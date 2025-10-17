Η «καρδιά» της ελληνικής βιομηχανίας παιχνιδιών χτυπά στη Λάρισα

Από τη Λάρισα στη Silicon Valley: Ελληνικές ομάδες διεκδικούν θέση στη διεθνή σκηνή του gaming

Στη Λάρισα χτυπά η «καρδιά» της ελληνικής βιομηχανίας παιχνιδιών, με το Game Developers Meetup 2025 να επιστρέφει στις 8 Νοεμβρίου, στο JOIST Innovation Park, συγκεντρώνοντας δημιουργούς παιχνιδιών, indie studios, publishers, επενδυτές, εκπαιδευτικούς φορείς και gamers από όλη την Ελλάδα, σε μια ημέρα αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία.

Μετά την περσινή επιτυχία, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα. Κορυφαίοι ομιλητές από το εξωτερικό θα δώσουν το παρών, ενώ τρεις ελληνικές ομάδες θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην Electronic Arts, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε την Ελλάδα να κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός, την κοινότητά μας να μεγαλώνει, το ενδιαφέρον για την τοπική βιομηχανία να αυξάνεται και όλο και περισσότερους φορείς να δραστηριοποιούνται. Είναι μία μοναδική ευκαιρία προκειμένου η Ελλάδα να αποτελέσει έναν σημαντικό κόμβο στη Μεσόγειο για την ανάπτυξη video games, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για καινοτομία, επιχειρηματικές συνέργειες και εξέλιξη της νέας γενιάς δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών», Χρήστος Μπίκος, πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Δημιουργών Παιχνιδιών (IGDA Greece) που διοργανώνει το Game Developers Meetup 2025.

«Butterfly Project», masterclasses και επιχειρηματικές ευκαιρίες

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί η παρουσίαση των projects τριών ελληνικών ομάδων στην Electronic Arts (EA), μία ευκαιρία που ανοίγει δρόμους για διεθνή αναγνώριση, αναδεικνύοντας το ταλέντο της ελληνικής σκηνής πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ενώ η συμμετοχή επίσημου εκπροσώπου της μεγαλύτερης crowdfunding πλατφόρμας, Kickstarter, προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη νέων έργων.

Κατά τη διάρκεια του meetup θα παρουσιαστούν σε playable εκδόσεις περισσότερα από 20 νέα παιχνίδια και περισσότεροι από 40 developers θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε Έλληνες και διεθνείς εκδότες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ομιλητές, με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων όπως ο Espen Sogn (Jotun Games, πρώην Guerrilla), ο Mehdi Benkirane (Zenith Pirates, πρώην VP Ubisoft) και ο Chris Kellner (Astragon). Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν το “From AAA to iii: My Journey Into Poverty” του Espen Sogn καθώς και το “From pitch deck to 100k sales in a week” του Πασχάλη Γκορτσίλα (PQUBE).

Η εκδήλωση δεν περιορίζεται μόνο στην έκθεση και τις παρουσιάσεις αλλά, στο πλαίσιο αυτής, θα πραγματοποιηθούν panels που θα κινηθούν στις εξής τρεις θεματικές: Influencers, Greek Developers και Industry.

Μέσα από τις δραστηριότητες δικτύωσης (networking) και τις ειδικές συναντήσεις, δημιουργοί, φοιτητές και καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με publishers και επενδυτές, διεκδικώντας πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ κατά τη διάρκεια του meetup θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικό pitch session με τους εκδότες παιχνιδιών PQUBE, Whisper Games, Astragon, Iphigames και Dionous Games και τη δυνατότητα αυτοί να χρηματοδοτήσουν τους συμμετέχοντες.

Η δυναμική ανόδου του θεσμού

Από 350 επισκέπτες το 2023 και 750 το 2024, το Game Developers Meetup αναμένεται, φέτος, να ξεπεράσει τους 1.000 συμμετέχοντες.

Η περσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), έτυχε υποστήριξης από κορυφαίους χορηγούς όπως η SAE Creative Media Education, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), η Battlenet Gaming Stations, η Vikos Cola, η Heineken και η Pizza Fan αλλά και ευρείας δημοσιότητας με τηλεοπτικές καλύψεις, περισσότερα από 50 δημοσιεύματα σε gaming και mainstream media καθώς και περισσότερες από 300.000 εμφανίσεις στα social media.

Φέτος, η διοργάνωση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο:

Διοργανωτές: IGDA Greece & JOIST Innovation Park.

Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Smart Attica European Digital Innovation Hub (ΕDIH).

Χορηγοί: SAE Athens, Snappi, Logitech, Red Bull, Pizza Fan, Vikos Cola, Battlenet Gaming Stations, Iphigames, Critical Hit PR, Couch Heroes.

Υπό την αιγίδα: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων, Επιμελητηρίου Λάρισας, ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), ΣΘΕΒ, ΣΕΚΕΕ και ΣΕΠΕ.

Υποστηρικτές: Praxi Network, Prosvation, The Gambler, Video Games Museum, One Planet Thessaly, Games Industry Network.

Δωρεάν συμμετοχή

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους, δεν απαιτείται εισιτήριο ούτε προεγγραφή. Το γεγονός αυτό την καθιστά προσιτή σε φοιτητές, νέους δημιουργούς, gamers αλλά και ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει από κοντά την εγχώρια και διεθνή σκηνή των βιντεοπαιχνιδιών.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Χώρος: JOIST Innovation Park, Λάρισα (Βαλτετσίου & Τριπόλεως)

Ημερομηνία: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 11.00 – 21.00

Είσοδος: Δωρεάν