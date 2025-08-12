Βόρειος Κορινθιακός Κόλπος: Δώδεκα στάσεις στις ομορφότερες παραλίες και τα πιο γραφικά ψαροχώρια

Θαλασσινό road trip για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού οδηγού Views of Greece, θα ακολουθήσουμε μια παραλιακή διαδρομή μήκους περίπου 80 χιλιομέτρων, με δώδεκα στάσεις σε γοητευτικά χωριά και στις ομορφότερες ακρογιαλιές, που λούζονται στο φως του Αυγουστιάτικου ήλιου, εδώ, στις ακτές του Βόρειου Κορινθιακού Κόλπου.

Αυτό το απολαυστικό θαλασσινό road trip μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου ή σε οποιοδήποτε άλλο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.

viewsofgreece.gr - Θοδωρής Αθανασιάδης

Κι αν συναντήσετε το λιμανάκι που μοιάζει να ξεπήδησε από τα όνειρά σας ή την ακρογιαλιά που καλύπτει κάθε σας επιθυμία, δεν είναι ανάγκη να ολοκληρώσετε όλη τη διαδρομή· αλλά, αν διαθέτετε τον χρόνο, πραγματικά αξίζει να τη ζήσετε ολόκληρη.

Εδώ, στα παράλια του Βόρειου Κορινθιακού, η μαγευτική μεσογειακή τοπογραφία αποκαλύπτει διαρκώς νέα πρόσωπα: βραχώδεις ακτές και αμμουδερές παραλίες, καταπράσινες πλαγιές που κατηφορίζουν ως τη θάλασσα και ψαροχώρια που κρατούν ακόμη την αυθεντική τους αύρα.

viewsofgreece.gr - Θοδωρής Αθανασιάδης

Ξεκινώντας από την Ιτέα, οδηγούμε δυτικά προς το γραφικό Γαλαξίδι και, στη συνέχεια, ανακαλύπτουμε μία προς μία τις ξεχωριστές παραλίες και τα παραθαλάσσια χωριά που στολίζουν ολόκληρη την παράκτια «δαντέλα» της διαδρομής, μέχρι το μεσαιωνικό λιμάνι της Ναυπάκτου.

Το νόημα του καλοκαιριού δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα νησιά· κρύβεται και σε κάθε γωνιά της πολύμορφης και πάντα ενδιαφέρουσας ελληνικής ακτογραμμής.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο, με πληθώρα φωτογραφιών που θα σας ταξιδέψουν και χρήσιμες πληροφορίες για καθεμία από τις δώδεκα προτεινόμενες στάσεις, εδώ.