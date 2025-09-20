Η Meta χρησιμοποιεί φωτογραφίες ανήλικων μαθητριών για να προωθήσει το «Thread»

Ο 37χρονος χρήστης που έκανε την καταγγελία επισήμανε πως δεν είχε αντιδράσει (like, comment, κλπ) σε αντίστοιχες φωτογραφίες • Η Meta λέει πως όλα είναι νόμιμα και έγιναν με βάση τις πολιτικές της.

Μια εξοργιστική καταγγελία με ηθικές και νομικές προεκτάσεις έφτασε στον βρετανικό Guardian, καθώς ένας 37χρονος χρήστης του Instagram, θυγατρική της Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ανέφερε πως στο προφίλ του εμφανίζονταν φωτογραφίες ανήλικων μαθητριών έως και 13 ετών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την προώθηση της εφαρμογής «Thread», του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργεί ως αντίπαλο δέος στο «Χ» του Ίλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει ο άνδρας, η ροή του στο Instagram είχε κατακλυστεί από αναρτήσεις - διαφημίσεις που τον προέτρεπαν να «κατεβάσει το Threads», οι οποίες ωστόσο συνοδεύονταν με φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών που ετοιμάζονταν να πάνε στο σχολείο.

Μετά από έρευνα του βρετανικού μέσου, οι φωτογραφίες προέρχονταν από λογαριασμούς που άνηκαν στους γονείς των ανήλικων κοριτσιών. Οι γονείς, απλώς χαρούμενοι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κοινοποιούσαν τις φωτογραφίες των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γονείς σημείωσαν ότι δεν γνώριζαν πως οι ρυθμίσεις της Meta επέτρεπαν τέτοια χρήση. Μια μητέρα είπε ότι ο λογαριασμός της ήταν ρυθμισμένος ως ιδιωτικός, αλλά οι αναρτήσεις της διασταυρώνονταν αυτόματα με το Threads, όπου ήταν ορατές. Μια άλλη δήλωσε ότι είχε ανεβάσει τη φωτογραφία σε δημόσιο λογαριασμό Instagram. Οι αναρτήσεις των παιδιών τους εμφανίζονταν στον άγνωστο άνδρα ως «προτεινόμενα Threads».

Ο παραλήπτης των αναρτήσεων είπε στον Guardian ότι οι δημοσιεύσεις έμοιαζαν «εσκεμμένα προκλητικές και τελικά εκμεταλλευτικές για τα παιδιά και τις οικογένειες που εμπλέκονται».

Ο πατέρας μιας 13χρονης που εμφανίστηκε σε μία από τις αναρτήσεις είπε ότι ήταν «εντελώς εξοργιστικό».

Όλες οι εικόνες ήταν από μαθήτριες με κοντές φούστες, επισημαίνει ο Guardian.

«Όταν έμαθα ότι μια φωτογραφία της κόρης μου είχε χρησιμοποιηθεί με τρόπο που ένιωσα πως έχει σεξουαλικά υπονοούμενα από μια τεράστια εταιρεία, προκειμένου να προωθήσει το προϊόν της, ένιωσα πραγματική αηδία», δήλωσε.

Κανένα πρόβλημα, λέει η Meta

Η Meta, η εταιρεία αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που εδρεύει στο Menlo Park της Καλιφόρνια, υποστήριξε ότι οι εικόνες δεν παραβιάζουν τις πολιτικές της.

Ανέφερε ότι προτείνει στους χρήστες να επισκεφθούν το Threads προβάλλοντας δημόσια κοινοποιημένες φωτογραφίες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της κοινότητάς της και τις κατευθυντήριες γραμμές της.

Τα συστήματά της δεν προτείνουν Threads που έχουν κοινοποιηθεί από εφήβους, αλλά οι συγκεκριμένες αναρτήσεις είχαν γίνει από λογαριασμούς ενηλίκων που ήταν ρυθμισμένοι για δημόσια προβολή.

Ο άνδρας που έλαβε τις αναρτήσεις δήλωσε ότι, καθώς του στάλθηκαν μόνο προωθητικές δημοσιεύσεις με μαθήτριες — και καμία με αγόρια σε σχολική στολή — υπήρχε σαφώς μια «διάσταση σεξουαλικοποίησης».

Η μητέρα μιας 15χρονης, της οποίας η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστική ανάρτηση που έφερε ένα μεγάλο κουμπί «Get Threads», είπε: «Για μένα ήταν μια φωτογραφία της κόρης μου που πήγαινε σχολείο. Δεν είχα ιδέα ότι το Instagram την είχε επιλέξει και τη χρησιμοποιούσε για προώθηση. Είναι απολύτως αηδιαστικό. Είναι ανήλικη.»

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν θα έδινα ποτέ τη συγκατάθεσή μου και ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα άφηνα να χρησιμοποιήσουν ένα κορίτσι με σχολική στολή για να προσελκύσουν κόσμο στην πλατφόρμα τους».

Αν και είχε μόλις 267 ακόλουθους, ο λογαριασμός της στο Instagram είχε συνήθως περιορισμένη εμβέλεια, αλλά η συγκεκριμένη ανάρτηση με το παιδί της συγκέντρωσε σχεδόν 7.000 προβολές — το 90% από άτομα που δεν την ακολουθούσαν, οι μισοί άνω των 44 ετών και το 90% άνδρες.

Μια άλλη μητέρα, της οποίας η ανάρτηση με την 13χρονη κόρη της χρησιμοποιήθηκε σε παρόμοια προώθηση, δήλωσε: «Η Meta τα έκανε όλα εσκεμμένα, χωρίς να μας ενημερώσει, γιατί θέλουν να παράγουν περιεχόμενο. Είναι αηδιαστικό. Και ποιος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία εκείνης της διαφήμισης στο Threads που χρησιμοποιεί φωτογραφίες παιδιών για να προσελκύσει μεγαλύτερους άντρες;»

Η Meta δήλωσε ότι αποκαλεί τέτοιες αναρτήσεις «εργαλεία προτάσεων», και ότι οι δημόσιες δημοσιεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Οι εικόνες που κοινοποιήθηκαν δεν παραβιάζουν τις πολιτικές μας και είναι φωτογραφίες από την επιστροφή στο σχολείο που αναρτήθηκαν δημόσια από τους γονείς. Έχουμε συστήματα για να διασφαλίζουμε ότι δεν προτείνουμε Threads που κοινοποιούνται από εφήβους ή που παραβιάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές μας, και οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν αν η Meta προτείνει τις δημόσιες αναρτήσεις τους στο Instagram.»

Ο 37χρονος χρήστης πρόσθεσε ότι δεν είχε κάνει ποτέ like ή αναρτήσει παρόμοιες εικόνες, πριν του σταλούν οι φωτογραφίες των μαθητριών. «Για μένα, η προβολή τέτοιου περιεχομένου ως “δημοφιλές” ή “τάση” μοιάζει εσκεμμένα προκλητική και τελικά εκμεταλλευτική για τα παιδιά και τις οικογένειες που εμπλέκονται, θέτοντας την διαδικτυακή τους ασφάλεια σε κίνδυνο.»