι βρίσκεται μια όμορφη παραλία, στην οποία μαζεύονται σχεδόν όλοι - ντόπιοι και επισκέπτες. Από εκεί και πέρα, τον λόγο έχουν τα πόδια: σύντομες αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες περιηγητικές διαδρομές, πάντα σε ρυθμούς χαλαρούς και ευεργετικούς. Στον Αη Στράτη, εξάλλου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεσαι.

Αν θέλετε κάτι πιο ήσυχο και απομονωμένο, κατευθυνθείτε προς τα δυτικά, στα ακρογιάλια Αγιος Δημήτριος, Φτελιό, Λιδαριό, Τρυγάρι και Γουρνιά, που είναι ερημικά και ανοργάνωτα. Επιβάλλεται να έχετε μαζί σας νερό και κυρίως τη διάθεση να απολαύσετε την ηρεμία ακόμα και μέσα στον Αύγουστο.

Στις βορειοανατολικές ακτές βρίσκεται η παραλία Αλωνίτσι - αν φυσά βοριάς, καλύτερα να μην έρθετε εδώ, καθώς σηκώνονται μεγάλα κύματα. Αξιομνημόνευτη, όμως, είναι και η διαδρομή μέχρι εκεί: για να φτάσετε, θα περάσετε μέσα από ένα πυκνόφυτο δάσος με βελανιδιές, που χαρίζει μια πράσινη ανάσα στην κατά τ’ άλλα ξερακιανή και ανεμοδαρμένη νησιωτική γη.

🔸 Διαμονή

«Eleni’s Apartments», τηλ. 22540-93343, www.elenisapartments.gr

«Maison Ile», τηλ. 6934276550

«Το Ακρογιάλι», τηλ. 22540 93005

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Ιουλία Μπαλάσκα, τηλ. 22540 93329

Ιόνιο

Κάλαμος

Ο Κάλαμος είναι κατάφυτος με ακτές βραχώδεις | ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ο Κάλαμος είναι ένα μικρό νησάκι του Ιονίου, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Πριγκιποννήσων και βρίσκεται νότια της Λευκάδας, απέναντι ακριβώς από το ψαράδικο χωριό Μύτικας της Αιτωλοακαρνανίας.

Σε αντίθεση με τον Αη Στράτη, ο Κάλαμος είναι σχεδόν στο σύνολό του κατάφυτος, κυρίως με πεύκα, ενώ γύρω από τους οικισμούς υπάρχουν διάσπαρτοι ελαιώνες που του προσθέτουν μιαν ήρεμη, αγροτική αύρα.

Στο νησί ανέκαθεν υπήρχαν τρεις μικροί οικισμοί: η Επισκοπή, το Κάστρο και ο Κάλαμος, που αποτελεί και το κύριο λιμάνι. Το πλοιάριο που αναχωρεί καθημερινά από τον Μύτικα θα σας φέρει στο χωριό Κάλαμος, εκεί όπου εντοπίζεται και η -περιορισμένη μεν, επαρκής δε- τουριστική υποδομή: λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβερνάκια, καφέ και ένα-δυο μίνι μάρκετ.

Το νησί είναι ορεινό και οι ακτές του βραχώδεις, οπότε δεν θα βρείτε πολλές παραλίες, όμως θα ανακαλύψετε θαυμάσιες μικρές προστατευμένες αγκαλιές με βότσαλο και πετραδάκι, όπου τα νερά βαθαίνουν σχετικά απότομα και παραμένουν δροσερά, όπως συμβαίνει σχεδόν παντού στο Ιόνιο.

Η πιο χαρακτηριστική παραλία του νησιού είναι το ονειρικό Ασπρογιάλι. Με ψιλό λευκό βοτσαλάκι, βράχια και πεύκα που αγκαλιάζουν τον κόλπο, είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις φτάνοντας από τον Μύτικα. Θα την αναγνωρίσεις εύκολα από το μικρό, ερειπωμένο πια εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, χτισμένο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.

Λίγο βορειότερα από το λιμάνι ξεχωρίζει η Μυρτιά, μια πανέμορφη ακτή, ενώ στον Νότο βρίσκεται και η Αγραπιδιά, που θεωρείται η πιο «κοσμοπολίτικη» παραλία του νησιού (με μέτρο πάντα – μιλάμε για Κάλαμο!).

