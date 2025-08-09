Μια εικόνα, 339 λέξεις

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο παρουσιάζαμε στο Καρέ Καρέ την κυκλοφορία του προηγούμενου τεύχους του Hard Rock του Τάσου Μαραγκού (Tasmar). Γράφαμε τότε ότι «επί 17 ολόκληρα χρόνια ο Tasmar συνεχίζει να αφηγείται και να σχεδιάζει τις απολαυστικές περιπέτειες του Μάρκου. Και όπως φαίνεται, έχει να πει και να δείξει πολλά ακόμη».

Ολα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν. Και παρά την περσινή μας αισιοδοξία για πολλές ακόμα συνέχειες του Hard Rock ο Τάσος Μαραγκός αποφάσισε να ολοκληρώσει τη σειρά με το 8ο τεύχος του Hard Rock Vol. 2 που κυκλοφόρησε πρόσφατα (εκδόσεις Jemma Press, 48 σελίδες). Και είναι ένα τεύχος γλυκό, έντονα συναισθηματικό, ερωτικό, χιουμοριστικό, συγκινητικό και με τη φιλική συμμετοχή του Θανάση Πετρόπουλου, της Εφης Θεοδωροπούλου, της Δανάης Κηλαηδόνη (Dani), της Γεωργίας Ζάχαρη, του Γιώργου Παπαηλιού και του Δημήτρη Κάσδαγλη σε μια υπέροχη Pin-Up Gallery.

Ολα τα επεισόδια του πρώτου κύκλου της σειράς του Μαραγκού με τη ζωή του Μάρκου στη Σύρο κυκλοφορούν στον τόμο «Hard Rock - School, Drugs and Rock n’ Roll» (288 σελίδες εκ των οποίων οι 30 αδημοσίευτες), ενώ ο δεύτερος κύκλος αποτελείται από 8 τεύχη με την επόμενη φάση της ζωής του Μάρκου στην Αθήνα. Τη σειρά συμπληρώνουν και τα τρία τεύχη του spin off «Hard Porn», με ενήλικο, έντονα σεξουαλικό και αστείο περιεχόμενο. Είναι αλήθεια πως είναι λίγο στενόχωρο να τελειώνει μια φανταστική σειρά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι χαρακτήρες της, ο Μάρκος (με κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία του δημιουργού του…), ο Γόγος, ο πρόωρα χαμένος Ραμόν, η Στέλλα, η κυρία Αμαροπούλου, μας είναι πλέον τόσο οικείοι που θα μας λείψουν. Από την άλλη, ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε ένα ευφυώς φιλοτεχνημένο και δεξιοτεχνικά ολοκληρωμένο έργο για τη ζωή των νέων παιδιών στην Ελλάδα στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι σίγουρο πως οι αναγνώστες του Hard Rock δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον Μάρκο και τους φίλους του. Κι από τα πολλά που θα έχουν να θυμούνται θα είναι σίγουρα η εικόνα του πρωταγωνιστή να βαδίζει στην οδό «Ούγκο Πράττιου» δίπλα στο εύστοχο γκράφιτι «FAK YOUR GOVERMENT»!