Γιατροί, τυρί και χιούμορ του παραλόγου

Στα ελληνικά κόμικς είναι δυστυχώς εύκολο να ξεφύγει από τον αναγνώστη κάποιο διαμάντι από τη μεγάλη δεξαμενή των αυτοεκδόσεων, δηλαδή των κόμικς που τυπώνονται και διανέμονται αποκλειστικά από τους δημιουργούς τους και όχι από εκδοτικό οίκο. Ο underground χώρος των αυτοεκδόσεων, που βράζει από νεότητα, αυθορμητισμό, πάθος αλλά και μερικό ερασιτεχνισμό, τα τελευταία χρόνια προσφέρει όλο και περισσότερες αξιοπρόσεκτες δουλειές. Μία από αυτές των φετινών κυκλοφοριών είναι και το παράδοξο, κωμικό «Μισές Δουλειές – Ο Ιππος του Ορκοκράτη» των Φώτη Τσελεπατιώτη και Θανάση Βουτυρά.

Ο Τσελεπατιώτης («Τα Ενήλικα» σε σενάριο Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου, «Γκοτζίλα vs Κιμ Γιονγκ Ουν») και ο Βουτυράς («Ντανταϊστικό Κοκτέιλ»), δύο ενεργοί underground δημιουργοί των τελευταίων χρόνων, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα παλαβό πείραμα-κολάζ: χρησιμοποιώντας καρέ από αμερικανικά κόμικς της λεγόμενης Χρυσής Εποχής (1938 έως 1956) που έχουν εκπέσει στον δημόσιο τομέα (public domain), φτιάχνουν μια δική τους ιστορία αλλάζοντας τα πρωτότυπα λόγια και τη θέση τους στις σελίδες. Το αποτέλεσμα είναι μια ιστορία δράσης και συνωμοσίας στο… Αγρίνιο του 2026.

Σε ένα Αγρίνιο που διοικείται από τον Σύλλογο Τυροκόμων και λιντσάρει όσους λένε λογοπαίγνια, ο ψυχολόγος δόκτωρ Μουστοξύδης προσπαθεί να συλλάβει τον μυστηριώδη δολοφόνο «Αγγελο του Θανάτου» μεταπηδώντας στο ασυνείδητο των ασθενών του. Θα σώσει την πόλη ή θα παραδοθεί στον Αγγελο του Θανάτου και στον Ασχημο Τυροκόμο που καταδυναστεύει τον κοσμάκη με τα λογοπαίγνιά του;

Οι δύο δημιουργοί στήνουν μια χαοτική ιστορία με «ηλίθιο» χιούμορ, λογοπαίγνια, παλιακές λέξεις και χαρακτηρισμούς ισοπεδώνοντας τα ρετρό, σοβαροφανή, πρωτότυπα καρέ με τις αναχρονιστικές ατάκες τους. Η ροή της ιστορίας μοιάζει τελείως συνειρμική μιας και το όνειρο με την πραγματικότητα συγχέονται συνεχώς, η μία «καμένη» ατάκα φέρνει την άλλη και το ένα ετερόκλητο καρέ με σούπερ ήρωες οδηγεί σε ένα άλλο με καουμπόηδες.

Το «Μισές Δουλειές» τόσο από πλευράς χιούμορ όσο και από πλευράς αναπλαισιωτικής τεχνοτροπίας είναι ένα καθαρό έργο σουρεαλισμού, ένα ποίημα αυτόματης γραφής σε μορφή κόμικς. Σίγουρα δεν προορίζεται για τον κάθε αναγνώστη, αλλά προσφέρει μια δυνατή δόση διασκέδασης σε κάθε λάτρη των Monty Python, του South Park, του περιοδικού MAD και γενικώς του παραλόγου.

● Το «Μισές Δουλειές – Ο Ιππος του Ορκοκράτη» κυκλοφορεί στα κομικσάδικα «Solaris», «Comicstrip» και «Relax your soul» (Αθήνα).