Τρόμος στο ελληνικό χωριό

Η ελληνική επαρχία υπήρξε πάντοτε τόπος μυστηρίου, δεισιδαιμονίας και ανεξήγητων ιστοριών. Μέσα στους στενούς δρόμους των χωριών, κάτω από τη σκιά των βουνών και ανάμεσα στα ερείπια παλιών σπιτιών, γεννήθηκαν αφηγήσεις που συνδυάζουν το φολκλορικό στοιχείο με το υπαρξιακό δέος. Οι ιστορίες για βρικόλακες, στοιχειά, νεκροζώντανους και «καταραμένα» μέρη έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική προφορική παράδοση.
Η νεοελληνική λογοτεχνία, από τον Παπαδιαμάντη και τον Βιζυηνό μέχρι νεότερους συγγραφείς όπως ο Γιάννης Σκαρίμπας, ο Δημοσθένης Βουτυράς ή ο Δημήτρης Χατζής, έχει αξιοποιήσει αυτό το πλούσιο υλικό για να χτίσει αφηγήσεις που συνδυάζουν τον ρεαλισμό με τον τρόμο, τον μύθο με την ψυχολογική ένταση. Μόνο που ο «λαϊκός τρόμος» δεν είναι ποτέ απλώς φανταστικός· συνδέεται συχνά με ενοχές, μυστικά, τραύματα και κοινωνικούς καταναγκασμούς.
Στη γραμμή αυτής της μακράς παράδοσης που εμπνέεται από τα ανομολόγητα πάθη και άγχη της ελληνικής επαρχίας, δέκα δημιουργοί ένωσαν τις δυνάμεις τους. Αφετηρία, τα σεμινάρια των «Tales of the Wyrd», που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Φανταστικού από το 2015. Ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, η τεράστια δεξαμενή εμπειριών και βιωμάτων από ιστορίες φόβου, φθόνου, βίας και απόρριψης του διαφορετικού, που συναντώνται σε κλειστές κοινωνίες και δη στα ελληνικά χωριά – ιστορίες που συνυπάρχουν με τη γραφικότητα και τη φυσική ομορφιά.
Η συλλογή εννιά ιστοριών τρόμου για την ελληνική επαρχία με τον τίτλο «Χωριόρρορ» (ευφυής συνδυασμός των λέξεων «χωριό» και «horror») ήταν μία από τις εκπλήξεις των φετινών comic conventions. Πρόκειται για μια ανθολογία κόμικς εμπνευσμένων από τα χωριά των δημιουργών, τα οποία όμως θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και τα χωριά του καθενός και της καθεμιάς από εμάς.
Στις 140 σελίδες της θα συναντήσουμε αφηγήσεις με καταπιεσμένες νεράιδες, ένοχα μυστικά και πένθιμες αλληγορίες, που ακροβατούν μεταξύ υπερφυσικού και ρεαλιστικού· όλες με εξαιρετική ποιότητα storytelling και σχεδίασης. Στην ανθολογία συμμετέχουν (με σειρά εμφάνισης) οι: Αριάδνη Τζουνάκου, Ηλίας Κυριαζής, Νίκη Σπανού, Φίλιππος Βλάχος, Στέλλα Στεργίου, Λεν Γωγ, Σμαρ, Στηβ Στιβακτής, Μαξ Ρου και Αύγουστος Κανάκης. Ειδική μνεία οφείλουμε να κάνουμε στο υπέροχο εξώφυλλο της αυτοέκδοσης, καρπός συνεργασίας των Στηβ Στιβακτή και Αύγουστου Κανάκη, που «παντρεύει» το φολκλόρ διακοσμητικό στοιχείο με τη βυζαντινή καλλιγραφία.
Οι ιστορίες τρόμου της ελληνικής υπαίθρου μέσα από το «Χωριόρρορ» λειτουργούν σαν ένας καθρέφτης του συλλογικού μας ασυνείδητου: ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε όσα μας φοβίζουν – όχι μόνο έξω στο σκοτεινό δάσος, αλλά και μέσα μας.
