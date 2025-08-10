Βένετο, το μυστικό χωριό

Στο βορειότερο άκρο του Πηλίου, στα όρια του νομού Μαγνησίας με εκείνου της Λάρισας, σε ένα δασωμένο αντέρεισμα του βουνού και σε υψόμετρο 300 μέτρων, ένα μικρό χωριό θαρρείς και κρέμεται ανάμεσα στο πράσινο δάσος και στη γαλάζια θάλασσα. Εδώ, σε αυτήν την απόμερη κόγχη του βουνού των Κενταύρων, θα σας συνεπάρουν η απίστευτη φύση, η ανοιχτή θέα στο διάπλατο Αιγαίο, οι μοναχικές παραλίες...

Για να φτάσετε στο Βένετο θα πρέπει ν’ ακολουθήσετε διαδρομή εντελώς διαφορετική από αυτήν που οδηγεί στους γνωστούς πηλιορείτικους προορισμούς και ίσως ν’ ανακαλύψετε ένα ακόμη μυστικό του γοητευτικού, μυθικού βουνού.

Ενας εξώστης στο πέλαγος

Το χωριό δεν θα το διακρίνεις εύκολα από μακριά καθώς οι γειτονιές του είναι διάσπαρτες και κρυμμένες μέσα στη «ζούγκλα» της πηλιορείτικης φύσης.

Το Βένετο είναι γνωστό για τα άφθονα πηγαία νερά του, κάτι που ο περιπατητής αντιλαμβάνεται εύκολα, καθώς σχεδόν σε κάθε γωνιά του χωριού υπάρχουν κρήνες με καθαρό, τρεχούμενο νερό.

Ανέκαθεν ήταν ένας τόπος κτηνοτρόφων, υλοτόμων, αλλά και παραγωγών κάρβουνου. Παλαιότερα διέθετε πολλά και μεγαλοπρεπή πέτρινα σπίτια, πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής το χωριό αποτέλεσε ορμητήριο των ανταρτών του ΕΛΑΣ, γι’ αυτό και οι κατακτητές το έκαψαν.

Σήμερα, στο Βένετο διασώζονται λίγα μόνο δείγματα των παλιών σπιτιών, κυρίως γύρω από την πλατεία και τον όμορφο πέτρινο ναό της Υπαπαντής, γνωστό για το περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο του.

Ο ναός της Υπαπαντής στο Βένετο | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Το χωριό είναι η χαρά του περιπατητή, αφού διανύοντας μικρές αποστάσεις μπορεί κανείς εύκολα να περιηγηθεί στις όμορφες γειτονιές του και να ανακαλύψει το παρόν και το παρελθόν του.

Ολόγυρα, η φύση στην κυριολεξία οργιάζει, καθώς αγκαλιάζει τα σπίτια και τις γειτονιές ένα μικτό δάσος από καστανιές, καρυδιές, πλατάνια, βελανιδιές και -στα ψηλότερα- οξιές.

• Δυστυχώς στο χωριό, δεν υπάρχουν πλέον καταλύματα και οι δυο ταβέρνες του δεν θα ανοίξουν φέτος. Μπορείτε όμως να κάνετε μια μονοήμερη εξόρμηση από τον Βόλο, τη Λάρισα ή τις παραλίες του Αγιόκαμπου, μέσω της νέας παραλιακής διαδρομής ή να επιλέξετε για τη διαμονή σας κάποιον από τους μικρούς ξενώνες στο γειτονικό Κεραμίδι και στο όμορφο παραλιακό Καμάρι.

Οι κοντινές παραλίες

Οι ακτές σε αυτήν την άκρη του Πηλίου είναι γενικά άγριες, βραχώδεις, με επιβλητικά τοπία και βραχοσπηλιές. Οι παραλίες όπου μπορείς να κολυμπήσεις είναι μικρές, εντυπωσιακές, αλλά δεν έχουν όλες εύκολη πρόσβαση.

Το μικροσκοπικό ακρογιάλι Κουλούρι, όπου παλιότερα οι ντόπιοι τραβούσαν τις βάρκες τους στη στεριά, απέχει από το Βένετο 4 χιλιόμετρα μέσω δρόμου με πολλές στροφές, αλλά πρόσφατα ασφαλτοστρωμένου. Η μικρή ακτή είναι στρωμένη με χοντρό βότσαλο, ενώ ο βυθός έχει πέτρες. Συνήθως εδώ έρχονται για βουτιές οι πιτσιρικάδες και για υποβρύχιο ψάρεμα οι μεγαλύτεροι.