Ακόμα, αξίζει να κάνετε μια βόλτα ώς το παραθαλάσσιο χωριουδάκι της Επισκοπής με το γραφικό λιμανάκι του, όπου λειτουργεί μια οικογενειακή ταβέρνα. Από εδώ, σε μικρή απόσταση (με τα πόδια πάντα - στον Κάλαμο δεν έχεις λόγο να βιάζεσαι) βρίσκεται ο οικισμός Κάστρο, με τα απομεινάρια του παλιού κάστρου και τους ερειπωμένους ανεμόμυλους.

● Στον Κάλαμο, εκτός από το πλοιάριο της γραμμής, μπορείτε να έρθετε και για μονοήμερη εκδρομή χρησιμοποιώντας θαλάσσιο ταξί (τηλέφωνο: 6977 845 946 – κος Γιώργος).

🔸 Διαμονή

«Panos Rooms», τηλ. 697 7270 762

Τριτσαρώλης Ιωάννης, τηλ. 26460 91205

Κεραμίδας Θεόδωρος, τηλ. 26460 91414

Δωδεκάνησα

Αγαθονήσι

Η παραλία Σπηλιά στο Αγαθονήσι | ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Το Αγαθονήσι ανήκει στα Δωδεκάνησα, όμως βρίσκεται και πολύ κοντά στη Σάμο, από την οποία απέχει 15 ναυτικά μίλια – και μόλις 8 ν.μ. από τα παράλια της Μικράς Ασίας.

Ισως ο πιο εύκολος τρόπος να φτάσει κανείς εδώ είναι μέσω Πάτμου, με το τοπικό πλοίο που εκτελεί δρομολόγια μεταξύ των νησιών της Δωδεκανήσου.

Με έκταση όχι μεγαλύτερη από 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 150 μόνιμους κατοίκους, το Αγαθονήσι είναι από τα μικρότερα κατοικημένα νησιά του Αιγαίου. Ο Αγιος Γεώργιος είναι το κύριο χωριό, όπου βρίσκεται και το μοναδικό λιμάνι του νησιού. Εδώ θα βρείτε ταβερνούλες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ μπροστά απλώνεται μια μικρή, καλά προστατευμένη παραλία με ρηχά, ήσυχα νερά, που προσφέρει δροσιά και χαλάρωση στους ελάχιστους αλλά ευγνώμονες επισκέπτες. Λίγες δεκάδες μέτρα πιο ψηλά είναι χτισμένο το Μικρό Χωριό, δεύτερος και πιο ήσυχος οικισμός.

Από το λιμάνι, με τα πόδια, μπορείτε να φτάσετε στην όμορφη, ερημική ακτή Σπηλιά, με λίγα αλμυρίκια για σκιά. Αν συνεχίσετε το μονοπάτι, θα καταλήξετε στον απομονωμένο ορμίσκο του Γαϊδουρόλακκου, μια παραλία τόσο ήσυχη που θα νομίζετε πως σας ανήκει. Για περισσότερες βόλτες, μη διστάσετε να ρωτήσετε κάποιον ντόπιο – θα σας οδηγήσει στις ανατολικές ακτές, απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Εκεί θα περιηγηθείτε στο μικρό λιμανάκι Καθολικό ή θα κάνετε μπάνιο στις ήσυχες ακτές Πόρος και Βαθύ Πηγάδι.

Αν σας κινεί το ενδιαφέρον η Ιστορία, αξίζει να αναζητήσετε τους λεγόμενους «Θόλους» - εντυπωσιακά πέτρινα κυκλικά κτίσματα του 11ου αιώνα. Αυτές οι κατασκευές χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες τροφίμων για τα πλοιάρια που διέσχιζαν το Αιγαίο, σε εποχές που το νησί λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός ανεφοδιασμού.

🔸 Διαμονή

«To Kyma», τηλ. 22470 29005

«Studios Ageri», τηλ. 22470 29085 & 6979020936

«Αγνάντι», τηλ. 22470 29019

«Theologia», τηλ. 22470 29006

Καρβούνη Καλλιρρόη, τηλ. 697 4418 258

Μουτζαλιάς, τηλ. 6977674557

Παναγιώτης Αϊβαλιώτης, τηλ. 6937019129

Αντιγόνη Καπετανάκη, τηλ. 6944781233

