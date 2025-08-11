Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά [φωτογραφίες]

«Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», είπε συγκλονισμένος ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο λόγο του

Εκατοντάδες πολίτες αποχαιρέτισαν τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έχασε ξαφνικά τη ζωή της την περασμένη Πέμπτη.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία παρουσία συγγενών, φίλων και πολιτικών προσώπων.

Ο αδόκητος χαμός της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και βύθισε στο πένθος τους οικείους της και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Στην επικήδεια ομιλία, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε τα εξής: «Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα' μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο "σ' αγαπώ" το δικό της. Δίπλα στο "να προσέχεις μπαμπά" το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!»

Νωρίτερα, η οικογένεια, σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τιμώντας έτσι τη μνήμη της. Συγκεκριμένα, παρακαλεί όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν το Ιδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ), τη Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγ. Ιλαρίωνος Προμάχων Αριδαίας και το Ασυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας». Η Λένα έφυγε σε ηλικία 34 ετών έπειτα από επιληπτική κρίση και ανακοπή καρδιάς στον «Ευαγγελισμό».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρευρέθηκαν οι Στέργιος Καλπάκης, Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Μαντζουράνης. Στην κηδεία παρέστη και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος, υπεύθυνος του γραφείου Τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα, εκπροσωπώντας τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