Το βοτσαλωτό ακρογιάλι Πετρομέλισσο | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Η άλλη παραλία που προσεγγίζεται μέσω βατού χωματόδρομου είναι το Πετρομέλισσο (6 χλμ.). Από το κέντρο του χωριού οι πινακίδες θα σας κατευθύνουν εδώ. Προσοχή: καλύτερα να αφήσετε το αυτοκίνητό σας λίγο ψηλότερα από το σημείο που τελειώνει ο δρόμος και να συνεχίσετε για 5 λεπτά με τα πόδια μέσα από ένα σύντομο μονοπάτι και σκαλοπάτια. Πρόκειται για μια παραλία εξωτικής, άγριας ομορφιάς με λαμπερά, διάφανα νερά και ολόλευκα βότσαλα. Αν φυσάει μελτέμι, μην επιχειρήσετε να κατεβείτε, γιατί η θάλασσα δεν πλησιάζεται από τα θεόρατα κύματα.

Μια άλλη λύση είναι να πάτε στην ακτή Καμάρι που είναι το θαλασσινό επίνειο του γειτονικού χωριού Κεραμίδι (25 χλμ. από το Βένετο). Εδώ υπάρχει μια θαυμάσια αμμουδιά με δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και παραλιακά καφέ και εστιατόρια.

Αν έχετε δικό σας σκάφος μπορείτε να εξερευνήσετε τις απόμερες ακτές και τις θαλασσοσπηλιές που απλώνονται ανάμεσα στο Πουρί και στο Βένετο.

Μονοπάτια γύρω από το Βένετο

Το Βένετο βρίσκεται επάνω στο Μεγάλο Μονοπάτι που διατρέχει το Πήλιο (πληροφορίες: https://longpeliontrail.gr).

Ομως, μπορούν να πραγματοποιηθούν και πολλές τοπικές διαδρομές που παρουσιάζουν τεράστιο φυσιολατρικό ενδιαφέρον. Ακολουθώντας κάποιες από τις προτεινόμενες πεζοπορικές διαδρομές του Topoguide (https://www.topoguide.gr), προτείνουμε -για όσους αγαπούν την πεζοπορία και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τέτοιες εξορμήσεις- να ακολουθήσουν τα παλιά μονοπάτια και τις μουλαρόστρατες που καταλήγουν στα γύρω χωριά και σε απομονωμένες παραλίες.

Μέσα στο χωριό θα βρείτε ενδεικτικές πινακίδες που καθορίζουν την έναρξη των μονοπατιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα μονοπάτια από το Βένετο προς το Κεραμίδι, προς το Καμάρι καθώς και προς την Ανω Κερασιά, ένα χωριό που επίσης έκαψαν οι Γερμανοί και σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο.

Αναμφίβολα όμως, η πιο όμορφη -αν και έντονα ανηφορική- πεζοπορική διαδρομή είναι αυτή που οδηγεί από το Βένετο προς τη Μονή Φλαμουρίου (4 χλμ., θα χρειαστεί πεζοπορία γύρω στις 2,5 ώρες).

Η φρουριακής μορφής μονή Φλαμουρίου | ΑΡΧΕΙΟ ΘΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Η Μονή Φλαμουρίου χτίστηκε τον 16ο αιώνα και είναι φρουριακής μορφής. Βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων, ανάμεσα στο Βένετο και στην Ανω Κερασιά, κρυμμένη μέσα σε ένα πυκνό δάσος οξιάς και καστανιάς. Το καθολικό της Μονής είναι αθωνικού τύπου, σταυροειδής εγγεγραμμένος σε τετράπλευρο, με πέντε τρούλους και αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, καθώς ήταν έδρα του 54ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, καταστράφηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Το 2010, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, εγκαταστάθηκαν ξανά εδώ μοναχοί. Από την ίδρυσή του το μοναστήρι είναι άβατο για τις γυναίκες.

Πώς θα φτάσετε στο Βένετο

Αν έρχεστε από την Αθήνα ή από τη Λάρισα και χρησιμοποιείτε την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, θα βγείτε στον κόμβο του Βελεστίνου και θα κατευθυνθείτε όπως δείχνουν οι ταμπέλες, προς το χωριό Κανάλια που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κάρλα. Υστερα, ο δρόμος αρχίζει ν’ ανηφορίζει. Με αλλεπάλληλες στροφές και θέα που διαρκώς αλλάζει διασχίζει κατάφυτους λόφους και δασωμένα ύψη. Σαν να ξεδιπλώνεται μπροστά σας ένα συνεχώς εναλλασσόμενο σκηνικό που σε κάθε στροφή κάτι καινούργιο αποκαλύπτει. Στην πορεία της διαδρομής θα δείτε δεξιά τις πινακίδες προς Βένετο, όπου και θα φτάσετε έπειτα από μια όμορφη, αλλά γεμάτη στροφές διαδρομή 13 χιλιομέτρων.

Το Βένετο απέχει 350 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 85 από τη Λάρισα και μόλις 50 από τον Βόλο. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Η αίσθηση της απόστασης εδώ χάνεται. Δεν μετριέται σε χιλιόμετρα - μόνο σε ανάσες και βλέμματα προς τα δέντρα και τη θάλασσα.