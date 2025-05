Η μεγάλη γιορτή των κόμικς επιστρέφει

Ακόμα μια χρονιά το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο και το Περίπτερο 6 της ΔΕΘ θα πλημμυρίσουν από κόσμο και κόμικς σε μια πολύχρωμη γιορτή αφιερωμένη στην 9η Τέχνη.

Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2025, η Θεσσαλονίκη φορά τη σούπερ στολή της και μεταμορφώνεται ξανά στο μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμικς, του animation και της ποπ κουλτούρας στη Βόρεια Ελλάδα.

Enrico Marini

Οπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το The Comic Con παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες με την 9η Τέχνη στο επίκεντρο, προσφέροντας συνάμα την ευκαιρία στους επισκέπτες του να συναντήσουν αξιόλογους διεθνείς καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της σχετικής βιομηχανίας.

Marina Sirtis

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης είναι η ελληνικής καταγωγής Marina Sirtis, η ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο του «Star Trek», μέσα από τον ρόλο της συμβούλου Deanna Troi στη θρυλική σειρά «The Next Generation», αλλά και σε πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του franchise, καθώς και στη spin-off σειρά Picard. Στους επίσημους καλεσμένους της διοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται ακόμη δημιουργοί κόμικς, συγγραφείς και εικονογράφοι, αλλά και ηθοποιοί φωνής.

Massimo De Vita

Συγκεκριμένα, μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων του The Comic Con 9 βρίσκονται ονόματα όπως οι Ιταλοί Massimo De Vita, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμικς με ήρωες του Ντίσνεϋ («Σπαθί των Πάγων», «Ζωδιακή Πέτρα», «Εποποιία του Νέου Κόσμου», «Τα Ημερολόγια του Σερ Μίκυ») και Enrico Marini, καθιερωμένος σχεδιαστής ευρωπαϊκών κόμικς με ευρεία και αξιοπρόσεκτη εργογραφία (Gipsy, Le Scorpion, Batman: Dark Prince Charming, Noir Burlesque, The Eagles of Rome), ο Βέλγος Batem –κατά κόσμον Luc Collin– διάδοχος του André Franquin στο σχέδιο του Μαρσουπιλαμί από το 1987, ο πρώτος Ισπανός καλλιτέχνης που τιμήθηκε με βραβείο Eisner, Salvador Larroca (Fantastic Four, X-Men, Avengers, Star Wars, Darth Vader, Alien), ο Αμερικανός Darick Robertson, συνδημιουργός κορυφαίων σειρών κόμικς, μερικές εκ των οποίων κατέληξαν σε επιτυχημένες μεταφορές στη μικρή οθόνη (The Boys, Transmetropolitan, Happy!), o Βρετανός σχεδιαστής Jim Cheung (Young Avengers, Infinity) και ο Γάλλος πρώην animator για την Disney και νυν σχεδιαστής κόμικς Pierre Alary.

Ακόμα, φέτος οι επισκέπτες της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κορυφαίους συγγραφείς όπως ο Kevin J. Anderson, εμβληματική μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας του φανταστικού με 190 βιβλία στο ενεργητικό του («Saga of Seven Suns», «Clockwork Angels») και συμμετοχή σε παραγωγές όπως «Dune Part One & Two» και «Dune: Prophecy» και ο John Jackson Miller, συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και κόμικς («Star Wars: Kenobi», «A New Dawn», «The Living Force», «Star Trek: Prey», «Batman: Resurrection»).

Achdé

Στη λίστα των προσκεκλημένων συμπεριλαμβάνονται και παλιοί γνώριμοι της διοργάνωσης, αφού ονόματα όπως ο Achdé, που από το 2003 συνεχίζει τις περιπέτειες του Λούκυ Λουκ, ο Emiliano Santalucia, που έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικές επωνυμίες της ποπ κουλτούρας όπως τα Masters of the Universe, She-Ra και Flash Gordon, ο Brian Azzarello και η Stephanie Phillips, δύο από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς κόμικς, καθώς και οι «μόνιμοι» Thierry Capezzone και William Simpson, επιστρέφουν για πολλοστή φορά στη σαλονικιώτικη γιορτή των κόμικς.

Κώστας Αποστολίδης

Τιμώμενος Ελληνας ηθοποιός φωνής θα είναι ο Κώστας Αποστολίδης, ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και εκφωνητές στην Ελλάδα, ο οποίος έχει χαρίσει τη φωνή του –μεταξύ άλλων– σε χαρακτήρες όπως ο Γιοσέμιτι Σαμ των Looney Tunes και ο Πλαγκτόν του Μπομπ Σφουγγαράκη ή ο Φοίβος της Παναγίας των Παρισίων. Την τιμητική τους φυσικά έχουν και οι Ελληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι φέτος θα ξεπεράσουν τους 160.

Pierre Alary

Εκτός από τους ήδη καταξιωμένους δημιουργούς που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων, η διοργάνωση φιλοξενεί και νεότερα ταλέντα, τα οποία έρχονται να εμπλουτίσουν τη σκηνή με τη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητά τους. Τέλος, στο πλαίσιο της μόνιμης συνεργασίας της διοργάνωσης με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, θα φιλοξενηθεί η έκθεση «Χάρτινα ταξίδια στη φαντασία του Μάσιμο Ντε Βίτα» στο δημαρχείο Πανοράματος, με την παρουσία του μεγάλου Ιταλού καλλιτέχνη. Η έκθεση θα διαρκέσει 8-18 Απριλίου.

♦ 9-11 Μαΐου, 10.00-20.00

Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και Περίπτερο 6 της ΔΕΘ Helexpo. Εισιτήρια: 10 € (ημερήσιο) / 18 € (τριημέρου προπώληση) / 20 € (τριημέρου ταμείο) Είσοδος ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών και σε ΑμεΑ. www.thecomiccon.gr