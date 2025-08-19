Καλοκαίρι στα ομορφότερα παραλιακά χωριά της Πελοποννήσου

Τα χωριά που θυμίζουν καρτ ποστάλ.

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr αναζητούμε μερικά από τα πιο όμορφα παραθαλάσσια χωριά της Πελοποννήσου.

Εδώ όλα αποπνέουν νησιωτική αύρα∙ μόνο που αντί για καράβι θα φτάσεις οδικώς, για να κολυμπήσεις σε νερά που λαμποκοπούν, να γευτείς μεζέδες και ουζάκι σε ταβερνάκια που απλώνουν τα τραπέζια τους κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Ειδικά τώρα, μετά τον Δεκαπενταύγουστο, το καλοκαίρι στον Μοριά φανερώνει την πιο ξέγνοιαστη και αυθεντική του πλευρά.

viewsofgreece.gr - Θοδωρής Αθανασιάδης

Ξεκινώντας από τα ανεμοδαρμένα χωριά του ακρωτηρίου Μαλέα, συνεχίζουμε στα ψαροχώρια που αγναντεύουν το Μυρτώο πέλαγος. Έπειτα, πιο δυτικά, ο Λακωνικός κόλπος κρύβει παραθαλάσσια στολίδια που σε καλούν να αγκυροβολήσεις για λίγο και να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα.

viewsofgreece.gr - Θοδωρής Αθανασιάδης

Η Μάνη, με το αυστηρό και δωρικό της τοπίο, χαρίζει εικόνες που θυμίζουν τις πιο δυνατές στιγμές της Μεσογείου: βράχια που συναντούν τη θάλασσα, πύργους που στέκουν αγέρωχοι και χωριά που μοιάζουν να κρατούν μυστικά αιώνων.

viewsofgreece.gr - Θοδωρής Αθανασιάδης

Και όταν η καρδιά ζητά περισσότερο πράσινο και ήσυχες παραλίες, η Μεσσηνία με τα θρυλικά της χωριά προσφέρει απλόχερα την αγκαλιά της. Εδώ η θάλασσα ησυχάζει, τα τοπία γαληνεύουν και κάθε βήμα μοιάζει με υπόσχεση χαλάρωσης.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο, με πολλές χρήσιμες πληροφορίες για κάθε χωριό αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ΕΔΩ.

