Τι απαντά η Google για τη διαρροή εκατομμυρίων κωδικών του Gmail

Τη δική της απάντηση για την τεράστια παραβίαση δεδομένων σε πλατφόρμες email, έδωσε η Google μέσω ανάρτησής της στο Χ.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός διέψευσε πως διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί από το Gmail, λέγοντας πως τα δημοσιεύματα είναι «λανθασμένα», ενώ τόνισε πως πρόκειται για παρανόηση σχετικά με βάσεις δεδομένων κλοπής διαπιστευτηρίων και όχι για επίθεση που στοχεύσει χρήστες ή λογαριασμούς.

«Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι», πρόσθεσε.

Γιατί απάντησε η Google

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες οι χρήστες του Gmail, του Outlook και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών κλήθηκαν να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους μετά την αποκάλυψη ότι 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης εκλάπησαν σε μια παραβίαση δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Forbes, τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι χάκερ φτάνουν τα 3,5 terabytes, ή 23 δισεκατομμύρια γραμμές κειμένου.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο αλλά αποκαλύφθηκε μόλις τώρα από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Synthiest.

Η λίστα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις email και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες για να συνδεθούν σε ιστοσελίδες, ανάμεσά τους υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Gmail, το Outlook και το Yahoo Mail.

Η Synthiest ανέφερε σε ιστολόγιό της ότι εντόπισε τους κωδικούς το τελευταίο έτος σε κλειστά φόρουμ που χρησιμοποιούν οι χάκερ. Στη συνέχεια διαβίβασε τα δεδομένα στο Have I Been Pwned (HIBP), η οποία διατηρεί βάση δεδομένων με κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης.

Όπως φαίνεται πάντως πολλοί από τους εν λόγω κωδικοί πρόσβασης είχαν υποκλαπεί παλαιότερα και τώρα επανεμφανίζονται, ανέφερε ο ιδιοκτήτης του HIBP Τρόι Χαντ.

Ο Χαντ προχώρησε στον έλεγχο ενός δείγματος 94.000 διευθύνσεων email και διαπίστωσε ότι το 92% είχε διαρρεύσει ήδη από τον Φεβρουάριο σε κανάλι του Telegram με την ονομασία ALIEN TXTBA.

Παρόλα αυτά, πολλοί χρήστες πιθανότατα αγνοούν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν παραβιαστεί.